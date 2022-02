TEŠKI DANI IVE SANADERA! U strahu od korone otkazao sve terapije: Nadan se u Remetinec dobro uklopio

Autor: Iva Međugorac

Diskretno, i nenametljivo prije desetak dana Bruna Sanader u društvu svojeg supruga Vedrana Vukadinovića pojavila se na kavi u centru Zagreba. Bez obzira na to što je nastojala izbjeći poglede znatiželjnika, pojava kćerke bivšeg premijera Ive Sanadera u središtu metropole nije promakla fotografima, koji su taj događaj zabilježili.

Nije ni čudo da je pojava Brune Sanader zaintrigirala novinare i predstavnike medija, kada se Sanaderova mlađa kćerka u javnom prostoru ne pojavljuje otkako se njen otac našao u središtu pravosudnih skandala.

U međuvremenu je Bruna završila zagrebački Medicinski fakultet te se 2019.godine udala za Vedrana Vukadinovića, dečka u kojeg se zaljubila još u srednjoj školi.

Sanaderu godi samoća

Kako tvrde upućeni Vukadinović i njegova odabranica i danas žive sretan i skladan brak, no Bruni je posebno teško palo to što joj se na svadbi održanoj u hvarskoj katedrali Sv. Stjepana nije pojavio otac pošto je oduvijek željela da je baš on odvede do oltara. Međutim, Sanader se u to vrijeme nalazio u istražnom zatvoru u Remetincu gdje je ispraćen radi afere Planinska pa je sam otac došao do zaključka kako bi bilo najbolje da se na svadbi ne pojavljuje da Bruni ne bi izazvao neugodnosti zbog toga što bi na svadbi morao nazočiti u pratnji barem triju pravosudnih policajaca. Sanaderova mlađa kćerka je liječnica koja sa suprugom živi i radi u Munchenu, dok dvije godine starija Petra gradi filmsku karijeru u New Yorku.

Majka Mirjana Sanader se umirovila te se posve povukla iz javnosti, a upućeni tvrde kako se i Ivo Sanader korektno uklopio u zatvorenički život. Za razliku od svoga kolege Nadana Vidoševića koji u sobi ima cimere, Sanader je sam, i to mu godi, a uz to u ogromnoj panici od pandemije koronavirusa više ne odlazi ni na terapije na kojima je ranije po toplicama obitavao.

Kako tvrde upućeni, Sanader se toliko boji korone da je sve otkazao. Vidošević pak ne strahuje od korone, no iako nerado boravi u Remetincu, što i nije neuobičajena pojava, on se ondje dobro uklopio te su ga drugi zatvorenici s kojima dijeli ćeliju odlično prihvatili.