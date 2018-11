Tko je taj ‘NETKO’? ‘Krtica’ koja podmeće sukobe između Kolinde i Plenkovića

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković uključio se u najnovije sukobe između predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i ministrice vanjskih poslova Marije Pejčinović Burić, koji su nastali zbog Marakeškog sporazuma. Kako je HDZ-ov šef Sabora ustvrdio očito je da se sukobi odvijaju vezano uz teme oko kojih valja postići politički i društveni konsenzus, nabrajajući pritom Istanbulsku konvenciju, vukovarske prosvjede pa i posljednji konflikt oko Sporazuma. Uvjeren je kako je riječ o sukobima koji se namjerno izazivaju.

“Tko je taj, koji su to krugovi koji generiraju te vrste prijepora i sukoba oko tema kojima je zajedničko da tema treba imati konsenzus, treba utvrditi. Netko takve sukobe namjerno generira, pokušava izazvati sukobe između predsjednice i Vlade, sada između predsjednice i ministrice vanjskih poslova, treba utvrditi tko to radi, zašto to radi i koje su mu namjere”, kazao je predsjednik Sabora ne želeći precizirati o kome se točno radi. “Možemo pretpostaviti, ali u ovom trenutku neću o tome govoriti”, poručio je Jandroković. Podsjetimo, predsjednice je žestoko napala Ministarstvo vanjskih poslova jer nije izvijestilo javnost o Marakeškoj deklaraciji o zakonitim migracijama i što sada, kaže, izaziva prijepore.

Inače, ovo nije prvi, a po svemu sudeći niti posljednji obračun između predsjednice i vladajuće elite, a jednom sličnom obračunu svjedočili smo nedavno kada se u priču uključio upravo Jandroković kritizirajući predsjednicu nakon što je pozvala na sazivanje sjednice Vlade, što je shvaćeno kao svojevrsna kritika šefice države Plenkoviću. Pale su te prigode teške riječi, a dio javnosti ocijenio je da Jandroković govori ono što Plenković misli, baš kao što se i sada može steći dojam da šefica diplomacije s predsjednicom ratuje po premijerovom naputku.

Grabar-Kitarović nerijetko svojim istupima razbjesni samog Plenkovića,. A u vladajućoj stranci sve se otvorenije pitaju dolaze li te otrovne strelice uistinu od predsjednice, ili ih pak na premijerovu adresu ispaljuje predsjedničin savjetnik za unutarnju politiku samozatajni Mate Radeljić, kojemu pak u Uredu predsjednice leđa drži samozatajni i nadasve lukavi Mate Granić, čovjek koji je zaslužan za političku karijeru Grabar Kitarović i kojemu ova neizmjerno vjeruje. Radeljića se u političkim krugovima povezuje i s bivšim predsjednikom HDZ-a Tomislavom Karamarkom, pa izvori bliski aktualnom premijeru strahuju da upravo stoga izaziva sukobe na relaciji predsjednica-premijer, kako bi osigurao povratak Karamarka, što je ovaj uostalom nedavno i javno najavio. Slučajno ili ne, ovih je dana u jeku sukoba među predstavnicama hrvatske vanjske politike, novinar N1 televizije Hrvoje Krešić objavio je fotografiju saborskog zastupnika Zekanovića s Ladislavom Ilčićem i Tomislavom Karamarkom.