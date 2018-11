Tko podmeće Grabar-Kitarović? Šokirat će vas što je otkrila

Autor: dnevno.hr

Predsjednica je za N1 televiziju komentirala spor koji je između Pantovčaka i Banskih dvora izazvao takozvana Marakeška deklaracija.

“Ne znam tko pokušava, ali vidim da netko pokušava. Apsolutno se slažem, ali mislim da ne treba prste upirati samo u moj Ured, nego da treba istražiti i drugdje, posebno nakon ove objave nakon rezultata istraživanja javnog mnijenja. Za mene je to i relevantno i irelevantno. Važno je što ljudi misle, ali prevelika se prašina digla oko Marakeške deklaracije”, rekla je predsjednica za N1.

Dodala je i objašnjenje zašto ne ide u Marakeš.

“Razlog što sam ja, neću reći odustala, već odlučila ne ići… Sad mi je cijeli niz predsjednika i premijera rekao da neće ići zato što se to iz dokumenta koji je trebao biti samo nekakav politički “commitment”, zajednička želja da riješimo ta pitanja, pretvorilo u programski dokument koji se uglavnom temelji na migracijama, a kao što znate, iako prema Ustavu u Europskom vijeću Hrvatsku predstavljaju i predsjednik države i predsjednik Vlade, ja to uvijek prepuštam predsjedniku Vlade jer su to vrlo konkretna pitanja”, izjavila je predsjednica.

Dodala je: “Smatram da je Marakeška konvencija krenula utom konkretnom pravcu migracija, a “poseban element koji mi od devetog mjeseca unosi to pitanje jesam li ja osoba koja bi treba ići tamo je “review process”.”

“Bez obzira što bi deklaracija trebala biti neobvezujuća, svejedno će postojati postupak kojim će se donositi izvješća o postupanju svaki države. Po meni migracijska politika svake države mora biti unutarnje pitanje države i zato mislim da je primjerenije da se time bave resori i na takvoj konferenciji vide hoćemo li pristati, biti suzdržani ili glasati za neke lemenet. Primjećujem oprez kod puno, puno država, da se iz onog inicijalnog dokumenta krenulo u malo drukčijem pravcu.”

Na pitanje smeta li joj to rekla je “Ja sam navikla na to, međutim ne držim da je to stav HDZ-a, pogotovo ne članova HDZ-a. Međutim, osoba koja je to napravila, ružno je to, to se tako ne radi”

Predsjednica Grabar-Kitarović nalazi se u Parizu, gdje se gotovo 70 šefova država okupilo kako bi zajednički obilježili stotu godišnjicu kraja Prvog svjetskog rata, na poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji želi današnjem danu uz simboličan dati i konkretan karakter i založiti se za multilateralizam u međunarodnim odnosima.

“Bitno je što je predsjednik Macron rekao, moramo se svi suočiti s izazovima današnjice, izazovima zajedničkih sigurnosti, raditi zajedno. Ručak je bio sjajna prigoda, ne mogu ni nabrojati s koliko sam državnika razgovarala. Ovakvi događaji, koliko god su protokolarne prigode, imaju svoju političku težinu i vrijednost”, rekla je Grabar Kitarović.

Komentirala je i razgovore s Junckerom, Trumpom, Putinom.

“S Putinom smo razgovarali vrlo kratko o zbivanjima na jugoistoku Europe, ponovila sam mu poziv u RH i prenijela mu pozdrave svoje kćeri koja ga je posebno pozdravila jer su na marginama Svjetskog prvenstva razgovarali prilično dugo.

S Trumpom sam, pošto je tu bio i premijer Izraela, razgovarala o finaliziranju postupka nabavke zrakoplova F-16 i sve što je još potrebno, ali i o svim onim drugim strateškim partnerstvima i ugovorima koji bi trebali približiti tri države”, rekla je Kolinda Grabar-Kitarović.