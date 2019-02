Tko podmeće hrvatskim ‘dobročiniteljima’? Horvatinčić, Sanader, Mamić u raljama pravosuđa

Da je hrvatsko pravosuđe, rak rana disfunkcionalne države mantra je koja se u našoj zemlji neprestano ponavlja, ali osim mnogo prazne retorike, konkretne poteze i reforme kojima bi se pravosudni sustav postavio na noge nikada nitko nije poduzeo. Je li to stoga što odgovornima nedostaje volje i znanja, ili je to možda stoga što na taj disfunkcionalan način politički hranidbeni lanac bolje funkcionira, nije poznato, no dobar dio javnosti sklon je povjerovati u ovu drugu teoriju. U što god da vjerovali, činjenica je da je sudstvo funkcionalno samo onda kada zube treba pokazati na psu Medi, dok s druge strane neke znatno veće zvijeri kruže oko nas smijući se naciji i nakaradnom sustavu u lice.

A osim toga, hrvatski političari, i poduzetnici, svi oni ulovljeni s prstima u pekmezu boluju od jednog zanimljivog fenomena, naime, kada barem površno dolijaju u ruke pravde, svi se oni preko noći transformiraju u dobročinitelje kojima se podmeće baš stoga što dobro rade svoj posao. No, da barem djelić onih koji se pozivaju na dobro obavljeni posao, svoj posao na taj način obavljaju odavno bi ova država bila zemlja meda i mlijeka. Ali u zemlji sirotinje, i zemlji koja ispraća svoje mlade u bijeli svijet talasaju se likovi koji nas uz asistenciju trulog pravosuđa uvjeravaju da smo svi mi s druge strane ludi. Da je tome tako svjedoči paleta slučajeva, koje smo imali prilike vidjeti u posljednja dva desetljeća otkako imamo Hrvatsku. Hrvatsku imaju i oni čiji su bankovni računi imali nešto više sreće, oni koji su sposobni i poduzetni do te mjere da preko noći zgrnu bogatstva, bez da ih itko išta priča. A Hrvatsku ima i Tomislav Horvatinčić, poduzetnik koji svako malo zabljesne u medijskom prostranstvu lijepe naše. Ovih dana, javnost svjedoči nastavku suđenja Horvatinčiću, zbog pomorske nesreće u kojoj je naletio gliserom na jedrilicu talijanskog bračnog para pri čemu je usmrtio dvoje ljudi. Istini za volju, među običnim pukom, nikada Horvatinčić nije bio pretjerano simpatična figura pa će se oni nešto dubljeg pamćenja sjetiti prosvjeda koji su se odvijali na zagrebačkom Cvjetnom trgu, u vrijeme kada se u samom središtu grada na noge dizao poslovni centar i garaža, za koje je dio građana smatrao da nagrđuju kultni trg u središtu hrvatske metropole. Prosvjedi građana, pali su u vodu, jer Horvatinčićevo zdanje osvanulo je u samom centru grada, no problemi po ovog poduzetnika s time nisu stali, jer sudska trakavica zbog pomorske nesreće nikako da se privede kraju. Dok zainteresirani za ovaj slučaj iščekuju epilog istoga, Horvatinčić predstavnike pravosuđa, ali i naciju nastoji uvjeriti kako je on zapravo daleko od onoga za što ga se predstavlja, čovjek je dobročinitelj koji pomaže na sve strane, velikom broju ljudi. Osim što je sredstva izdvajao za Zakladu Ana Rukavina, te obnovu kuće Lavoslava Ružičke, bio je i na grobu stradalih Talijana, a imao je namjeru kontaktirati i s njihovim sinom, koji za to nije bio raspoložen.

Nije dakako Horvatinčić jedini hrvatski dobročinitelj na kojega se ”nagazilo” ta ovih dana o svojim dobročiniteljskim pothvatima i skromnom, pa i teškom životu progovara i Ivica Todorić, koji nas iz dvorca uvjerava da mu zaista nije lako te da su priče koje oko njega cirkuliraju tek podmetanje zlobnika. Netko zloban podmetnuo je i Nadanu Vidoševiću koji je pod teškom optužbom za kriminal tvrdio kako je krvi samo zato što je imućan, sličan grijeh sa svojih pleća u Međugorju ispire Zdravko Mamić, a mira nema niti bivši premijer Ivo Sanader čija se bolest propitkuje po hrvatskim sudovima, dok se on istovremeno fotografira s navijačima u dalekoj Rusiji, gdje je otišao bodriti hrvatske nogometaše.

Dakako, i Sanader ne vidi problem u samome sebi, čovjeku je podmetnuto. Tko je taj netko tko pred hrvatske poduzetnike i političare podmeće gadne optužbe, nije poznato, do sada toga jetija nismo pronašli, a do sada niti trule institucije ne daju naslutiti da bi bilo tko od njih mogao odgovarati za eventualna nedjela. Dok se trakavice provlače po sudovima, a hrvatski narod čeka kakvu, takvu pravdu pravica je oplela tek psa Medu koji je lajao.