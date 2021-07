TKO JE MISTERIOZNA SDP-ovka SUOČENA S VELIKIM OPTUŽBAMA? Pripadnica je moćne slavonske dinastije! Njezin brat optužio je generala Kruljca da mu je stavio pištolj u usta!

Autor: Daniel Radman

Do sada samozatajna saborska zastupnica SDP-a Marina Opačak Bilić postala je ovih dana najeksponiranija socijaldemokratkinja nakon što su hrvatski mediji prenijeli pisanje Telegrama o sumnjivom poslovnom pothvatu ove Brođanke.

Naime, Telegram je iznio ozbiljne optužbe na račun Opačak Bilić te tvrdi da je za 5,5 milijuna kuna kao direktorica obiteljske tvrtke “Feliks Regulacija” fiktivno prodala radne strojeve tvrtki “Brod” iz Podcrkavlja dok je ova bila u blokadi, a na taj način tvrtka “Feliks regulacija” postala je najveći vjerovnik Broda u predstečajnoj nagodbi. Inače, obje se tvrtke bave eksploatacijom mineralnih sirovina (primjerice, “Brod” ima i koncesiju na kamenolom u Podcrkavlju), otud i interes tvrtke obitelji Opačak za tvrtku.

Optužbe da je saborska zastupnica poslovala protivno zakonu iznio je brodski poduzetnik Željko Garić još u travnju u svom reagiranju na portalu SBplus, no tada je njegov istup prošao bez većeg odjeka. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin na cijeli slučaj reagirao je jučer (ponedjeljak) izjavom da će stranka “ispitati sve informacije i nakon toga donijeti odluku o budućnosti zastupnice Opačak Bilić u stranci”, naglasivši da SDP ima nultu stopu tolerancije na nezakonitosti.

Opačak Bilić: Optužuje se nas čovjek koji nije uspio zadovoljit svoje potrebe

Za medije Opačak Bilić nije bila raspoložena govoriti, no svoju “obranu” iznijela je u statusu objavljenom na Facebooku.

“Još jedan od pokušaja Željka Garića, optuženoga za malverzacije teške preko 60 milijuna kuna u aferi Sibinj oko spornog zemljišta, da uvrijedi te da našteti statusu i časti mene, moje obitelji i ugledu tvrtke u kojoj sam bila zaposlena. Razumijem ljutnju Želja Garića što nije uspio zadovoljiti svoje potrebe u spornom natječaju, ali ne razumijem upornost njegova optuživanja. Koliko mi je poznato, Garić koji je optužen za gospodarski kriminal, zbog svojih je poznatih metoda poslovanja pod provjerom porezne uprave zbog poslovanja s tvrtkom Brod d.o.o. iz Podcrkavlja koju je pokušao oštetiti za preko 400.000 kuna neprihvaćanjem niza računa još 2016., a potom i crpljenjem sirovina na rudištu tijekom 2019. godine za 0 kuna. Željka Garića sam već ranije privatno tužila za javne napade i iznošenje neistina, za uvrede te grubo narušavanje časti i ugleda, a niti institucije koje je redovno slao u tvrtku u kojoj sam radila nisu pronašle ništa sporno oko spomenutih računa. Gospodinu Hedlu sam još u veljači odgovorila na pitanja vezana za ovu temu i ostaje za vidjeti zašto se to objavljuje pet mjeseci poslije u ovom kontekstu i sa ovakvim naslovom”, napisala je zastupnica u objavi.

Suradnja s Vinkom Grgićem

No, tko je Marina Opačak Bilić? Nacionalni mediji o njoj nisu pisali previše, našla se u fokusu zbog puke činjenice da je najmlađa zastupnica u Saboru, ali i da je njezina tvrtka – upravo ova koja se našla u aferi – bila najveći donator izborne kampanje Zorana Milanovića. Dali su mu čak 150.000 kuna. U lokalnoj politici Opačak Bilić itekako je prisutna i poznato ime. Od 2018. vodila je županijski ogranak SDP-a te je bila i vijećnica u Županijskoj skupštini. Sada više ne obavlja ni jednu od spomenutih dužnosti – mandat u skupštini stavila je u mirovanje, a Brodsko-posavski SDP je raspušten odlukom predsjedništva.

Saborski mandat Bilić Opačak osvojila je u V. izbornoj jedinici, a uz nju je na listi “Restart koalicije” u Sabor prošao još jedan SDP-ovac. On je u međuvremenu izbačen iz stranke – upravo zbog optužbi za korupciju. Riječ je o gradonačelniku Nove Gradiške Vinku Grgiću koji je osumnjičenik u “aferi Janaf”, a koji je na nedavnim lokalnim izborima slavio bez podrške stranke. No, postoji još jedna poveznica između Grgića i Opačak Bilić. Naime, još dok su bili stranačke kolege, u siječnju 2020., potpisali su 6,3 milijuna kuna vrijedan ugovor o ulaganju u infrastrukturu u Industrijski park Nova Gradiška. Grgić u ime grada, Opačak Bilić ispred “Felixa”.

U politiku je, kako je rekla u kampanji, ušla je prije pet godina, a zanimljivo da je prije nje do iste pozicije, predsjednika županijskog SDP-a, pokušao doći i njezin brat Tomislav Opačak. Malo mu je nedostajalo da 2013. to i ostvari. U prvom krugu je imao uvjerljivu prednost nad svojim protukandidatom, tadašnjim ministrom Tihomirom Jakovinom, osvojio je 43 posto, no u drugom je došlo do preokreta. Opačak je tada najavljivao i da će se kandidirati za predsjednika države, no ubrzo je odustao.









Moćna brodska dinastija

Inače, riječ je o moćnoj poduzetničkoj dinastiji, PZC Grupa u vlasništvu obitelji Opačak danas zapošljava oko tristo radnika. Uoči korona krize, kako je pisao portal eBrod, PZC Grupa imala je ugovorenih poslova vrijednih ukupno milijardu kuna. Isti izvor da se grupacija izvukla iz velikih dugova koji su dozesali stotinu milijuna kuna. Obitelj Opačak obogatila se tijekom 90-ih zahvaljujući eksploataciji šljunka, a svoje poslovanje širili su i na kamenolome, zatim na gradnju i održavanje cesta, proizvodnju građevnog materijala koje su danas okosnica poslovanja PZC grupe. U poduzetništvo je prvi ušao zastupničin otac Mijo, a danas se glavom obitelji – šestero je braće i sestara Opačak – smatra spomenuti brat Tomislav.

Tomislav je, inače, u medije dospio kao mladić, nakon šokantne ispovijesti koju je dao za Nacional. Opačak je davne 2003. ispričao da mu je general HV-a Mladen Kruljac još kao 19-godišnjaku uperio cijev pištolja u čelo, a potom ga gurnuo u usta te da su ga nakon prijetnji Kruljčevi ljudi brutalno prebili. Inače, postoji poveznica između generala Kruljca i poduzetnika Garića koji je izvor optužbi na račun saborske zastupnice. Obojica su dijelili optuženičku klupu u aferi Sibinj, a u tom procesu osuđeni su na godinu dana kazne koju nisu trebali odležati u zatvoru, već im je zamijenjena radom za opće dobro.

No, i Tomislava Opačka lokalni mediji nerijetko nazivaju kontroverznim. I sam je završio u zatvoru, doduše samo na šest dana, “za prekršaj kojega se ni sam više ne sjeća”, kako je rekao. Ozbiljnijih problema imao je zbog svoje investicije u Dubrovniku, nakon što je u roku od mjesec dana preprodao dionice dubrovačke građevinske tvrtke PGM Ragusa uskokovom osumnjičeniku (kojeg su povezivali s tzv. Čepinskom skupinom) za transakciju se zaintereisao i USKOK.

Zaštitu policije zbog Opačka tražio je i gradonačelnik Mirko Duspara. “Nesporazumi” između njih krenuli su kada je poslove održavanja cesta izgubila Opačkova Felix Regulacija. Opačak se odlučio na neobičan način prosvjeda, kamioni, rovokopači i kombiji njegove tvrtke kružili su oko Dusparine kuće u Brodu i njegovog radnog mjesta, ureda gradonačelnika. Poduzetnik je prošao s kaznenom prijavom zbog toga što skup nije bio prijavljen policiji. Nesvakidašnju vijest obitelj Opačak priredila je i kad je došlo do spora s vlasnicima Doma za starije i nemoćne “Sunčana” u Slavonskom Brodu. Dom je bio na zemlji koja je vlasništvo Opačaka, a nakon međusobnog spora – iščekujući njihovo iseljavanje – otac Mijo je istresao 30-40 kubika šljunka kako bi im zatvorio sve prilaze. Prema izvještajima lokalnih medija, štićenike je morao izvlačiti – HGSS.