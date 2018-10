Tko pakuje Brkiću? Odgovor na najvruće političko pitanje u zemlji

Iako se u prvi mah činilo, kako priča o Milijanu Brkiću i njegovoj involviranosti u aferu SMS pada u drugi plan te odlazi u zaborav tjednik Nacional i u ovom je broju objavio spoznaje, kojima se doduše nešto ranije bavio i naš portal. Raspolaću naime dijelovima policijskog izvješća u kojima se navodi da je drugi čovjek HDZ-a, u toj stranci još prije sedam godina osobno probio tajnu istragu, a radi se o istrazi o slučaju elitne prostitucije od prije sedam godina, u vrijeme kada je Brkić obnašao dužnost zamjenika ravnatelja policije. Podsjetiti u kontekstu ove priče valja kako je ministar unutarnjih poslova u to doba bio Brkićev nekadašnji prijatelj i bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko, s kojim se ovaj rastao na prilično neugodan pa i pomalo neumjesan način. Prema pisanju tjednika, koji se poziva i na izjave svjedoka iz toga slučaja, Brkić je akterima sporne priče otkrivao da su pod istragom čime je ugrožena policjska akcija, a riječ je o slučaju elitne prostitucije u kojoj se kao glavni organizator našao Nebojša Perunović Pančo.

Iako je sve dokumentirano i dokazano da je Brkić razbio tajne mjere i odao policijsku istragu, nikada nije sankcioniran, jer kako pretpostavlja Nacional, zaštitio ga je Tomislav Karamarko. Otkriće Nacionala dolazi u trenutku kada je Brkićev kum Blaž Curić uhićen zbog probijanja tajne policijske istrage u slučaju lažiranja SMS-ova za Zdravka Mamića. No, sve i da su točni svi ovi podaci postavlja se pitanje zašto baš sada cure u javnost? Uostalom, tko je taj netko tko baš sada uoči vukovarskog prosvjeda kojega je Branimir Glavaš povezao s Brkićem, koji je prema njegovim riječima pokrovitelj Ivana Penave, pakuje drugom čovjeku HDZ-a, predstavniku desne struje stranke?

Je li uistinu točno i ono što Brkić tvrdi da mu netko pakuje, ili se pak radi tek o pukoj slučajnosti? Tko su u konačnici ti koji bi imali interesa pakovati Brkiću? Pitanja je mnogo, a premda bez odgovora sve upućuje na to da se radi na odmazdi Milijana Brkića iz političke arene, te se može steći dojam da je njegovoj političkoj karijeri odzvonilo. Dlanove zadovoljno trljaju, izvori bliski premijeru Andreju Plenkoviću koji s Brkićem od prvoga dana zajedničke suranje ne pronalazi dodirne točke i prostor za kvalitetniji odnos. Uz to, iako je Brkić neokrunjeni vladar desne struje stranke, valja imati na umu činjenicu da nije u dobrim odnosima sa HDZ-ovim konzervativcima Mirom Kovačem te Davorom Ivom Stierom, i to stoga što ih je navodno odbio onda kada su s njime poželjeli rušiti premijera Plenkovića. Ipak, svi oni sporedni su likovi u usporedbi s Karamarkom. Bivši šef HDZa žudi za osvetom Brkiću koji mu je okrenuo leđa onda kada je najviše trebalo.

Da mu netko pakuje detektirao je i sami Brkić, a ubrzo potom i naivcima je postalo jasno kako je to uistinu moguće jer taj neimenovani netko potrudio se svim snagama usmjeriti aferu SMS upravo na njega. No, ubrzo se u priču uključio i premijer Andrej Plenković koji je s Brkićem održao jednosatni sastanak, iako se u jednom trenutku činilo da baš iz njegove avlije meci pucaju na Vasu, kako Brkića zovu ratni prijatelji. Nakon toga sastanka Brkić se, suprotno očekivanjima nije povukao s pozicija koje obnaša, pa se stoga valja zapitati je li uopće Plenković taj koji u ovome trenutku ratuje s drugim čovjekom svoje stranke? Inače, Plenković i Brkić na sastanku nisu bili sami društvo im je radio i premijerov vjerni pratitelj Jandroković, a iz izvora bliskih premijeru, ali i samome Brkiću može se čuti kako je sastanak bio opušten i neformalan, što ukazuje na to da Brkić još uvijek nije posve otpisan te da je on jedan od onih koji se uvijek dočekaju na noge. Hoće li mu to i sada poći za rukom ili će se svrstati u kategoriju bivših ostaje za vidjeti.