Tko je najbolji hrvatski liječnik koji stoji iza uspješne SDP-ovke: Kupuje joj odjeću jer mrzi shopping

Autor: Iva Međugorac

Hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan na glasu je kao jedna od najutjecajnijih članica SDP-a što i ne čudi kada se sagleda njena dugogodišnja politička karijera. Odnedavno se Borzan ponovno počela spominjati i među svojim stranačkim kolegama koji nisu zadovoljni njenom navodnom odlukom da ne sudjeluje na parlamentarnim izborima u svojoj, četvrtoj izbornoj jedinici. Umjesto toga Borzan je sklona nastavku svoje karijere u Europskom parlamentu, u čemu uživa veliku potporu svojeg supruga Vladimira.

Za razliku od niza drugih muževa domaćih političarki koji se nerado medijski eksponiraju suprug zastupnice Borzan široj je javnosti dobro poznat, posebice u svojem Osijeku u kojem je na glasu kao ugledan liječnik. Par je inače svoju ljubavnu priču i započeo na Medicinskom fakultetu gdje su oboje studirali.

U braku su dobili dvojicu sinova, ali se oni za razliku od roditelja drže podalje od javnosti. Dok se Borzan odlučila graditi vlastitu političku karijeru, suprug Vladimir fokusirao se na medicinu. Pošto je iza njega dugogodišnja karijera ne čudi da je u Osijeku poznat kao jedan od najcijenjenijih gastroenterologa što redovito potvrđuje i portal najdoktor.com koji na godišnjoj razini objavljuje popisu najboljih liječnika i liječnica u Hrvatskoj. Da se par uzajamno podržava vidljivo je i iz objava na društvenim mrežama zastupnice Borzan koja se svojedobno i na svojem Facebook profilu pohvalila uspjehom svojeg supruga.

Borzan nije krila ponos

”Danas su ga pacijenti opet proglasili jednim od najboljih doktora u Hrvatskoj na portalu najdoktor.com. Ponosna do neba”, napisala je uz ostalo poznata europarlamentarka koja je svojedobno otkrila kako se iza svake uspješne žene krije i sjajna svekrva koja joj uvelike pomaže u kućanstvu. Suprugu i djeci Borzan se uglavnom pridružuje četvrtkom kada obveze u Bruxellesu privede kraju, a tada ova obitelj vrijeme rado provodi u prirodi. Sa suprugom uživa u vožnji biciklom po nekoj od osječkih staza, no u svemu tome vrlo joj je važno i to da sa svojom dvojicom sinova provede kvalitetno vrijeme.

U srcu Osijeka odnosno u ondašnjoj Dubrovačkoj ulici gospodin Borzan osnovao je vlastitu Polikliniku Borzan koja se bavi pružanjem skrbi u području gastroenterologije, hepatologije, kardiologije, endokrinologije, dijabetologije i pulmologije. No, ni to nije nimalo iznenađujuće s obzirom na iskustvo koje iza njega stoji, budući da je i prema podacima iz životopisa Vladimir Borzan stručno usavršavanje provodio u Hrvatskoj i inozemstvu. Ujedno je aktivno sudjelovao na brojnim stručnim skupovima, a pored toga obnašao je i dužnost zamjenika ravnatelja KBC-a Osijek i dužnost pročelnika Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju. Opisuje ga se i kao glavnog ispitivača u brojnim kliničkim ispitivanjima novih lijekova iz područja upalnih bolesti crijeva i gastroenterologije.

Kupuje joj odjeću i ne krije da se podupiru

O svojem poslu gospodin Borzan rijetko progovara, no u razgovoru za lokalni portal SiB.hr svojedobno je ipak otkrio kamo je razmišljao o tome da ode iz Hrvatske. ”Frustrirajuća je trenutna količina nekompetencije i nepostojanja kriterija za nagrađivanje i sankcije. No, nisam prelomio tu odluku jer još nisam izgubio vjeru da je stvari moguće promijeniti na bolje” isticao je doktor Borzan koncem 2020.godine kada je otvoreno progovorio i o izuzetno teškom položaju liječnika u našoj zemlji što je posebice došlo do izražaja baš tada u vrijeme pandemije korona virusa.

I tijekom toga razgovora Borzan je priznao da on i supruga djeluju poticajno jedno na drugo u profesionalnom smislu. ”Jedino što zna biti komplicirano je usklađivanje njenih i mojih brojnih obveza. Kao svaka obitelj, nastojimo raditi određene planove za budućnost, ali često uspijevamo dogovoriti planove za svega par dana unaprijed jer sve iznad toga je neizvjesna budućnost s bezbroj obveza na koje nismo računali.

No, to čini život zanimljivijim”, ispričao je doktor Borzan čija se supruga po svemu sudeći priprema za osvajanje još jednog mandata u Bruxellesu što bi joj i moglo poći za rukom s obzirom na to da je hrvatska javnost ionako već percipira kao jednu od najpoznatijih i najuspješnijih zastupnica u Europskom parlamentu u kojemu Borzan ne mora brinuti što će odjenuti budući da je ionako svojedobno priznala kako joj suprug kupuje odjeću jer ona mrzi shopping.