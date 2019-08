TKO JE KRIV? Split pun nelegalnih deponija građevinskog otpada

Stranka Pametno prstom upire u splitsku Čistoću i u gradsku vlast, zbog čijeg je nerada, kako navode, došlo do stvaranja nelegalnih mini deponija građevinskog otpada po cijelome gradu.

“Prošlo je već mjesec dana od akcije USKOK-a u splitskoj komunalnoj tvrtki Čistoća kojom je utvrđeno nelegalno odlaganje građevinskog otpada na odlagalište Karepovac i s tim povezanih kriminalnih radnji. Od tada se na području grada gomilaju hrpe građevinskog otpada uz kontejnere koje nitko ne odnosi te se pitamo do kad ćemo stvarati mini deponije po gradskim ulicama”, poručuju iz Pametno

“Dugogodišnje nepravilno gospodarenje otpadom u Splitu rezultiralo je stvaranjem ekološke bombe na odlagalištu Karepovac koje je napokon sanirano. No ni to nije natjeralo gradsku vlast da radi na povećanju odvajanja otpada pa je tako u prošloj godini. Grad Split odvojio samo 2,39 % ukupnog otpada što znači da će se preostala sanitarna ploha na Karepovcu puniti brže od predviđenog, pa je time dovedeno u pitanje njeno trajanje kroz planiranih 5 godina. Hrvatska, pa tako i grad Split, do kraja 2020. godine ima obavezu odvajati 50 % otpada pa je već sada jasno da nam preostaje plaćanje penala koji će naravno pasti na leđa građana zbog potpune nezainteresiranosti i nerada gradske vlasti i tvrtke Čistoća”, istaknula je Kristina Vidan, predsjednica ogranka Pametno u Splitu i gradska vijećnica.

“Kada je prije mjesec dana u sklopu istrage kriminalnih radnji utvrđeno nelegalno odlaganje građevinskog otpada na odlagalište Karepovac postavila sam pitanje na sjednici Gradskog vijeća gdje Čistoća odlaže građevinski otpad skupljen na nelegalnim odlagalištima koji se stvaraju po gradskim ulicama i uz kontejnere za komunalni otpad, ali odgovor nisam dobila. Govorilo se o želji Grada Splita da u suradnji s okolnim gradovima i općinama te Županijom formira odlagalište za građevinski otpad. Istu priču slušamo već desetak godina, no građevinski otpad odložen po ulicama grada treba odmah ukloniti”, nadodala je Vidan.

Branimir Urlić, vijećnik stranke Pametno i član predsjedništva stranke smatra kako Čistoća mora pod hitno uvesti suvremeno gospodarenje otpadom jer ako su mogli brinuti o izgradnji nove upravne zgrade, mogli su sve ove godine nešto napraviti i na izgradnji sortirnice, kompostane te povećati udio odvojenog otpada. Optuživanje građana kako ne žele sudjelovati u pravilnom odvajanju je sramotno, navode iz stranke, jer kako kažu, svjedoče nezainteresiranosti gradskih komunalnih službi za provođenje odluka komunalnog reda te kažnjavanju neodgovornih pojedinaca. Upozoravaju da susjedni gradovi puno bolje rade na tom problemu pa preporučaju odgovornim ljudima iz Čistoće da bi trebali tamo otići na izlet i nešto naučiti.

“Situacija s nemogućnošću odlaganja građevinskog otpada i stvaranje mini deponija po gradskim ulicama samo je jedan od primjera da dosadašnji rad Čistoće i gradske uprave više priliči 19. stoljeću te je krajnje vrijeme da se pokrenu svi mehanizmi kako za koju godinu ne bi bili svjedoci nemilih scena paljenja smeća po ulicama poznatih iz okolnih zemalja. Pozivanje na rješenje otvaranjem odlagališta u Lećevici nije ozbiljno rješenje sadašnjih problema budući da navedeni centar nema još ni osnovne dokumente za izgradnju, a i planiran je sa zastarjelom tehnologijom jer ga čekamo 15 godina”, zaključio je Branimir Urlić.