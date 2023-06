Tko je uspješna profesorica zbog koje se Raspudić porječkao s HDZ-ovcima? U oporbi je povezuju s jednim ministrom

Autor: Iva Međugorac

Nakon što je HDZ podržao prijedlog saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije temeljem kojeg se Dajana Barbić imenuje članicom Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije burno su reagirali oporbeni saborski zastupnici koji smatraju da se time krši Zakon o HRT-u.

Inače bi uz potporu Saborskog odbora za informiranje Barbić u NO HRT-a trebala zamijeniti Davora Zoričića koji je zatražio razrješenje s te funkcije pošto on prelazi na poziciju državnog tajnika u Ministarstvu financija na čijem je čelu Marko Primorac, zbog čega u djelu oporbe drže kako je riječ o svojevrsnom začaranom krugu.

Zastupnica stranke Možemo Jelena Miloš istaknula je kako se izborom Barbić za preostali dio mandata za člana NO HRT-a krši Zakon o HRT-u jer se član ne može birati na ostatak mandata već samo na četiri godine. Do sada je po njoj bila praksa da se to dopušta no po njoj praksa ne može nadmašivati zakon pa stoga vjeruje kako bi Odbor trebao pokrenuti zahtjev za vjerodostojno tumačenje zakona s ciljem da se to pitanje napokon riješi.





Odluka nije u skladu sa Zakonom?

“Imamo situaciju da biramo člana NO HRT-a na preostali dio mandata dok Zakon o HRT-u jasno i nedvojbeno propisuje da se član NO-a bira na četiri godine. Ako ćemo mi stavljati praksu iznad zakona, onda poručujemo lopovima – ako do sada niste sankcionirani, kradite i dalje”, izjavila je pak SDP-ova Mirela Ahmetović. No, HDZ-ovci očekivano ne dijele to mišljenje pa je tako predsjednik Odbora za informiranje Josip Borić objasnio kako se radi o političkim objedama oporbe dok je HDZ-ov Goran Ivanović napomenuo kako se nigdje nije pogriješilo kada se raspisao javni poziv i kada su odabrali kandidate te na koncu i predložiti Barbić kao kandidatkinju.

Ono što misle HDZ-ovci ne misli pak Mostov Nino Raspudić koji je podsjetio kako je Barbić koja radi na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu povezana sa Iskrom Primorac, suprugom ministra Primorca koji je prije bio član NO HRT-a. Primorac je inače kao ravnateljica Središnjeg registra osiguranika- REGOS-a široj javnosti postala poznata zbog famoznog cijepljenja preko reda u jeku pandemije korona virusa, no Raspudić sada podsjeća da je ona bez natječaja još 2019. godine naručila i javnim novcem platila izradu strategije za mirovinsko opismenjavanje od Instituta za financijsku pismenost i odgovornu potrošnju na čijem je čeku Barbić, a za što je potrošeno 185.000 kuna. On također drži da taj Institut ranije ništa nije radio, a da je račun otvorio 33 dana prije sklapanja toga posla, a dvije godina nakon toga također nije imao nikakav posao.

Uspješna studentica i izvanredna profesorica

Barbić je inače prema službenoj biografiji diplomirala 2008. godine na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu- smjer Financije. Tijekom studija bila je polaznik programa Economics and Business International Programme, dobitnica je triju Dekanovih nagrada, Rektorove nagrade, ali i stipendije Grada Zagreba za izvanredan akademski uspjeh. Nakon što je u ljeto 2011.godine stekla zvan je sveučilišne specijalistice na poslijediplomskom studiju Upravljanje financijskim institucijama tri godine kasnije obranila je doktorski rad te je iza nje cijeli niz objavljenih znanstvenih i stručnih radova, pored toga sudjelovala je na brojnim znanstvenim konferencijama, a u medijima se nikada nije eksponirala, posebice ne kada je u pitanju politika zbog koje je sada postala glavna tema saborskih polemika.

Istini za volju Barbić prema podacima s Ekonomskog fakulteta ondje radi kao izvanredna profesorica, a na tom istom fakultetu profesorsku karijeru gradio je i ministar Primorac, a upućeni pak svjedoče kako se Barbić doista poznaje sa supružnicima Primorac te da su u korektnim odnosima.

Baš kao što se u sabornici raspravljalo o NO HRT-a tako su nedavno i u Hrvatskom novinarskom društvu zgroženo reagirali na izbor bivšeg ravnatelja javne televizije i Uskokova osumnjičenika Kazimira Bačića u Međunarodni odbor za radiodifuziju zbog čega su najavili da će službeno zatražiti od EBU-a poništenje te odluke koju su nazvali sramotnom.

”Premda je uhićenje glavnog ravnatelja nanijelo veliku štetu ugledu HRT-a, Bačića nisu tužili za povredu ugleda i časti, nego su ga, štoviše, delegirali da predstavlja kuću u tijelima EBU-a”, kaže se u priopćenju. Od ozbiljnog javnog radiotelevizijskog servisa očekivalo bi se da ga smijeni u svim međunarodnim tijelima u kojima ih predstavlja, ako već ne zbog SLAPP-a, onda barem zbog sumnje za korupciju. Bačićev mandat obilježili su brojni skandali, otkazi nepoćudnima, cenzura i marginalizacija stručnih ljudi te, nažalost, egzodus brojnih kolegica i kolega s HRT-a.









U njegovu mandatu pokrenuto je čak 36 tužbi protiv novinara i medija s odštetnim zahtjevima u iznosu većem od dva milijuna kuna”, rečeno je u HND-u u čijem se priopćenju podsjeća i na to da je Bačićev mandat obilježila cenzura u Informativno medijskom servisu HRT-a što su potvrdile i tri sudske odluke koje su dale za pravo novinaru i uredniku na HRT-u i predsjedniku HND-a Hrvoju Zovku, kojeg je HRT zbog izjava o postojanju cenzure tužio i na sudu – izgubio