Tko je žena koja je od danas na čelu Zagreba? Bila je Bandićeva dugogodišnja suradnica, evo što je sve radila!

Autor: Daniela Delale

Nakon smrti Milana Bandića Grad Zagreb će do lokalnih izbora voditi njegova dugogodišnja suradnica Jelena Pavičić Vukičević, potvrdili su iz Stranke rada i solidarnosti za portal 24sata.

Naime, u slučaju smrti gradonačelnika, grad do izbora vodi njegov zamjenik. Milan Bandić je imao dvije zamjenice – Jelenu Pavičić Vukičević i Oliveru Majić.

Jelena Pavičić Vukičević je rođena 2. rujna 1975. u Zagrebu.

Obrazovanje:

– 2012. – 2018. doktor znanosti u području društvenih znanosti, polje pedagogija. Modul poslijediplomskog doktorskog studija Teorije kurikuluma, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za pedagogiju

– 1994. – 2000. prof. komparativne književnosti i hrvatskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za komparativnu književnost i Odsjek za kroatistiku

Radno i političko iskustvo:

– 2019. – članica hrvatskog izaslanstva u Europskom Odboru regija (European Committee of the Regions) pri Europskom parlamentu

– 2018. – suradnica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kolegijima Pedagogija i Didaktika

– 2017. – članica Savjeta Sveučilišta u Zagrebu

– 2017. – 2018. članica Upravnog odbora Hrvatskog pedagoškog društva

– 2015. – potpredsjednica Kluba sinkroniziranog klizanja Zagrebačke pahuljice

– 2014. – 2018. suradnica Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kolegijima Teorije kurikuluma, Školski i razredni menadžment te Obrazovne politike

– 2013. – 2017. članica hrvatskog izaslanstva u Europskom Odboru regija (European Committee of the Regions) pri Europskom parlamentu

– članica komisije SEDEC (socijalna politika, obrazovanje, zapošljavanje, istraživanje i kultura)

– 2013. – 2017. gradska zastupnica i potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba

– predsjednica kluba Liste grupe birača Milana Bandića i predsjednica Zajedničkog kluba Liste grupe birača Milana Bandića, HSS-a, SMSH i Zelene liste

– potpredsjednica stranke Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti, predsjednica GO Stranke

– 2013 – 2017. članica Upravnog vijeća Visoke poslovne škole Zagreb

– 2010. – 2014. dopredsjednica Hrvatskoga književno-pedagoškoga zbora

– 2009. – 2013. zamjenica gradonačelnika

– 2009. – 2013. članica Savjeta Sveučilišta u Zagrebu

– 2008. – 2009. pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport

– 2005. – 2008. gradska zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba

– 2003. – 2007. zastupnica u Hrvatskome saboru, članica Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu

– 2001. – 2005. gradska zastupnica u Gradskoj skupština Grada Zagreba

– 2000. – 2003. tajnica Gradske organizacije SDP-a Zagreba

– 4. lipnja 2017. na neposrednim izborima (drugi krug) kao zamjenica kandidata stranke Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti izabrana za zamjenicu gradonačelnika Grada Zagreba.