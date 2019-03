Tko je policajac koji blati Brkića? Obogatio se radeći sa svodnicima, usluge naplaćivao i seksom s prostitutkama

U RTL-ovoj emisiji Potraga dušu je otvorio zagrebački policajac Mislav Merkaš, koji je između ostaloga otkrio koje je sve političare štitio u slučaju elitne prostitucije, uz opasku da je tužiteljstvo sve zataškavalo. Merkaš, kojemu se sudi za primanje mita od svodnika svojim je istupom tako opet aktualizirao temu izgubljenog spisa o probijanju tajnih mjera, a zbog toga je podsjetimo u Državnog odvjetništvu ispitan i potpredsjednik Sabora Milijan Brkić.

“Tu mi je Željka Pokupec dala do saznanja da i ona zna, da sumnja otkud mjera curi, da je vjerojatno riječ o zamjeniku glavnog ravnatelja policije! Milijanu Brkiću? Milijanu Brkiću”, rekao je Mislav Merkaš, bivši voditelj Odsjeka za nadzor organiziranog kriminaliteta PUZ-a za navedeni medij u kojem je gostovao i osuđeni svodnik Nebojša Perunović Pancho koji je kazao da su ga mnogi molili da ih ne spominje.

“Dok sam bio u pritvoru čak su mnogi slali poruke – nemoj me spominjati da nemam nekih problema, pomoći ću ti kad izađeš – i tako dalje. Međutim kako to biva. Imate hiljadu prijatelja kad imaju koristi od vas, kad više nemaju onda vas zaobilaze”, konstatirao je Pancho. No, svakako je zanimljivo u kontekstu ove priče podsjetiti na živopisne medijske napise o nekoć vodećem policajcu za suzbijanje prostitucije Merkašu te njegovoj supruzi također policajki Nataši Gudek Merkaš.

Naime, dotično je prema navodima Jutarnjeg lista uzimao novac od svodnika od kojega je kupovao kuće, automobile te skupocjene slike i posuđe. Na popisu imovine ove osebujne obitelji našla se tako raskošna kuća u Zagrebu, zemljišta na Jankomiru i nedaleko od Kostajnice, spominjalo se i građevinsko zemljište na Korčuli, ali i nekoliko kuća.

Kada je o pokretninama riječ na popisu imovine Merkaševih našao se u to vrijeme relativno luksuzan Audi A6, ali i dizajnerska odjeća te kolekcija slika među kojima su se isticale one Ede Murtića te Mersada Berbera, i baš kao u onim dosadnim reklamama to još uvijek nije sve na bankovnim računima obitelji policajaca nalazilo se oko 400 tisuća kuna ušteđevine.

Zanimljivo, nekretnine koje posjeduje na području Korčule, odnosno Čare jednog od najatraktivnijih dijelova otoka Merkaš je kupio uglavnom gotovinom, a tijekom istrage spominjana je i kuća od 63 metra četvorna u Korčuli te još jedna manja od 36 kvadrata, nadalje tu je konoba, ali i 425 četvornih metara građevinskog zemljišta u atraktivnoj Zavalatnici, gdje je uz more gradio i novu kuću sa šest apartmana. Budući da su Merkaš i supruga u policiji mjesečno zarađivali ukupno 13.000 kuna, u USKOK-u su konstatirali da imetak nisu mogli steći od vlastitog rada.

Dakako, valja napomenuti kako je ovo tek dio imovine koja se našla u posjedu obitelji Merkaš, koja se nakon ovih spoznaja jedno vrijeme nalazila i ”iza rešetaka” jer sumnjalo se da su minimalno šest mjeseci odavali svodnicima informacije o policijskih racijama, što je kompenzirano izdašnim novčanim nagradama.

Prema Uskokovoj računici Merkaš je od 2006.godine, do 2012., kada je ova priča zaintrigirala javnost uprihodio minimalno 252 tisuće eura, a osim što su mu informacije plaćane u kešu, plaćane su i seksualnim uslugama prostitutki. Prema ondašnjim navodima Uskoka, Merkaš je surađivao s minimalno četiri svodnika, a njih troje plaćalo mu je po tisuću eura mjesečnog paušala, dok ih je on zauzvrat štitio od svojih kolega policajaca.

Da su živjeli više no idilično, potvrđuje podatak kojega su tada u medije plasirali istražitelji, a koji ukazuje na to da je supruga Merkaš mjesečno na uređivanje znala potrošiti oko 5000 kuna, dok je suprug uz strast prema luksuznoj odjeći bio i pasionirani bajker.

Tijekom pretresa njegova stana, Merkaševe kolege ostale su zatečene luksuzom u domu svojega kolege, kako i ne bi kada su samo neki kuhinjski aparati stajali preko 1000 eura, osim skupog posuđa, isticao se i moderan namještaj od mahagonija.

Iz policijskih krugova, onih koji su dobro upućeni u ovaj intrigantan slučaj može se čuti kako su ‘mjere pucale’ upravo zbog policajca Merkaša, a kada su toga postali svjesni u MUP-u, angažiran je riječki Pnuskok, pod čijom je palicom riješen slučaj elitne prostitucije, nedugo nakon toga u stupicu koju mu je zagrebačka policija postavila upada i sami Merkaš.