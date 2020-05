TKO IDE NA BEROŠA, S KIM ĆE U ‘OKRŠAJ’ HASANBEGOVIĆ? Imamo sve detalje o izbornim listama

Andrej Plenković na nadolazećim će parlamentarnim izborima odmjeravati snage sa zanimljivom ekipom, naime, u prvoj izbornoj jedinici u sraz ulazi sa šefom SDP-a Davorom Bernardićem, dok će kandidat Domovinskog pokreta za tu prvu jedinicu vrlo vjerojatno biti sam Miroslav Škoro.

U Mostu za sada nije odlučeno tko bi njihove boje mogao braniti u ovoj značajnoj jedinici, no, s obzirom na rasulo u ovoj stranci to je i razumljivo. Mostovci zato vrlo dobro znaju da u drugoj izbornoj jedinici njihove boje brani analitičar, kolumnist i intelektualac Nino Raspudić, koji je već krenuo u obračun sa svojim konkurentom iz HDZ-ovih redova Gordanom Jandrokovićem, koji će snage morati odmjeravati i sa SDP-ovim Rajkom Ostojićem, a po svemu sudeći i sa Škorinim Zlatkom Hasanbegovićem, pa je već sada lako zaključiti kako će se u toj jedinici voditi najzanimljiviji okršaji.

U trećoj izbornoj jedinici mogao bi se pak odvijeti zanimljiv obračun između SDP-ova župana Kolara te ministara Božinovića ili Horvata s obzirom na to da Plenković još nije posve siguran tko bi mu u toj jedinici trebao biti nositelj liste, nije sigurno koga će na ovu ekipu poslati Škoro, no navodno se razmatra da to bude Davor Dretar Drele.

Četvrtka jedinica mogla bi također biti poprište intrigantnih sukoba, riječ je naime o slavonskoj izbornoj jedinici u kojoj Škoro ima velikog potencijala, on tamo navodno na izbore izlazi ili sa bivšim HDSSB-ovcem Bubalom, ili pak sa svojim partnerom Marijem Radićem, Plenkovićev adut je Ivan Anušić, dok SDP-u ovoj jedinici računa na Domagoja Hajdukovića. U petoj izbornoj jedinici snage će odmjeriti HDTZ-ov ministar financija Zdravko Marić, SDP-ov europarlamentarac Predrag Matić te Škorin novi partner, bivši HDZ-ovac Ivan Penava.

Premijer Plenković nositeljem liste u šestoj jedinici namjerava imenovati Vilija Beroša, koji bi se trebao konfrontirati sa Davorkom Vidovićem, a po svemu sudeći u ovoj bi izbornoj jedinici Škoru trebala zastupati Marijana Petir. Sedma izborna jedinica rezervirana je za Tomu Medveda, dok SDP ovdje računa na Zlatka Komadinu, a Škoro pak pregovore vodi s bivšim HDZ-ovcem Burićem. No, zanimljivo ime ono vjeroučitelja Miletića tu bi se moglo pojaviti i od strane Mosta. Oleg Butković nositi će HDZ-ovu listu u osmoj jedinici, dok SDP-ovci tamo šalju Erika Fabijanića.

Tko će biti nositelj HDZ-ove liste u devetoj jedinici još nije posve definirano, jedno se vrijeme spominjala Zdravka Bušić, no sada se kroz vladajuću stranku provlači teza da bi ona mogla biti dobra kao nositeljica liste za dijasporu, a da bi ovu jedinicu valjalo prepustiti Kalmeti, ili nekome tko ima utjecaja u toj dalmatinskoj jedinici. U SDP-u pak tu već znaju, oni u obračun šalju svbojeg Franka Vidovića. U desetoj izbornoj jedinici snage će odmjeravati Bauk i Krstičević, no u ovim dvjema dalmatinskim jedinicama snažne adute imaju i Škoro i Most. Škoro bi se tako za naklonost Dalmatinaca trebao boriti sa Zekanovićem i Ružom Tomašić, ali dok će Most po svoje mandate sa Mirom Buljem i Božom Petrovom te Grmojom.