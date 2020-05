TIP KOJEM PLENKOVIĆ NE MOŽE NIŠTA: On je izgradio mrežu! Ne treba ga podcjenjivati

”Oni njemu izvlače afere, ali Plenković mu još uvijek ne može ništa”, prepričava naš sugovornik iz zagrebačkog HDZ-a novonastale okolnosti u kojima se našao glavni državni inspektor i čelni čovjek ovog ogranka vladajuće stranke Andrija Mikulić. ”Prvo su se mediji bavili njegovom imovinskom karticom u koju nije prijavio sva zemljišta, i nekretnine koje nije prijavio u karticu, sjetite se radi toga su pali daleko veći HDZ-ovci, i ministri, ali ne i Mikulić, on mudro važe svaki svoj politički potez, da ga se mogao riješiti Plenković mu ne bi ni davao da vodi Inspektorat, Mikulićeva mreža u Zagrebu nije beznačajna, niti je on tip s margine kao što to mnogi u javnosti misle, on se godinama kali u zagrebačkom HDZ-u, kojeg Plenković očito nastoji srediti razilazeći se i sa Bandićem, ali mu očito plan s Mikulićem ne funkcionira”, govori naš sugovornik pa podsjeća i na probleme koje je HDZ-u donijelo zatvaranje restorana zbog previsokog stola, u doba korona krize.

”U HDZ-u su priznali da im je taj Mikulićev potez naštetio, pogotovo sada kad se pripremaju za izbore koje su mislili dobiti na popularnosti Stožera, Plenković ga doista jest pozvao na sastanak, on je sanirao štetu, prihvatio je jednim djelom odgovornost, povukao svoje odluke, ali ništa dalje od toga, nikakvih posljedica nema, niti snosi ikakve sankcije, što znači da u vrhu HDZ-a s njime tapkaju, postepeno ga eliminiraju, ali se on isto tako ne da samo tako eliminirati, tvrđi je orah no što su to u vrhu stranke zamislili”, tumači naš sugovornik nadalje, a onda se dotiče i posljednje afere čiji je glavni protagnonist Mikulić.

Naime, za njegovu lovačku avanturu na komercijalnom lovištu u Baranji interes je pokazalo i Povjerenstvo za sukob interesa, a Mikulić je u problemu stoga što su kolege lovci po svemu sudeći pogrešno izbrojili broj odstrijeljenih divljih svinja pa su na propisanim obrascima prijavili jednu manje, dok je upitno je li sva ubijena divljač uopće posjedovala evidencijske markice, što je prekršaj baš iz domene Mikulićevih kolega iz inspektorata.

”Ništa se njemu radi toga neće dogoditi, Plenković mu eventualno može zaprijetiti da ostane na čelu inspektorata i prepusti mu konačno zagrebački HDZ, sve ostalo nije baš realno za očekivati”, konstatira na koncu naš sugovornik iz zagrebačkog HDZ-a.