‘TKO LAŽE TAJ I KRADE!’ Svađa HDZ-ovca i Benčić u Otvorenom, Spajić iz Domovinskog im poručio: ‘Nitko od vas ne radi u realnom sektoru pa nemate pojma!’

Autor: Dnevno.hr

“Kako se upravlja državnim nekretninama? Je li predstojnik Ureda predsjednika Vlade zakonito stekao pravo na korištenje državnog stana? Kako najbolje iskoristiti državne nekretnine?”, bila su neka od pitanja koja su postavljena u HRT-ovoj emisiji Otvoreno u kojem su gostovali HDZ-ov Damir Habijan, HNS-ov Stjepan Ćuraj, Sandra Benčić iz Možemo te Daniel Spajić iz Domovinskog pokreta.

Habijan je za početak odmah demantirao da se u slučaju predstojnika ureda premijera Zvonimira Frke Petešića postoji afera. “Sve je sukladno postojećim propisima koji nisu snazi od jučer. Gospodin Frka ima prebivalište na Salima, a boravište ima tamo gdje radi. Ovdje boravi i radi svoj posao”, rekao je.

Benčić mu je uzvratila. “Najviše sporno je to što premijer i HDZ ne vide ništa. U uredbi jasno piše da nema na pravo ako ima stan u najmu. No, ni to nije najsporniji moment. Umjesto da se prizna greška i kaže da moramo u reviziju sustava, kaže se da nemamo problema. To smeta građane i zato i odlaze. Postoji jedna klika kojoj je sve dozvoljeno, pa i rješavanje stambenog pitanja”, rekla je.

“Ovakve riječi koristite, pa i vi ste klika, kao državni dužnosnik“, odgovorio je Habijan. “Govorimo konstruktivno. Gdje je prekršen zakon, pozitivan propis? Govorite ono što mislite da građani žele čuti. U trenutku podnošenja zahtjeva za državni stan on je bio u fazi iseljavanja”, rekao je.

“Trideset godina se radilo po zakonu, ali pisalo se na taj način da stvorite mrežu koja će vama i vašima dati privilegije koje nitko nema!”, rekla je Benčić na to.

Državni tajnik u Ministarstvu financija i predsjednik HNS-a Ćuraj i sam je bio tema u medijima. U Zagrebu (inače je iz Osijeka) nije našao stan po svojim gabaritima, pa mu je država dala najveći i najskuplji stan(od 115 kvadrata).

“Možemo govoriti što je prihvatljivo ili nije? Što je moralno, što je po zakonu”, rekao je. “Volio bih da kao državni tajnik ili znanstvenik mogu raditi u Osijeku, ali ovaj posao mogu raditi samo u Zagrebu.”

Danijel Spajić iz Domovinskog pokreta je svima poručio da nitko ne radi u realnom sektoru, pa ne znaju o čemu se priča. “Ne upravlja se imovinom, uprihodujemo 2,4 milijardi od imovine, to je sramota. Ovo su bedastoće”, rekao je. “Bilo bi dobro da svi zastupnici imamo garsonijeru, da zastupnik može spavati, odraditi osobnu higijenu i to je to”, rekao je i dodao da sam koristi stan od 40 kvadrata.









“Kad smo došli u Sabor, prvo smo dobili da živimo u hotelu. Kad sam iznajmio stan, rekao sam molim da me odjavite iz hotela, na što su mi rekli “ne plaćaš ti, šta te briga”. To što govorite za Frku, to nije stvar propisa, već morala. kako vas nije sramota u 115 kvadrata”, obrušio se na Ćuraja. “Zašto nema nikoga iz SDP-a, nekog stručnijeg kako se upravlja imovinom? Nije li sramotno, nemaju pojma što imaju, ali procjenjuje se da je imovina vrijedna 50 milijardi eura i uprihodujemo 2,4 milijardi. Siguran sam da svake godine prođu 15 do 20 milijardi za koje se ne zna. To znači da svako maloljetno dijete može imati doplatak, svaki umirovljenik mirovinu od 3 tisuće“, poručio je Spajić.

Benčić je potom upozorila da se radio o netransparentnom sustavu, da nemamo softverski ili geolokacijski prikaz stanova, iako smo nekoliko puta dobivali novce od EU-a da bi se popisala i objavila hrvatska imovina.

“Nije model da rasprodajemo stanove, već imamo fond za stanove, za najam, za mlade obitelji. Model koji je jefitniji od tržišnog da bi poticali mlade ljude da se daj bože odsele prije 32 godine iz stanova svojih roditelja. Nama je to demografska politika”, rekla je Benčić o politici stranke koju provode u Zagrebu.

“Govorite o demografiji, upravljanju stanova, a 50 metara dalje od Sabora, u gradu Zagrebu, što radite? Ukidate demografske mjere, pucaju vam cijevi. Vi nama docirate po određenim pitanjima kako treba urpavljati s državnom, a s gradskom ne možete”, odgovorio je Habijan pa potom napao politiku Možemo i poručio da imaju dvostruka mjerila.









“Vi se kao iz one tko laže, taj i krade. U šest mjeseci je napravljeno više nego što ste vi s Bandićem, a posebno u upravljanju imovinom”, uzvratila je.