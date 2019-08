TKO JE NOVI PLENKOVIĆEV POLITIČKI TAJNIK STRANKE? Šef vatrogasaca upleten je u aferu oko kadroviranja u Domu zdravlja

Autor: I.Br.

Nakon odlaska Lovre Kuščevića s mjesta ministra i političkog tajnika HDZ-a, visoko pozicionirano mjesto u HDZ-u ostalo je upražnjeno. No, prema najavama premijera Plenkovića, vladajuća stranka neće još dugo biti bez političkog tajnika.

Naime, Plenković je danas obznanio kako će sutra predsjedništvu HDZ-a predložiti da Ante Sanader postane novi politički tajnik.

Plenkovićev novi tajnik iza sebe ima i pokoju afericu

Člansku iskaznicu HDZ-a Ante Sanader dobio je 1992.godine. Nakon lokalnih izbora 1993., postaje potpredsjednik Gradskog vijeća Kaštela, a četiri godine kasnije postaje i gradonačelnik Kaštela. Na funkciji gradonačelnika ostaje puna dva mandata, a od 2005. obnašao je dužnost župana Splitsko-dalmatinske županije. Ante Sanader trenutno obnaša dužnost predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice te je šef županijske organizacije HDZ-a u Splitko-dalmatinskoj županiji.

Plenkovićev novi kadar u stranci nije bez grijeha. Naime, iza Ante Sanadera je poznata afera oko kadroviranja na mjestu ravnatelja u Doma zdravlja županije, o kojoj je pred malo pisao tjednik Nacional. Nacional je objavio skandaloznu snimku iz koje se doznaje kako su pojedini članovi Upravnog vijeća Doma zdravlja brzopotezno dobili otkaze kada su otkazali poslušnost Blaženku Bobanu, te šefu županijskog HDZ-a Anti Sanaderu koji je, kako se tada doznalo, iz pozadine vukao sve konce i nije mogao otrpjeti takav otpor unutar vlastitih redova.

Na snimci koja je tada izašla u javnost, najinteresantniji je bio razgovor dr. Ivana Nasića, tadašnjeg predsjednika Upravnog vijeća i Luke Brčića, dožupana za zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Brčić je na snimci kazao da o tome “oće li bit on (Petric) ili neće, odlučuju Sanader i župan“. U objašnjavanje na snimci uključuje se Nasić, govoreći: “E sad, što je problem. Ovo sve vodi Ante (Sanader). Ante je u početku, odmah na početku, poručio i meni da treba bit dr. Petric, da treba ubrzat proceduru. Sa mnom se viđao, ali mi nikad ništa nije rekao direktno”.

Zagovarao i Šeksa

Ante Sanader svojevremeno je zdušno zagovarao i Vladimira Šeksa. Točnije, u trenutku kada je Šeks bio smjenjen s mjesta posebnog Predsjedničinog savjetnika, u jednom je intervjuu Sanader kazao:

“Što se Šeksa tiče tu su bili osjećaji obzirom na njegovu osobnu tragediju kada mu je sin stradao u Indiji i on je drugačije gledao na tom momka koji je bio prijatelj njegovom sinu. Teško je to suditi ovako iz našeg kuta. Očito je to jedan slabi trenutak koji je imao i zbog kojeg je požalio. On ima dobro znanje, Vladimir Šeks je naš doajen, ima veliko iskustvo i za njega mjesta u HDZ-u ima“.