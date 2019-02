Tko je čovjek kojeg proziva Generalski zbor? ‘Imam dokaze za sve svoje tvrdnje, a gdje su vaši, gospodo?’

Autor: Marin Vlahović

Svakog dana razni mediji objavljuju informacije, polovične informacije, pa i potpune dezinformacije. Doduše, ponekad se čini, kako prozvani pojedinci i interesne grupe, žučljivije reagiraju na istinite tekstove, nego na laži.

Pritisci na novinare i medije, dolaze s raznih strana, kako putem formalnih demantija i prijetnji tužbama, tako i preko posrednika koji prenose upozoravajuće poruke. Ipak, rijetko kada se dogodi da jedan Generalski zbor, javno traži postupanje policije, DORH-a i tajnih službi, i to ne zbog provjere informacija i teza iz teksta, nego radi kaznenog progona i zatvaranja njegovog autora.

Generalski zbog poziva na progon novinara Mire Matijevića

Takav efekt, izazvao je Miro Matijević, autor iznimno čitanog bloga o sumnjivoj smrti policajca Dine Molnara. Otprilike tjedana dana prije obljetnice smrti, heroja Domovinskog rata, Damira Tomljanović Gavrana, Matijević je na blogu “Glasno” iznio alternativnu teoriju o Gavranovoj smrti. Kao nalogodavca navodnog ubojstva, prozvao je pokojnog ministra obrane Gojka Šuška. Prema Matijeviću, motiv za ubojstvo Gavrana, krije se u prijavljivanju trgovine drogom među hrvatskim vojnicima. Matijević tvrdi da je Gavran tražio da se tome stane na kraj i da je zato likvidiran. Kao mjesto ubojstva, Matijević navodi Zagreb, konkretno vojarnu “Croatia”.

Nakon ovog teksta, uslijedio je odgovor na jednom portalu, koji je Matijevića kolokvijalno optužio za pripadnost KOS-u i UDBI, te zatražio brzu intervenciju represivnog i pravosudnog aparata, kao i obavještajnih službi. Nekoliko dana, nakon obljetnice smrti Damira Tomljanovića Gavrana, oglasio se i pomalo raspušteni Generalski zbor, koji se zbog svoje političke pasivnosti, već dulje vrijeme nalazi pod kritikom javnosti, i to ponajviše braniteljske populacije.

U svom priopćenju Generalski zbog traži postupanje Državnog odvjetništva

Hrvatski generalski zbor najoštrije osuđuje laži, koje je na blogu-portalu ‘Glasno’ pod naslovom: ‘ZAŠTO JE DAMIR TOMLJANOVIĆ–GAVRAN UBIJEN U ZAGREBU'”, objavio autor Miro Matijević.

Hrvatski generalski zbor, podsjeća, da su okolnosti pogibije stožernog brigadira Damira Tomljanovića-Gavrana, 17. veljače 1994. godine na Velebitu javnosti dobro poznate, obzirom da su o tom tragičnom događaju, u medijima, u više navrata govorili neposredni svjedoci, Gavranovi prijatelji i suborci, pripadnici 1 gardijske brigade “Tigrova”, Darko Katuša i Grga Tokić.

Obzirom na navedeno, smatramo kako je izrečene neistine autor članka u javnost smišljeno plasirao u cilju stvaranja i širenja dezinformacija, kako bi se manipuliralo javnim mnijenjem, izazivale podjele i posijale sumnje u braniteljskoj populaciji i šire, te bacila ljaga na pokojnog ratnog ministra obrane Gojka Šuška. Pritom je, autor u svom članku, branitelje prikazao kao masovne uživatelje droga, a Gavranovu junačku smrt, na borbenoj zadaći, proglasio običnom likvidacijom od hrvatske strane.

Hrvatski generalski zbor upozorava, da ovako smišljene i plasirane laži, neposredno uoči obilježavanja 25 obljetnice pogibije istinskog heroja i omiljenog junaka Domovinskog rata stožernog brigadira Damira Tomljanovića-Gavrana, imaju sve odlike psihološkog-propagandnog djelovanja, kao oblika Specijalnog rata, usmjerenog protiv temeljenih vrijednosti Domovinskog rata i Republike Hrvatske u cijelosti.

Obzirom na navedeno, Hrvatski generalski zbor traži žurno postupanje Državnog odvjetništva.

HRVATSKI GENERALSKI ZBOR

UPRAVNI ODBOR

Kako bi čuli i drugu stranu priče, odlučili smo porazgovarati s Matijevićem, koji je rado pristao na razgovor. Posljednjih dana, zbog teksta o Gavranu, stižu mu prijeteće poruke. Pokazao nam je neke od tih poruka. U međuvremenu, nije ga kontaktirala policija, ali je podignuo kaznenu prijavu protiv portala i urednika koji ga je optužio za pripadnost KOS-u i subverzivno djelovanje protiv temeljnih vrijednosti Domovinskog rata i hrvatske države.

“Nitko nije siguran pred zločinačkom organizacijom koja vlada Hrvatskom”

Prije ovog razgovara, popričali smo s većim brojem branitelja koji su nam potvrdili, da o Gavranovoj smrti, više od dvadeset godina, postoje razne teorije. Između ostalog, spominje se i teza koju je javno iznio Miro Matijević. Ne znamo tko je pokrenuo ovu priču, no jedno je sigurno. Nije ju izmislio Miro Matijević. Isto tako, provjerili smo navod iz priopćenja Generalskog zbora u kojem se spominju neposredna svjedočanstva Darka Katuše i Grge Tokića. Našli smo svjedočanstvo Darka Katuše, ali nismo uspjeli nigdje pronaći iskaz Grge Tokića. Nismo došli ni do drugih izjava o Gavranovoj smrti. Većina tekstova, predstavlja svjedočanstvo njegovog ratnog puta, karaktera i hrabrosti.

S Matijevićem smo se našli na tajnoj lokaciji.

Gospodine Matijeviću, zbog teksta o smrti Damira Tomljanovića Gavrana, stižu vam brojne prijetnje. Da li strahujete za svoj život?

“Ne. Ja sam davno operiran od straha.”

Jesu li vas kontaktirao itko iz institucija Republike Hrvatske?

“Mene osobno nitko nije kontaktirao, ali u tekstu na portalu koji me proziva, pozivaju se na informacije iz tajnih službi da se protiv mene već vodi operativna obrada. Ako se uistinu pojave predstavnici institucija na mojim vratima, već s vrata, reći ću im tko je ubio Gavrana! 44 utorka objavljujem tekstove i dokaze o ukupno pet ubojstava, i nitko me nije kontaktirao, iako je jasno da baratam konkretnim informacijama i čvrstim dokazima.”

Dobro, vratimo se na Damira Tomljanovića Gavrana. Smatrate li da je i on žrtva političke likvidacije, kao i Miro Barešić, Ante Paradžik, Blaž Kraljević, te brojni drugi, znani i neznani hrvatski domoljubi?

“Ne mogu isključiti političku pozadinu, ali povod ubojstva je čisti kriminal. Svatko tko prati moj blog može primijetiti da izbjegavam politiziranje.”

Ovo su uistinu teške optužbe. Kakvim dokazima baratate?

“Za sve imam dokaze i vjerodostojne svjedoke, a najviše imam službenih dokumenata, iz kojih iščitavam istinu, koju policija i DORH izbjegavaju.”

Nakon što ste se doselili u Liku, svojim radom i pisanjem, proizveli ste velike turbulencije i kadrovske promjene u lokalnoj policiji. Dio policajaca, otvoreno vam daje podršku. Povjerenje su vam dali i roditelji žrtava, čije smrti nikada nisu razriješene. Kako to objašnjavate?

“Dokazao sam se da radim pošteno, i da me zanima samo istina. Najbolji dokaz moga rada je da sam od policijske zločinačke organizacije u Lici, pritvoren šest puta zbog svog pisanja. Najveću potporu mi daju policajci koje me čuvaju ili voze u marici. Oni me mole da izdržim i ustrajem u borbi za istinom. Strašno je da nitko u državi ne komunicira s obiteljima stradalih, koji su likvidirani i izdani od države, kojoj su vjerno i odano služili.”

Što nakon teksta o ubojstvu Gavrana? Koji je zapravo vaš krajnji cilj?

“Ja ne odvajam Gavrana od ostalih slučajeva. Ja ne pravim aferu od Gavrana, niti njegov slučaj promatram drugačije od slučaja Dine Molnara. Za mene su to sve isti predmeti. Imamo žrtvu, žrtvinu obitelj i državu koja prikriva zločin. Blog o Dini Molnaru sam pokrenuo kako bi dokazao da postoje svi dokazi o njegovom ubojstvu i jedini cilj mi je bio da se pokrene istraga i da se utvrdi odgovornost ljudi iz policije i DORH-a, koji nisu odradili svoj posao. Isprovociran šutnjom institucija, obradio sam i ubojstvo Zorana Vuka, gdje sam čak imenovao ubojice, pa kako ni na to nitko nije reagirao, istražio sam istinu oko ubojstava Josipa Reihla Kira, Igora Benete, a da bih dokazao koliko je jaka zločinačka organizacija, i koliko je običan građanin nemoćan pred njima, opisao sam i ubojstvo Damira Tomljanovića Gavrana. Na Gavranovom primjeru, vidimo, da nitko, pa ni hrvatski general, nije siguran pred tom zločinačkom organizacijom koja vlada Hrvatskom.”