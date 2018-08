THOMPSON: ‘Odavde će se isto slati poruke ljubavi i poruke zajedništva.’

Povodom oslobođenja Gline prije 23 godine (6. kolovoza) organizirano je veliko slavlje a nakon toga kocert Marka Perkovića Thompsona kojeg je intervjuirala prije koncerta za RTL televiziju Matea Damjanović. Podsjetila je kako je u Domovinskom ratu smrtno stradalo čak 400 Glinjana, nedavno preminulog generala Petra Stipetića, počasnog građanina Gline kojem se predao 21. korpus vojske tzv. RSK pokraj Gline, i koji je, kao i Marko Perković, svake godine na obilježavanju u Glini ponavljao kako se Oluja mora slaviti ne samo u Kninu nego i u drugim gradovima i mjestima Hrvatske, intervju prenosimo u cijelosti.

Pozdravivši poznatog glazbenika upitala ga je “Gdje ste bili prije 23 godine, kakva vas sjećanja vežu?’

“Ja sam kao pripadnik 142. brigade Hrvatske vojske bio u Kninu na današnji dan. Ući u Knin kao pripadnik HV u to vrijeme, to je bilo časno i ponosno, i to će mi ostati urezano u sjećanje kao nešto neopisivo i kao dio povijesti, nešto što je na ponos svakom čovjeku a naročito onima koji su sudjelovali.’ ponosno je odgovorio Perković.

“Kakvu poruku želite poslati iz Gline?’

“Dan pobjede i domovinske zahvalnosti je jedan od najvećih dana u novijoj hrvatskoj povijesti, i želim da ga danas proslavimo kako smo slavili u Čavoglavama, Kninu i Slunju, na dostojanstven način kao što je to bilo i prije. I da vidimo da će danas u Glini biti kao što smo priželjkivali.’ rekao je Perković.

“Je li vam žao što danas niste u Kninu, u Čavoglavama, prošle godine ste bili u Slunju?’

“Pa ne može mi biti žao. Ja sam i inicirao priču da Dan pobjede uvijek treba slaviti kako se slavi u Kninu i Čavoglavama i Slunju u svakom mjestu, svakom selu i svakom gradu. To je bila poruka od prve proslave koju smo radili, tako da je prevažno da se ovo dogodi u Glini koja ima veliku simboliku, koja je podnijela veliku žrtvu u Domovinskom ratu i stvaranju hrvatske države. Drago mi je da su to ljudi prepoznali i nadam se da ćemo mi to večeras proslaviti onako kako mi to najbolje znamo.’ odgovorio je Perković.

“Vaši koncerti uvijek su pod povećalom javnosti, što večeras očekujete?’

“Ha, vidite pod kakvim povećalom, vidite da se ljudi okupljaju oko moje glazbe i to je dobro, odavde će se isto slati poruke ljubavi i poruke zajedništva. One poruke koje je naš narod uvijek slao prema drugima, tako ćemo se mi danas ponašati prema svima.’ Potvrdio je Perković.