TIHOMIR DUJMOVIĆ PROGNOZIRA TKO ĆE BITI ŠKORIN NASLJEDNIK! ‘HDZ će se naći pred izborom: Pupovac ili on’

Autor: Dnevno

Politički analitičar Tihomir Dujmović komentirao je današnju ostavku Miroslava Škore na mjesto predsjednika stranke Domovinski pokret.

Istaknuo je kako je bio njegov žestok kritičar, ali mu je i odao priznanje za to što je uspio ujedini desnicu.

Dujmović smatra da je Škoro shvatio da je dostigao svoj maksimum te se zato odlučio povući.

“HDZ će bi mogao biti pred izborom”

“Miroslav Škoro je otišao… neupućeni su zgranuti, no tko ga poznavao taj se nije začudio. Bio sam silno kritičan kad se pojavio jer su me njegovi “rani radovi” odbili… Uz te “rane radove” činilo mi se da uz sve njene gafove, a bilo ih je puno.

Da je kapitalno imati “američkog čovjeka” poput Kolinde na Pantovčaku! Jedina snaga koja može parirati i srpskoj Rusiji i trgovačkom dekadentnom od svake ideologije operiranom Bruxellesu! Kapitalno! Do koje razine bi Kolinda kao “američki čovjek” bila kapitalno važna za naše strateške interese govori činjenica da bi sutra mogla biti na vrhu NATO-a!!

Meni je ta njena autohtona snaga bila posve jasna i zato sam, i samo zato, do zadnjeg daha zagovarao Kolindu na Pantovčaku! Uz sve gafove sa Vučićem na koje ju je uz Berlin uglavnom natjerao rafinirani Andrej Plenković!

Kad sam vidio da je Škoro nadrastao sebe, jer je revolt zbog Plenkovićeve politike eruptirao, kad se pokazala snaga Domovinskog pokreta, ja sam od onda do danas, a tako će biti i sutra rekao: Bravo, zapravo hvala, Škoro je uspio sto su mnogi sanjali. I doista jest i hvala mu!

Ujedinio je dobar dio desnice, doveo ga do 15 posto, sa Mostom do najmanje 35 mandata i to je nešto čemu iz desne perspektive možete samo pljeskati!









No, to je plafon i Škoro je to shvatio i zato je otišao. Ako netko može bolje, momci nastavite. Tko će biti novi Škoro teško je reći. Radić? Njegova desna ruka sigurno neće, Hasanbegović, politički talent prvog reda isto tako neće.

Ja bih se kladio na Penavu. On i vukovarska priča su samo srce Domovinskog pokreta, osim toga staviti HDZ pred izbor: suradnja s Pupovcem ili Penavom, čini mi se dramaturški vrh današnje hrvatske drame!

Bude li Penava novi lider DP.-a, HDZ-ovci će biti pred nemogućom dilemom! Penava ili Pupovac”, napisao je Dujmović na Facebooku.

Podsjetimo, Miroslav Škoro je ranije danas podnio ostavku na dužnosti predsjednika Domovinskog pokreta i sve dužnosti u stranci.