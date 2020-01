TKO PODMEĆE MIROSLAVU ŠKORI? Jedan od najbližih suradnika za Dnevno: ‘Evo vam prave istine’

Je li do raslojavanja na desnici, i u stožeru Miroslava Škore doista došlo, kao što se to može iščitati iz medijskih napisa za naš je portal prokomentirao jedan od najpoznatijih predstavnika Hrvatskih suverenista, pravnik Pero Kovačević koji je Škoru pratio i podupirao i u kampanji za predsjedničke izbore.

“To je jedan od oblika raznih sponova, sada kada postaje aktualan dolazak nove, snažne opcije. Nazvao bih to i jednim oblikom podmetanja, mi trebamo pojačati komunikaciju sa Škorom, na tome i radimo, neke razgovore smo već imali, naša europarlamentarka Ruža Tomašić je u kontaktu sa Škorom, prenijela mi je i detalje njihova razfovora i rekla da sve ide svojim tokom te da bi se svi skupa trebali naći i okupiti, prvo Suverenisti, a normalno poslije toga i Most”, kaže Kovačević te dodaje da je svjestan političkih okolnosti unutar kojih nastoje izgraditi svoju političku plaftormu.

”Kada je o podmetanjima riječ, ona objektivno mogu dolaziti i sa jedne, i sa druge opcije, pritom mislim na HDZ i SDP, njima smeta stvaranje nove, prave hrvatske ocpije pa će učiniti sve da do toga stvaranja ne dođe”, smatra naš sugovornik, dodajući da na to nemaju namjeru pristati te da su još uvijek postojani i uz svoje biračko tijelo.

”Nastavljamo komunicirati i graditi svoju izbornu platformu, naravno da to nije samo lista Mire Škore, pa to zna i on sam, mi razgovaramo i planiramo, osim toga Suverenisti su s Ružom Tomašić na Europskim izborima pokazačli da su treća politička snaga u Hrvatskoj, to njima smeta i to je ono što se pokušava ugasiti”, zaključuje Pero Kovačević.