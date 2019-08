THOMPSONOVA PORUKA KUMU ŠKORI I MILANOVIĆU: ‘Nećete na Pantovčak, niste ni prije!’

Autor: 7dnevno

Vjerojatno se predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović osjećala kao kninska kraljica za vrijeme proslave Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti obraćajući se javnosti i prisutnima s kninske tvrđave. Njezin emotivni govor i sve ono što se događalo za vrijeme proslave, njezina pjesma s dva ministra u Plenkovićevoj vladi, kao i izjava da joj je u vrijeme Oluje došlo da uzme pušku i ide na bojište, izazvale su brojne reakcije, a naročito žestoke bile su one njezinih glavnih izazivača – Zorana Milanovića i Miroslava Škore. Tako se Milanović zapitao gdje je to bila Kolinda: “U Sanaderovom kabinetu? U škuribandi na Zrinjevcu?! To je fake! Ja također nisam bio s puškom u ruci, ali nemam obraza 25 godina kasnije spram ljudi koji su nosili pušku u ruci – takve stvari govoriti. To je nepošteno i to je fake”, rekao je Milanović.

I Miroslav Škoro je komentirao neizravnu najavu aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da će se ponovno kandidirati za Pantovčak, rekavši da mu je žao što se Dan pobjede na neki način politizira.”Svi smo očekivali njezinu kandidaturu, no međutim žao mi je što se na neki način politizira ovaj dan, najveći u hrvatskoj povijesti”, kazao je Škoro za Jutarnji list. Također je rekao kako je prije godinu dana dogovoren koncert u Kninu otkazao jer nije htio politizirati proslavu. Ujedno je poručio kako su na Dan domovinske zahvalnosti ponajprije u fokusu hrvatski branitelji, njih 201 koji su poginuli tijekom Oluje.

“Danas treba čestitati Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, a ne proslavu koristiti za osobnu promociju”, naglasio je Škoro dodavši da “ni jedna stranka, ni pojedinac, ne mogu biti iznad današnjeg dana”.No, to Kolindu nije zasmetalo da u dobrom raspoloženju sa svojim suradnicima i kompletnom državnom svitom proslavi Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti, i tako ostane dosljedna samoj sebi.

Thompsonov ‘zapaljivi’ koncert na Rivi

Podsjetimo, mnogi su predsjednici Kolindi zamjerali i njezin emotivni, za neke i preemotivni nastup za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva u Moskvi prošle godine, njezino grljenje s našim nogometašima u svlačionici, ali to predsjednicu nije pokolebalo. Pa ni sada kada su na nju krenuli opasni konkurenti u borbi za osvajanje Pantovčaka Zoran Milanović, ali prije svega Miroslav Škoro, koji opasno konkurira preuzeti predsjednici glasove s krajnje desnice, bez čije potpore, ruku na srce Kolinda ne bi pobijedila na prošlim predsjedničkim izborima tadašnjeg favoriziranog predsjednika Ivu Josipovića. Zanimljivo je da se kritikama na račun Kolindina nastupa u Kninu priključio i gore spomenuti bivši predsjednik koji je izjavio da je riječ o nedopustivom nastupu.

“Vidjeli smo još jedan od pokazatelja društvene regresije. Ne samo da je pričala besmislice, s obzirom na prigodu na kojoj je govorilo, nego je imala i čudnu gestikulaciju, pa se mnogi pitaju je li tome prethodila konzumacija alkohola”, kazao je Josipović u studiju N1 televizije.

Dakle, Kolinda je otvorila dušu i istresla svoje emocije pred svekoliku hrvatsku javnost, što su joj neki zamjerili. Uvertiru za njezin vatreni nastup u Kninu, po mišljenju mnogih, svakako je bio Thompsonov ‘zapaljivi’ koncert na splitskoj Rivi, gdje su desetine tisuća njegovih obožavatelja u deliriju pjevale njegove pjesme. Taj koncert bio je, po mišljenju mnogih, dio predizborne kampanje aktualne predsjednice, u koju se, nesumnjivo, na svoj način uključio popularni pjevač iz Čavoglava. On je u sve to ušao otvorena srca i duše, kažu insajderi, u želji da pomogne predsjednici Kolindi osvojiti i drugi mandat. Na tom putu nije ga pokolebala ni kandidatura za predsjednika njegova kuma Miroslava Škore, čak štoviše, Thompson je, htjeli to priznati neki ili ne, na neki način, ako ne minirao ono u dobroj mjeri detronizirao najavljeni koncert Miroslava Škore u Trilju, koji je okupio dosta Škorinih simpatizera ali ni blizu toliko koliko bi ih bilo da nije bilo Thompsonovog koncerta na splitskoj Rivi.

Udruženi Kolindini protivnici

Iz Thompsonovog kruga povjerljivih ljudi se može čuti, da je ovaj njegov angažman za Kolindu Grabar Kitarović u predsjedničkoj kampanji jedan od pjevačevih najvećih izazova poslije pjesme Bojna Čavoglave, jer isti izvori podsjećaju, da je dovoljno vidjeti tko su današnji Kolindini najveći protivnici i oponenti i zbog čega je Marko Perković Thompson toliko angažiran. Kolindu redovito napadaju bivši predsjednici Stjepan Mesić i Ivo Josipović, i tu ne bi bilo ništa neuobičajeno da njih dvojica istodobno ne hvale njezina protukandidata s desnice pjevača Miroslava Škoru. Također Kolinda je ovih dana bila izložena žestokoj baražnoj vatri iz susjedne Bosne i Hercegovine nakon njezinih navodnih tvrdnji u Izraelu o današnjoj BiH, koje su naknadno demantirane.

Najprimitivniji napad dogodio se od Bakira Hadžiomerovića, bosanskohercegovačkog novinara, nekadašnjeg voditelja političkog magazina “60 minuta” i bivšeg urednika Federalne televizije te odnedavno i političara, koji je napisao u jednom od svojih twitova: ”Da ne okolišamo, je… ti mater, kobilo ustaška”, i nije se ispričao kada se vrlo brzo ispostavilo da hrvatska predsjednica izjavu koja joj se spočitavala jednostavno nije izgovorila. Nije joj se ispričao ni kontroverzni hrvatski član kolektivnog predsjedništva BiH Željko Komšić, koji je Kolindu žestoko napao za nešto što se poslije uspostavilo da nije izgovoreno. “Žao mi je što predsjednica Hrvatske i dalje nastavlja s propagandnim aktivnostima na štetu BiH iznoseći brutalne neistine.

Međutim, izgleda da kada je riječ o tim podvalama to nije izuzetak nego pravilo u ophođenju Grabar-Kitarović prema BiH“, priopćio je Komšić. Optužio ju je za “zlonamjeran odnos” prema susjednoj državi i zaključio kako u pozadini takvih izjava može biti samo nakana da se naruši ugled BiH i u pitanje dovede njen opstanak. “Tolika upornost u propagandnom djelovanju protiv BiH samo nas dodatno učvršćuje u uvjerenju da upravo službe Republike Hrvatske žele u BiH inscenirati nešto što bi narušilo ugled naše države, zatvorilo joj vrata članstva u NATO-u i EU te samim time dovelo u pitanje njenu opstojnost”, kazao je Komšić.

I osumnjičenik za ubojstvo generala HVO-a komentira Kolindu

Ipak vrhuncem napada na predsjednicu Kolindu i negativnih komentara na njen račun ali i na račun Hrvatske vojske smatra se onaj Hamdije Abdića Tigra, generala Armije BiH, inače osumnjičenog za brutalno ubojstvo generala HVO-a Vlade Šantića. Naime bivši zapovjednik bošnjačke Armije BiH Hamdija Abdić Tigar odbacio je tvrdnje hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović da je Hrvatska akcijom Oluja spasila Bosansku Krajinu od genocida i ustvrdio da su bošnjačke postrojbe zapravo štitile Hrvatsku i čak oslobodile neke njezine dijelove.

Podsjetimo, Grabar Kitarović je uoči obljetnice “Oluje”, rekla da je ta operacija “spasila BiH” te da bi “voljela da naši susjedi nikada ne zaborave tko im je pružio ruku u najtežim danima“. S njome se ne slaže Abdić, nekadašnji zapovjednik vojne policije i 502. brigade iz sastava V. korpusa Armije BiH. “Molim vas napišite da sam ja već s 4. na 5. kolovoza 1995. bio duboko u Hrvatskoj, na njihovom teritoriju. Vraga su oni nas spašavali”, rekao je Abdić za portal Faktor. I to govori čovjek optužen za ubojstvo generala Hrvatskog vijeća obrane Vlade Šantića. I ne samo to, Abdić Tigar se pita što bi bilo da je Armija BiH pala, gdje bi Hrvatska bila danas.

“Bila bi na onoj liniji Karlovac-Karlobag-Virovitica”, smatra Abdić. Po njegovim riječima, postrojbe Armije BiH su oslobađale Plitvice, Rakovicu i Korenicu pa bi ih Hrvatska zbog toga trebala odlikovati. Hamdija Abdić Tigar u ratu je bio jedan od najbližih suradnika zapovjednika V. korpusa Armije BiH generala Atifa Dudakovića, a trenutno je zastupnik vodeće bošnjačke Stranke demokratske akcije u Parlamentu Federacije BiH. Osim što je optužen za ubojstvo generala HVO-a Vlade Šantića u ožujku 1995. godine, Hamdija Abdić Tigar se prije devet godina nalazio i na izdržavanju kazne u KPZ Zenica. Tigar, koji je inače bio član Izvršnoga odbora Nogometnoga saveza BiH, uhićen je po zapovjedi Općinskog suda u Bihaću jer je dvije godine izbjegavao da ide na izdržavanje dvogodišnje kazne zatvora zbog počinjenog razbojništva.

Kum na kuma

Vrhovni sud FBiH je još 3. listopada 2007.. potvrdio presudu Županijskog suda u Bihaću kojom je Emin Pirić osuđen na tri godine zatvora, a Hamdija Abdić Tigar na dvije godine zatvora zbog teške razbojničke krađe i razbojništva nad Nedžadom Bajrićem poduzetnikom iz Stijena kod Cazina.

Eto, zbog svega toga, kažu izvori bliski Thompsonu, ovaj popularni pjevač je odlučio na svoj način pomoći aktualnoj predsjednici da osvoji i drugi predsjednički mandat. Jer svi ti orkestrirani napadi koji dolaze iz BiH i Hrvatske nisu slučajni, oni su sinkronizirani u želji da se oslabi pozicija aktualne predsjednice, te joj se umanje šanse za osvajanje drugog predsjedničkog manadata, smatraju ljudi bliski Thompsonu. A Marko Perković Thompson, naime zna, da on svojom karizmom može privući znatan dio desnih i krajnje desnih birača u Lijepoj našoj, čak mnogo više nego li njegov kum Miroslav Škoro. Za Thompsona je, na neki način, ova bitka iznimno važna, pa će učiniti sve da na svoj način podupre predsjednicu Kolindu u izbornoj kampanji.

Iako su u Škorinu stožeru već pripremili scenarij u slučaju njegove pobjede u drugom krugu u srazu s Kolindom, kada bi njegovi simpatizeri u izbornoj noći zapjevali ‘otvor Kolinda kapiju’, tako se i u krugu Thompsonovih najbližih suradnika priprema scenarij u izbornoj noći, nakon što službeni rezultati potvrde pobjedu Kolinde Grabar Kitarović. Tada bi Thompson zapjevao svoju kultnu pjesmu Bojna Čavoglave poklonivši, na kraju pjesme Milanoviću i svom kumu Škori stihove: ‘Nećete na Pantovčak, niste ni prije’!