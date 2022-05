‘TI MLADI LJUDI POSTAT ĆE FACE MEĐU VRŠNJACIMA!’ Ugledni sociolog o ‘maturantima filoustašama’ i Torcidi’: ‘Stvarno ne znam zašto se ljudi čude, pa mi stariji smo im otvorili put’

Autor: Doris Vučić

“Ja stvarno ne znam zašto se ljudi čude. To je bilo potpuno normalno za očekivati”, komentar je sociologa Zlatka Miliše na jučerašnju cjelodnevnu hajku oko fotografije maturanata zbog koje je intervenirao i DORH koji je naredio izvide u Industrijsko-obrtničkoj školi u Slavonskom Brodu.

Drama je započela gdje drugdje nego na Facebooku gdje je profesorica hrvatskog jezika Nives Romanjek objavila fotografiju s učenicima koji s rukom u zraku, na okupu poziraju odjeveni u crne majice s natpisom ‘Za norijadu spremni’, vojniče hlače te na glavama nose crne beretke.

Odbijaju svaku zabranu

“To je današnja boomerang generacija i ona će biti sve više izražena u narednim godinama”, govori nam Miliša i objašnjava kakva se filozofija krije u glavama ovih mladih ljudi.

“Oni više nikome ne vjeruju i odbijaju svaku zabranu. Ne priznaju autoritet jer smo im mi, stariji, svojim ponašanjem pokazali kako ga relativizirati. Primjerice, vidjeli su kako politika relativizira struku, a s druge strane mediji daju prostor nekim zvjezdicama da se miješaju u ozbiljna pitanja za koja nemaju baš nikakva pokrića”, ističe ovaj redoviti profesor Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Ova generacija, napominje, sada očekuje da se tolerira njihovo ponašanje u pravila koja su uspostavili.

“To nije ništa novo. Ljudi ne prate trendove koji iz svijeta dolazi kod nas, anarhističke pokrete. Licemjerno je zgražati se i postavljati pitanje ‘tko je to dopustio i kako mi to prešućujemo’. Mi stariji smo ovaj put otvorili mladima. Dali smo im društvene mreže i ulicu i sad se zgražamo kakva nam je to mlada generacija”, upozorava i dodaje da svaka nova zabrana nečega iritira mlađe generacije.

Poruka je jasna

“Torcida je drugi primjer ovakvog ponašanja. Ti mladi ljudi, bez obzira kakve će posljedice biti, sada će postati vidljivi i postati face među vršnjacima. Tko to ne razumije, taj vrlo malo poznaje subkulturnu generaciju. A njihova poruka je vrlo jasna, tko nije vidljiv, ne postoji”, zaključuje za Dnevno sociolog Miliša.

Podsjetimo, ravnatelj škole oprao je ruke od sporne kombinacije koja podsjeća na HOS-ove odore, rekavši da nije bio uključen u osmišljavanje iste. Ministarstvo obrazovanja je osudilo cijeli slučaj, a profesorica hrvatskog jezika ne vidi u čemu je problem. Podržavaju je kolege i roditelji djece s fotografije.









“Na pitanje tko je financirao odjeću, i jesu li roditelji znali što će obući, izjavljujem da su odjeću financirali roditelji jer ja nisam, a na roditeljskom sastanku su izjavili da im se sviđa njihova ideja, i da će im priuštiti sve što su poželjeli jer je to njihov dan i nagrada za učenje i rad u protekle tri godine”, poručila nam je Romanjek.

Bit će interesantno vidjeti što će reći DORH.