Titova rupa bez dna traži još novca: Milijuni otišli, a evo koliko ćemo platiti ‘nepredviđene radove’

Autor: Dnevno.hr

Već pet godina traje obnova Galeba, broda na kojem je nekoć Josip Broz Tito krstario Jadranom i primao velike svjetske moćnike u goste. Nakon desetljeća propadanja, riječke gradske vlasti dosjetile su se da bi taj brod mogao postati muzej, a uz to imati i prateće ugostiteljske sadržaje.

Kako je brod podijeljen na dva dijela različite namjene, gradske su vlasti raspisale natječaj za uređenje muzejskog prostora. Temeljem toga, projekt je izradila dizajnerica Nikolina Jelavić Mitrović, dok zainteresiranih za ugostiteljski dio na Galebu još nema, unatoč olakšavajućim uvjetima natječaja. Razlog tomu je što Grad Rijeka još nije raspisao natječaj za zakup ugostiteljskog dijela, iako je to trebao učiniti do kraja prošle godine.

Prolongirano otvorenje

Zakupac bi morao ishoditi koncesiju za obavljanje gospodarske djelatnosti od Lučke uprave Rijeka, ali bi bio oslobođen plaćanja zakupnine na pet godina. Rok zakupa je inače 30 godina, a zakupac bi plaćao rentu za svega 993 od ukupno 5549 četvornih metara iskoristivog prostora na brodu, što mjesečno iznosi 10.942 eura, piše Novi list. Budući bi zakupac trebao, proporcionalno zakupljenom prostoru, financijski sudjelovati u troškovima održavanja broda i ispitivanja svih njegovih tehničkih sustava, što uključuje i servise.

Uz to, otvorenje muzeja je prolongirano sa sredine ove godine, zbog pomaknutih rokova završetka broda i poskupljenja radova. Brod je trebao biti predan 15. ožujka ove godine, no izvjesno je kako će rok biti pomaknut na 15. srpnja. Proći će još nekoliko mjeseci od odabira zakupca za ugostiteljski dio broda do trenutka kad će on u potpunosti urediti taj prostor za javnost.

Nepredviđeni radovi

Izvođač, tvrtka Dalmont, iznijela je listu dodatnih nepredviđenih radova koji su nužni za predaju i otvorenje broda javnosti. Riječ je o nabavi i restauraciji rasvjetnih tijela po uputama Konzervatorskog zavoda, radovima na ventilaciji, prilagodbi vrata osobama s invaliditetom, reprogramiranju požarne centrale, premještanju električnog razvodnog ormarića, montaži vrata, izolaciji cjevovoda te pregledu tankova i balastiranja vodom, kako bi se moglo izdati odobrenje Hrvatskog registra brodova.









Ukupna vrijednost novih radova bez PDV-a iznosi 164.571,59 eura. Time se ukupna vrijednost radova na obnovi Titova broda penje na 7.263.680,71 eura, također bez PDV-a. Inače, prvotna ugovorena vrijednost radova na obnovi Galeba iznosila je 7.099.109,12 eura bez PDV-a, a u međuvremenu su troškovi porasli za 16,79 posto. Inicijalni projekt je sufinanciran iz gradskog proračuna, ali i bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.