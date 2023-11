Tko pokušava zataškati detalje Banožićeve nesreće? Plenković je prvi dan izdao nalog

Autor: Iva Međugorac

Čim je saznao da je donedavni ministar obrane skrivio prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradao 40-godišnji Goran Šarić premijer Andrej Plenković odlučio je da Mario Banožić više neće biti dio njegova tima. Osim toga, prema tvrdnjama premijerovih najbližih suradnika Plenković je ovu krizu koja je iznenada potresla njegovu Vladu želio odraditi potpuno transparentno, no na terenu je kako za sada stvari stoje situacija ipak izmakla kontroli, a u javnosti se stječe dojam da se oko Banožićeve nesreće podosta toga nastoji zataškati, čime je i Plenković doveden u neugodnu situaciju i zbog čega kako tvrde upućeni nije nimalo zadovoljan.

Sporno Banožićevo vozilo

No, čini se kako je dobrom djelu HDZ-ovaca u krvi zataškavanje, netransparentnost i postupci koji se vuku ispod stola pa Plenkovićevi napuci možda nisu ni uspjeli stići do lokalne razine prije no što se počela obrađivati prometna nesreća bivšeg ministra i jednoga od najutjecajnijih HDZ-ovaca iz vinkovačkog kraja.





Kako za sada stvari stoje priča s Banožićem mogla bi biti višeslojna pa se tako posljednjih dana uz ostalo problematizira vještačenje automobila Nissana s kojim je Banožić proteklog vikenda skrivio prometnu nesreću pošto je otkriveno da na vozilu postoje dijelovi koji mu izvorno ne pripadaju i za koje ne postoji odgovarajući atest. Utvrđeno je da je ministar svake godine prije dolaska u vinkovačku Stanicu za tehnički pregled prije istoga sporne dijelove skidao sa svojeg auta, a onda ih na njega po pregledu i vraćao. Riječ je navodno o posebnoj sajli, odnosno braniku na prednjoj strani, nosačima na krovu, pojačanju osovine i posebnim felgama. Ništa od toga nije posjedovalo atest iz čega proizlazi da je Banožić vozio tehnički neispravan automobil, što ne iznenađuje one koji su imali prilike upoznati danas već bivšeg ministra.

”Sve njegove afere od najma i uređenja državnog stana do ove s automobilom ili pak one s APN-om ukazuju na to da je Banožić jednostavno smatrao da na svakom koraku treba iskoristiti sve što mu se nudi, i do kraja iscijediti sve ono što sa sobom nosi ministarski posao i plaća. Njemu je ta pozicija silno laskala i smatrao je da je na osnovu nje bitan”, kaže naš sugovornik iz vladajućih redova te dodaje da se bivši ministar baš poput cijelog niza HDZ-ovaca koje prate afere naprosto ponašao poput šerifa kojemu su zbog važne pozicije na kojoj se nalazio mnogi podilazili pa je zato vjerojatno i došlo do toga da Banožiću u automobil nedozvoljene predmete ugradi tvrtka lokalnog HDZ-ovca koji s njime odlazi u lov.

Lokalni model u kojem ruka ruku mije

Riječ je inače o tvrtki u kojoj i brojni drugi članovi vinkovačkog HDZ-a serviraju aute. Kako to obično s HDZ-ovcima biva vlasnik ovog servisa Banožiću je kupio pušku za lov od 25 tisuća eura koju ovaj nije naveo u svojoj imovinskoj kartici. Sve to samo je dio neugodnih napisa o Banožiću, a problem nastaje i u onom segmentu u kojem je Uskok od DORH-a Vukovar i ondašnje županijske policijske uprave zatražio sve dokumente vezane uz spornu istragu s ciljem da pregleda i preuzme sve dokumente, što je prema riječima našeg sugovornika također odrađeno i po premijerovim napucima.

”Banožićeve političke šanse ne postoje, a Plenković je svjestan da njemu afera s bivšim ministrom sada uoči izbora naprosto nije potrebna i zato je naložio da se ovo odradi kako spada, jer mu je već sada voda došla do grla i javnost stječe dojam da i Plenković nešto pokušava zataškati”, kaže naš sugovornik te dodaje da je premijer posebno pobjesnio kada je u medije dospio nalaz nakon prometne nesreće u kojem je utvrđeno da je Banožić u krvi imao 0,21 promil alkohola u krvi pa se čini da je i Plenković nastojao da neke informacije ipak u umjerenom obliku dospiju na naslovnice.

Prema tvrdnjama iz odvjetničkih krugova u ovom slučaju doista postoji cijeli niz nelogičnosti pa je tako primjerice Državni odvjetnik pravodobno trebao dati nalog da se Banožiću uzmu uzroci krvi i mokraće prema pravilniku, što je provedeno tek sedam sati kasnije, a naknadni nalazi nemaju težinu na sudu, a osim toga uzorci dobiveni nakon par sati ne mogu ni pokazati koliku je razinu alkohola u krvi ministar imao u trenutku nesreće niti je to moguće utvrditi naknadnim vještačenjem. Ono što iznenađuje jest da se uopće i pokušalo zataškati podatak o 0,21 promila alkohola u krvi jer to s optužnicom nema nikakve veze i ne služi ničemu kada je po srijedi kaznena odgovornost jer po zakonu osobe s 0,5 promila alkohola u krvi smatraju se trijeznima pa shodno tome količina alkohola od 0,21 promila u krvi ne utječe na sposobnost vozača.”









”Nikome nije jasno zašto se to pokušalo zataškati, kada i sa ovom razinom alkohola u krvi Banožić pred zakonom ni na sudu ne bi trebao imati problem”, ističe naš sugovornik. Pitanje koje se međutim postavlja u odvjetničkim krugovima jest ono koliko je Banožić alkohola u krvi imao u trenutku kada je sjeo za volan što je podatak do kojega bi se vještačenjem ipak moglo doći. Važan podatak u sudskom procesu navodno bi mogla biti brzina kojom je ministar vozio.

Radić upozorava na prikrivanje

Upućeni govore o tome kako je Banožić večer prije nesreće proveo na fešti, a u njegovom kraju govori se da nije bio niti vezan te da je vozio minimalno 80 kilometara na sat, a neki pak spekuliraju da nije niti kočio. Da je u slučaju Banožić bilo prikrivanja potvrdio je na nedavnoj konferenciji za tisak Mario Radić iz Domovinskog pokreta pozivajući nadležne službe da ne krše zakone. Ono što se također može čuti po vinkovačkom kraju jest da vozač tegljača koji je Banožića pretjecao i koji se smatra jedinim svjedokom hitne nesreće nije ispitan po modelu hitne istražne dokazne radnje pred sucem istrage, a da priča bude do kraja kompleksna radi se o stranom državljaninu.

Poznato je da je očevidom upravljalo vukovarsko Županijsko državno odvjetništvo koje je trebalo sucu istrage Županijskog suda u Vukovaru sugerirati provođenje dokaznog ročišta kako bi se provela dokazna radnja ispitivanja neposrednog očevica prometne nesreće, odnosno jedinog svjedoka, čime bi se osigurao iznimno važan dokaz. Pitanje koje se također postavlja u stručnim, pravnim krugovima jest gdje je Banožićevo oštećeno vozilo i je li ono odvedeno na vještačenje, a kako za sada stvari stoje upitno je i na koji će se način raspetljati Banožićev politički status.

Prvotno je naime čelnik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics tvrdio da se Banožić u parlament mora vratiti u roku od osam dana podnoseći zahtjev za aktiviran jem mandata jer bi ga u suprotnom mogao izgubiti. Na to su potom reagirali pravni stručnjaci koji su pojasnili da Banožić zbog boravka u bolnici ima objektivan razlog zbog kojeg nije u stanju to provesti te da upravni postupak koji dozvoljava povrat u prvobitno stanje štiti Banožićevo pravo na zastupnički mandat.









Na sve to oglasila se i odvjetnica Ksenija Vržina otkrivši da je u Banožićevo ime, u dogovoru s njegovom obitelji podnijela zahtjev za aktivaciju saborskog mandata zatraživši da se on stavi u mirovanje, a Vladi zahtjev za opciju 6 plus 6 temeljem kojeg dužnosnici pola godine primaju prvu, a sljedećih pola godine polovicu plaće.

“Ovo je presedan, u 32 godine nije se dogodilo da zastupnik nije osobno potpisao zahtjev, nego nam je stigla njegova punomoć odvjetnici koja nije ovjerena kod javnog bilježnika i zahtjev za aktivacijom koji je potpisala odvjetnica”, poručio je pak Jankovics, a nejasno je i radi čega bivši ministar kad je već potpisao punomoć nije potpisao i sami zahtjev. ”Banožić se navodno ne sjeća nesreće, a ima dovoljno razuma da aktivira 6+6”, zamijetio je referirajući se na ovaj slučaj zastupnik Davor Dretar.

Afera APN trebala je biti posljednja

O ovom slučaju uveliko se razglaba i u Banožićevoj stranci pa se tako uz ostalo tvrdi da je on od prije imao dogovor s premijerom. ”Nakon što se Banožića počelo spominjati zbog APN-a Plenković mu je doslovno rekao da nakon iduće afere leti bez rasprave i bez objašnjavanja, ali nitko nije mogao ni slutiti da će to ovako završiti, ni da će otići u ovom smjeru”, tvrdi naš sugovornik iz vladajućih redova. Što god da se tvrdilo ispostavlja se da se u našoj zemlji ništa ne može napraviti n dogoditi bez repova i to uglavnom onih u koje zapnu domaći političari, ali i DORH jer kako za sada stvari stoje mediji ustraju u tezi o tome da je Banožić imao alkohola u krvi, a u nekim medijima propitkuje se koji su uzroci krvi iz vinkovačke, ili pak iz osječke bolnice otišli u Zagreb na vještačenje u Centar Ivan Vučetić.

”Plenković si istrage u ovom slučaju ne može dogoditi, u ovom slučaju sve mora biti jasno jer je Banožić kao ministar bio jedan od najvažnijih dužnosnika u zemlji i zato javnost na vrijeme i bez uvijanja mora dobiti odgovore na sva pitanja. Osim toga u ovoj je nesreći poginuo otac dvoje malodobne djece i oni moraju znati istinu”, kaže naš sugovornik te napominje da su to sve teme koje Plenković mora imati u vidu posebice ukoliko zaista računa na osvajanje još jednog mandata. Pita li se HDZ-ovce bliske premijeru ako je propusta u ovom slučaju bilo za njih se Vladu ne može krivit već odgovornost za to snosi Državno odvjetništvo, što će kada i ako se nastavi ovaj medijski pritisak na premijera navodno uskoro otkriti i sami Andrej Plenković.