Tetovirana SDP-ovka skinula preko 60 kilograma: Otkrila u čemu je tajna njenog uspjeha

Autor: Iva Međugorac

Magistrica ekonomije i SDP-ova zastupnica iz Čakovca Boška Ban Vlahek u posljednje vrijeme sve češće privlači medijsku pažnju pa se tako o njoj nedavno pisalo zbog tetovaže na desnoj ruci, ali i modne kombinacije koju je odabrala za pojavljivanje u Saboru.

No, ova saborska zastupnica od konca lipnja obnaša dužnost potpredsjednice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru gdje je među ostalim i članica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu te Odbora za međuparlamentarnu suradnju, ali i zamjenica člana Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative.

Ban Vlahek međutim mnogima može biti uzor zbog toga što je kao majka dvoje djece i unatoč brojnim profesionalnim i obiteljskim obvezama uspjela smršaviti više od 65 kilograma pokazujući na taj način nevjerojatnu snagu volje.

Nije bilo lako

”Sve je počelo prije godinu dana, kada sam shvatila da moje zdravlje treba postati prioritet. Nije bilo lako donositi promjene, posebno uz sve obaveze koje imam, ali odlučila sam da moram biti uzor svojoj djeci i pokazati im da se trud i posvećenost isplate”, izjavila je Ban Vlahek svojedobno dodajući da je na svojem putu do savršene linije konzultirala stručnjaka iz područja nutricionizma. Do uspjeha je stigla zahvaljujući izbalansiranom pristupu prehrani te redovitom vježbanju, uz stog, ali održiv plan prehrane i redovite treninge.

”Najveći izazov bio je pronaći vrijeme za sve – sjednice u Saboru, obaveze kod kuće, ali i trenutke za vježbanje. No, organizacija i podrška obitelji bili su ključni. Moja djeca bili su moja najveća motivacija i podrška kroz cijeli proces” rekla je za reporter.hr objašnjavajući da se osjeća snažnije i zdravije nego ikada.

Nedavno je Ban Vlahek u razgovoru za Gloriju priznala da se prošle godine podvrgnula operaciji smanjenja želuca te tako izgubila i više od 65 kilograma. ”Sve smijem jesti u malim količinama, čak do osam obroka dnevno. No, više ne osjećam potrebu za kruhom i slatkim. Najviše mi pašu juhice i posni sir”, kazala je u razgovoru za ovaj medij priznajući da se cijeli život borila s viškom kilograma, ali je problem kulminirao tijekom dviju trudnoća. Disciplinom je skinula između 50 i 60 kilograma, a onda je došla korona tijekom koje je i ona poput mnogih drugih stalno bila doma pa je vratila 40 kilograma nakon čega su uslijedili zdravstveni problemi zbog čega se i jest podvrgnula operaciji smanjenja želuca.

Impresivna imovinska kartica

Inače kao saborska zastupnica Ban Vlahek mjesečno zarađuje 2.153 eura. Suprug u B-Montu radi za 2.240 eura mjesečno. Svoju kuću s okućnicom od 197 m2 u Čakovcu Ban Vlahek je procijenila na 180.000 eura. Ujedno je suvlasnica kuće s okućnicom od 390 m2 na Malom Lošinju vrijedne 250.000 eura, a na Malom Lošinju nalazi se i ‘druga nekretnina’ koju je SDP-ova zastupnica procijenila na 50.000 eura. Riječ je inače o nekretnini od 113 m2.









Ban Vlahek je suvlasnica još jedne kuće s okućnicom od 189 m2 u Čakovcu koju je procijenila na 200.000 eura. Osim toga suvlasnica je dviju livada u Gornjem Pustakovecu čija ukupna vrijednost iznosi 3.500 eura. Svoj MG ZS iz 2022.godine procijenila je na 20.000 eura, a suprug posjeduje Golfa iz 1999.godine vrijednog simboličnih 500 eura. U imovinsku karticu Ban Vlahek je upisala ušteđevinu od 1.882 eura uz napomenu da ista pripada djetetu. Spomenimo da je Ban Vlahek nedavno progovorila i o tome da država mora preuzeti financiranje plaća odgojitelja u vrtićima kako bi se osigurala pravednost i jednaki uvjeti za svu djecu i odgojitelje u zemlji napominjući kako nam danas manjka 5000 odgojitelja.









“Odgojitelje u vrtićima mora se pošteno platiti, a one s najboljim rezultatima i nagraditi. Ali to nikako ne može biti na teret općina i gradova jer oni te troškove ne mogu namiriti”, kazala je Ban Vlahek u Hrvatskom saboru tijekom slobodnih govora napominjući da je hitno potrebno uskladiti plaće odgojitelja s plaćama drugih obrazovnih radnika koje financira država. Pojasnila je i da se cijeli sustav predškolskog odgoja financira iz lokalnih proračuna kao i da sve ovisi o lokalnim odlukama pa su zato i različita sredstva koja se za to izdvajaju. Samim time standardi se razlikuju od vrtića do vrtića, a odgojitelji u vrtićima svakodnevno se suočavaju s preopterećenjem, lošim prostornim uvjetima te neujednačenim i često nedovoljno visokim plaćama.