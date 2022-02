TEŠKI DANI PLENKOVIĆEVA NASLJEDNIKA! Nisu sporna samo suspektna Aladrovićeva zapošljavanja

Autor: Iva Međugorac

Ako postane osumnjičenik, ministar Josip Aladrović sigurno će ponuditi ostavku, glasine su to koje cirkuliraju vladajućom strankom još otkako je u subotu uhićen bivši ministar graditeljstva Darko Horvat. Dođe li do pokretanja istrage, to bi moglo označiti kraj velike Aladrovićeve karijere, koja bi time skončala i prije nego što je počela. Naime, mladi ministar rada spominjao se kao Plenkovićev nasljednik, uživao je veliko premijerovo povjerenje, a nedavno ga je instalirao i u zagrebački HDZ.

Navodno ne zna što ga čeka

Za sada, kako tvrde upućeni, Aladrovića nitko nije kontaktirao, skidanje njegova imuniteta nije zatraženo, a on sam navodno niti ne zna što mu se točno stavlja na teret. Kada i ako Aladrović odstupi, Plenković će htio on to, ili ne biti primoran na rekonstrukciju Vlade, no iz sata u sat okolnosti se u vladajućim redovima mijenjaju, a Plenkovića najviše od svega muči neizvjesnost.

Nije međutim neizvjesno to da su mediji izvještavali o tome kako Uskok Aladroviću stavlja na teret nezakonita zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje kojega je vodio prije nego što je postao ministar. Istražitelji su navodno utvrdili da je kao ravnatelj Zavoda aktualni ministar sebi bliskim kandidatima osiguravao pitanja zahvaljujući kojima su se oni pripremali za natječaje na kojima su mahom prolazili njegovi prijatelji.

Sumnjiva raspodjela potpora

Nisu čini se Aladroviću problem samo prijatelji već i to što je Uskok još prije par mjeseci pokrenuo istragu o dodjeljivanju sredstava iz Projekta Slavonija, Baranja i Srijem, iz kojega se novac umjesto na oživljavanje ove regije dijelio među HDZ-ovim moćnicima. Na popisu onih koji su sredstva iz tog projekta dobili našla se obitelj bivšeg HDZ-ova zastupnika Franje Lucića, Danijel Tomašević sin bivšeg HDZ-ova požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića, ali i Marijan Aladrović, bivši župan i otac aktualnog ministra koji je iz Projekta dobio 372.000 kuna, dok je njegovom šogoru otišlo 111.000 kuna…

Radi se o projektima o kojima su odluke donosili bivši ministri Tomislav Tolušić i Gabrijela Žalac.

Veza s ‘crnim labudom’

Inače je Aladrović ranije povezivan i sa premijerovim savjetnikom Robertom Kopalom s kojim je ministar navodno u odličnim odnosima. Bez obzira na sve, oni koji su s Aladrovićem imali prilike surađivati opisuju ga kao sposobnog ministra, koji je nerijetko krpao nedostatke svojeg kolege Tomislava Ćorića te ujedno tvrde kako je riječ o obrazovanom i susretljivom političaru, koji je u korona krizi odradio odličan posao u vrijeme lockdowna kada je osmislio mjere potpore za očuvanje radnih mjesta čime i jest osvojio simpatije predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.