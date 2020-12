TKO JE ZAKUHAO KRAH LIJEVE KOALICIJE? Sukobi traju tjednima

Onaj dio hrvatske javnosti koji je zainteresiran za zbivanja u političkoj areni ovih dana svjedoči dramatičnom, ali i predvidivom raskidu suradnje između Radničke fronte i ostatka Zeleno-lijeve koalicije.

Ništa novo, reći će isti onaj dio javnosti koji godinama prati stasanje takozvanih udruženih trećih puteva, koje mediji vinu visoko, a onda bace na dno i pospreme u ropotarnicu prošlosti kao da ih nikada nije bilo.

Sukobima nalik ovim posljednjima svjedočili smo i u Živom zidu, i u Mostu i u raznim drugim opcijama koje su nastojale konkurirati dvjema velikim strankama. Dio tradicije jest i to da uglavnom zaiskri oko love i podjele fotelja, u ovom konkretnom slučaju došlo je do javnog predbacivanja zbog ekonomskih ideja, a najave raspada nagovijestila je kandidatura Katarine Peović na lokalnim izborima u Rijeci, već se tada naslućivalo kako se ove opcije programski baš i ne slažu. U političkim kuloarima i prije javne eksplozije pričalo se o konfliktima i napetim odnosima pa je slijedom toga raspad očekivan. Kraj suradnje nagovijestio je na društvenim mrežama Mato Kapović – osnivač Radničke fronte koji je ta događanja opisao kao raspad Zeleno-lijeve koalicije. Međutim, s druge strane pravdaju se kako nema govora o raspadu te da koaliciju od pet stranaka napušta samo ekipa iz RF-a pa dalje nastavljaju kroz suradnju četiri opcije – Možemo, Nova ljevica, Orah i Zagreb je naš. Raskidu suradnje presudile su programske razlike, ali i osobne ambicije. Peović je otkrila kako je RF inzistirala na tome da se ne ide u koaliciju sa SDP-om, no da bi došla na vlast te realizirala plan rušenja Milana Bandića ova koalicija teško će moći bez Peđe Grbina i njegove stranke. Tomislav Tomašević toga je očigledno svjesniji nego li njegova kolegice Peović, pa je po svemu sudeći puklo baš preko njegovih pleća i zbog njegovih pregovora sa socijaldemokratima. No, Tomašević bi kako za sada stvari stoje uistinu trebao biti zuajednički kandidat ljevice na nadolazećim lokalnim izborima u metropoli, što je vijest s kojom nisu previše oduševljeni niti u SDP-u.