THOMPSONOV ODVJETNIK ZA SVA VREMENA UŠUTKAO KRITIČARE: Ovo je govor od kojeg gori javna scena

Autor: dnevno.hr

Odvjetnik Marka Perkovića Thompsona, Davorin Karačić, prokomentirao je neujednačenu sudsku i policijsku praksu vezanu za pozdrav “Za dom spremni” te odgovorio na pitanje koliko je puta Thompson prekršajno prijavljen zbog izvikivanja tog pozdrava i što u tom slučaju kaže sudska praksa.

“Ne znam koliko je imao prijava, ali su se vodila dva postupka, jedan u Slunju i jedan u Kninu. Mislim da je istim predmetom obuhvaćeno nekoliko različitih radnji. U svakom slučaju, bio je oslobođen. Kao i svi ostali”, kaže odvjetnik dodajući da se s time ne može remetiti javni red i mir, a nije upoznat ni s time koliko je glazbenik imao prekršajnih prijava u svojoj karijeri sve ove godine. Posebno se dotaknuo neujednačene sudske prakse.

Nije bilo remećenja javnog reda i mira zbog uporabe pozdrava “Za dom spremni”?

“Time se ne može remetiti javni red i mir. Morao bih analizirati svaku presudu posebno. Međutim, skrećem pažnju da to nije baš ujednačena praksa. Nažalost, o ovoj problematici govore najviše oni koji se u pravo nimalo ne razumiju pa im je to sve isto. Međutim, nije isto. U Hrvatskoj ne postoji zakon koji bi regulirao određena znakovlja, izraze, geste ili određene stvari koje bi se zabranjivale. Sve se podvodi pod Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira. Ja ću vam odgovoriti protupitanjem – smatrate li da se legalnim znakovljem hrvatske vojske može remetiti javni red i mir? Ja mislim da ne može. Sigurno su postojali određeni predmeti u kojima su određeni ljudi vikali ‘Za dom spremni’, što se moglo dovesti, ne u kontekst HOS-a i Domovinskog rata, nego NDH. Prema tome, tu dolazimo do glavnog problema – kažnjavati za određenu simobliku ili određene negativne pojave u društvu? Veličati određene negativne pojave u društvu možete i na prikriven način. Može se dogoditi da netko veliča određene negativne pojave u povijesti, kao određene totalitarne sustave, ali na prikriven način. Što ćemo onda”, upitao je, a zatim prokomentirao i stav pučke pravobraniteljice Lore Vidović da je “Za dom spremni ustaški” i prouustavan.

“Mislim da gospođa Lora Vidović nema blage veze o čemu govori. Za neke ljude je i ova država ustaška. Zastava je ustaška zastava. A dobar broj onih ljudi koji inzistiraju na tome da je ‘Za dom spremni’ uvijek kao takav fašistički, osobno smatram, da nismo imali sreće u Domovinskom ratu, ti bi se ljudi pridružili agresoru”, smatra Karačić koji je prokomentirao i zašto Thompson ponekad dobiva, a ponekad ne prijavu policije.

“Ako su na majici imali Antu Pavelića ili drugi simbol koji bi mogao upućivati na NDH, onda tu situacija ide prema veličanju NDH. Onda se tu ‘Za dom spremni’ koristi kao podrška jednom sustavu. Vi možete remetiti javni red i mir na način da vičete ‘Živjela ljubav’, ako to radite u dva ujutro ispred rodilišta. Možete goli trčati po nudističkoj plaži i ne remetiti javni red i mir. Ali možete goli trčati na sprovodu i remetiti javni red i mir. Bitan je kontekst”, kaže Thompsonov odvjetnik. Odgovorio je i na smjernice Vijeća za suočavanje s prošlošću, koje je također zaključilo da se navedeni pozdrav treba koristiti iznimno, u komemorativne svrhe.

“Oni su na prikriven, kukavan način rekli sve ono što sam ja rekao na sudu. A to je da je ‘Za dom spremni’ izraz koji se koristio u Domovinskom ratu, koji su koristili hrvatski branitelji u borbi protiv agresora koji je počinio genocid, i kao takav ne može biti sporan. Ako je nekoć taj izraz bio prljav, Domovinski rat ga je očistio. Domovinski rat je jači. Jači je i od NOB-a. A treba znati i da se Hrvatska ne temelji na antifašizmu. To može govoriti samo onaj koji nikad nije pročitao Ustav. Naime, u preambulama Ustava navode se sljedovi hrvatske državnosti. Jedan od njih je nasuprot NDH, SR Hrvatska na određenim temeljima ZAVNOH-a. Reći da je Hrvatska samo nastala na antifašizmu isto je kao i reći da je Hrvatska nastala na feudalizmu, s obzirom na to da postoji Pacta conventa ili odluka Hrvatskog sabora u Cetingradu 1527., mislim, kojim je odabran austrijski nadvojvoda za hrvatskoga kralja. To je bilo u doba feudalizma”, poručio je i odgovorio i na to hoće li se Thompson odreći “Bojne Čavoglave” s početnim stihovima u slučaju zakonske zabrane pozdrava.

“Poznavajući Marka Perkovića, koji nije bio papak ’91. kad je trebalo ići ratovati, za razliku od ovih koji sada palamude, a koji su bili debelo skriveni u nekakvoj sigurnosti, nisam siguran da će biti toliko kukavan i popljuvati samog sebe i odreći se samog sebe”, rekao je Davorin Karačić na N1 televiziji.