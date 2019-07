TKO OPSTRUIRA HRVATSKU DESNICU: Svađa Esih i Hasanbegovića otkrila bolnu istinu

Izdaja, pršte optužbe i prozivke sa svih strana, a do jučer činilo se da baš u njihovoj stranci vladaju čisti sklad i idila. Riječ je dakako o Neovisnima za Hrvatsku, stranci koja je u široj javnosti poznata ponajprije po Zlatku Hasanbegoviću i Bruni Esih, koji su od prijatelja i bliskih suradnika preko noći postalji najljući neprijatelji, a sve je pak krenulo zbog zakazivanja sabora stranke. Dok je s jedne strane Hasanbegović zakazao sabor u Zagrebu, Esih isti proglašava proustatutarnim i zakazuje vlastiti sabor u Zadru. Hasanbegović pak tome ne ostaje dužan pa proziva Esih da je stranačku budućnost dala na upravljanje Plenkovićevom ministru uprave, što dakako znači da se i upravnim postupkom kani boriti za stranku. potom u priču opet ulazi Esih dodajući da su za svoju sudbinu ljudi zaslužni sami. I sve bi to bilo legitimno, da se ova situacija neće preliti i na Neovisne, jedinu parlamentarnu stranku hrvatske desnice čiji razdor izaziva likovanje među HDZ-ovcima, koji smatraju da je sama sebi zabila gol ostajući uz Hasanbegovića, iako joj je kako je sama ustvrdila Plenković ponudio visoku poziciju ako ga se odrekne. ”Oni se jedino bore za vlastiti probitak i interese”, poručili su Esih iz HDZ-a, a u stranci pak poruke raznog tipa. S jedne strane izvori bliski Hasanbegoviću prepričavaju da je Esih shvatula kako neće imati većinu i kako će joj izmaći funkcija predsjednice stranke, ako se Hasanbegović kandidira za predsjednika, osobito nakon rezultata europskih izbora, a s druge strane izvori bliski Esih koji tvrde da joj je Hasanbegović htio ukrasti stranku. Tko je u pravu, a tko ne teško je rasuditi, to očito ni oni ne znaju, no činjenica je da je desnica opet skupo platila taštinu, baš kao i prije nekoliko tjedana, kada je odbila ujedinjena krenuti u pohod na europske izbore.