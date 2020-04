THOMPSONOV ODVJETNIK ODGOVORIO OSTOJIĆU: Ne smeta mu Titova olupina, već Hrvati u BiH

Autor: Dnevno

”Ne smeta mu puno više bačenog novca na obnovu olupine Galeba. Ne smeta mu trošak umirovljenih boraca iz ww2 rođenih poslije 1945. Pun ljubavi i široke ruke za sve narode i narodnosti iz drugih država ex yu, osim ako taj narod nisu Hrvati”, komentirao je Thompsonov odvjetnik, ali i član NHR-a Davorin Karačić kritike SDP-ova Ranka Ostojića upućene vladajućima koji su na sjednici u četvrtak donijeli odluku o financijskoj pomoći od 43 milijuna kuna namijenjenoj ‘poticaju zdravstva na suzbijanju epidemije virusa Covid-19 u BiH’.

”Kolege iz HDZ-a su mi prigovorili da se bavim politikanstvom i koristim vlastitu obitelj kada sam prozvao HDZ za grubo zanemarivanje štićenika doma za starije i nemoćne u Splitu što je dovelo do širenje Korona virusa među njima. S obzirom da se radi o HDZ-ovom nestručnom kadru koji je postavljen, začudo, od strane HDZ-a ali eto to nisam smio reći, sad se pitam koga bih to trebao prozvati jer je 43 milijuna kuna donacije danas otišlo bolnici u Mostar. Moram vas podsjetiti i da je Vlada Republike Hrvatske 2019. godine Sveučilišnoj bolnici Mostar isplatila 40 milijuna kuna. Prema ranije navedenoj logici bit će HDZ ni za to kriv nije”, komentirao je Ostojić.