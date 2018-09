Tko je iz Istre na Kajmanske Otoke izvezao 418,5 milijuna kuna?

Predsjednik Županijske organizacije HNS-a Istarske županije Zvonko Liović na nedavno održanoj konferenciji za medije predstavio je prijedlog njegove stranke za pomoć Uljaniku. HNS Istre predložio je tako da Uprava Uljanik grupe provede misiju komercijalnih zapisa te kroz plasman kratkoročnih vrijednosnih papira prikupi sredstva nužna za plaće radnika, čime bi se izbjegao socijalni pritisak te prebrodilo razdoblje dok EU ne odobri plan za restrukturiranje. Liović se ujedno pita tko će otkupiti vrijednosne papire posrnulog Uljanika, a to zaista ima namjeru pomoći pulskom škveru. Ujedno, u obraćanju medijima i on je skrenuo pažnju na neobičan fenomen.

”Ono što je indikativno i na što HNS želi ukazati jesu nevjerojatno visoki iznosi koji su isplaćivani konzultantima Uljanika. Riječ je o gotovo 1,5 milijuna kuna mjesečno, odnosno 18.000.000 kuna godišnje! Pitam se za što? Želim vidjeti te elaborate i ugovore koji vrijede te silne milijune”, poručio je te iskazao sumnju u izvlačenje novca u pulskom brodogradilištu. Prema njemu, postoji osnovana sumnja da tvrtka Arsenal koncept osnovana od strane Uljanikovih 14 nije osnovana bez razloga.

”Nepobitna je činjenica da Arsenal koncept u 2017. godini nije iskazao nikakvo poslovanje i treba ispitati jeli to društvo osnovalo neko drugo off shore društvo u nekoj dalekoj egzotičnoj zemlji. Intrigantan je podatak kojeg iznosi HGK, a odnosi se na države u koje istarski gospodarstvenici najviše izvoze, a to su do 2017. godine bile u pravilu redom zemlje našeg okruženja, Italija, Slovenija, Srbija, Njemačka itd. No, prošle 2017. godine na taj se popis zemalja izvoza istarskih gospodarstvenika na visokom trećem mjestu pojavila mala egzotična zemlja, pogodite koja? Kajmanski Otoci! A što mislite što se to izvozilo u tu zemlju? Pogađate, novac”, Liovićev je stav kroz kojega je pozvao pravosudne institucije da istraže tko je iz Istre na Kajmanske Otoke 2017.godine izvezao 418,5 milijuna kuna.

Podsjetimo, kriza u Uljaniku načela je pitanje odgovornosti ukupne uprave, a pažnju javnosti izazvala je tvrtka Arsenal koncept o kojoj su se raspisali mediji. Sjedište tvrtke je u Puli, a osnivački kapital iznosi 20 tisuća kuna te je registrirana za obavljanje usluga poslovnog savjetovanja. Među vlasnicima tvrtke spominje se 14 menadžera bliskih Uljaniku, uz Giannija Rossandu koji je predsjednik NO Arsenala.

Podaci s Poslovne.hr otkrivaju kako je tvrtka prije dvije godine bilježila 17 kuna prihoda, a lani svega dvije kune te je poslovala s gubitkom te u njoj zaposleni ne postoje. Veljko Grbac, spominje se kao direktor tvrtke, a on sam nije njezin osnivač no dotični je donedavno sjedio u upravi Uljanika d.d., dok je trenutno član pet nadzornih odbora u Uljanikovim tvrtkama. Zanimljivo je kako je većina menažera bliska ili je aktivna u HNS-u.