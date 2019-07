TKO PODMEĆE KOLINDI? Predsjednica o BiH: ‘Nisam to rekla’

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja boravi u posjetu Izraleu, opovrgnula je da je u izjavi za izraelske medije navodno rekla da je BiH vrlo nestabilna i da su je u određenom pogledu preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama. Prema tvdnjama nekih medija šefica drćžave ustvardila je kako je BiH pod kontrolom militantnog islama koji je dominantan u određivanju stavova, na što su žestoko reagirali bošnjački, ali i hrvatski članovi kolektivnog predsjedništva BiH.

”To nisu moje riječi, s predsjednikom Rivlinom razgovarala sam u kontekstu onoga što uvijek govorim o Bosni i Hercegovini, a to je da želim sve naše susjedne zemlje što prije vidjeti u okviru članstva Europske unije. Ne znam kako je došlo do te izjave jer nisam razgovarala niti s jednim novinarom, nisam dala niti jednu izjavu osim onih koje sam dala na dvije konferencije za novinare. To su komentari na komentare jedne novinarke. Ponavljam, ja to nisam rekla.

Žestoke reakcije koje uspoređuju s fašističkom državom u potpunosti odbacujem. To je ‘nonsense’. Upravo je suptrotno. U posljednje vrijeme vidimo da Bosna i Hercegovina pokreće niz koraka prema Hrvatskoj koji su agresivni. Od optužbi za nelegalan rad naših tajnih službi do prijetnje pravosudnim tijelima kada je riječ o Pelješkom mostu. Mi bi trebali razgovarati o suradnji i zajedničkim problemima koji se pojavljuju. S druge strane, Hrvatska je tu i ostaje otvorena pomoći bilo kojoj susjednoj državi da postane članicom Europske unije.”, rekla je predsjednica Grabar-Kitarović.

Inače, ovo nije prvi put da predsjednica tvrdi kako se njene riječi izvrću.

”Ministar unutarnjih poslova me uvjerio da se o svakom slučaju, u kojem postoji bilo kakva sumnja, vodi odgovarajuća istraga, a i osobno sam bila na granici, vidjela naše policajce koji štite granicu. Kada netko dolazi ilegalno na granicu, ne znate s kojim razlogom dolazi i tko je. Ako netko želi azil u Hrvatskoj, otvoreni su granični prijelazi i svatko može proći preko otvorenog graničnog prijelaza. Nikakva reinterpretacija, izvlačenje iz konteksta i krivi prijevodi, kao što je to napravila švicarska televizija, na moje veliko razočaranje, slično najgorim tabloidima, ništa neće promijeniti činjenicu da hrvatska policija radi profesionalno, s velikom humanošću, da razumiju ljude, da primjena, ne nasilja, kako su preveli, nego primjena odgovarajuće sile, što nije isto što i nasilje, ne prelazi granice propisane hrvatskim i europskim zakonodavstvom, ali ona je ponekad nužna, kada imate 50 ljudi koji navale na vas, onda se morate obraniti”, objasnila je svoje stavove o migrantima, iznešene u švicarskim medijima, a zbog kojih se našla na udaru javnosti.