TEŠKA TEMA U OTVORENOM, ZAISKRILO IZMEĐU SELAK RASPUDIĆ I BENČIĆ: ‘Čuli smo niz bedastoća’

Autor: Dnevno.hr

Sutra u 18 sati na Trgu bana Jelačića počinje središnji prosvjed solidarnosti s Mirelom Čavajdom i ženama kojima je uskraćen prekid trudnoće.

U subotu u 11 sati od zagrebačkog HNK će krenuti kolona Hoda za život u znak potpore svakom nerođenom djetetu.

Koliko je podijeljeno hrvatsko društvo kada je u pitanju prekid trudnoće? Kakva nam je zakonska regulativa? Što znači liječnički priziv savjesti? Što o tome kažu parlamentarne stranke?





O tome u emisiji Otvoreno govore HDZ-ov Ante Ćorušić ravnatelj KBC-a Zagreb, Marija Selak Raspudić iz Mosta, Sandra Benčić iz Možemo, Arsen Bauk iz SDP-a i Marko Vulić, pročelnik Katedre za ginekologiju i porodništvo Medicinskog fakulteta u Splitu.

Ćorušić je govorio o konferenciji za medije ministra Beroša i drugostupanjskom nalazu komisije.

“Ministar je rekao gospođi Čavajdi da se javi u bolnicu, mislim da, koliko znam, u Hrvatskoj nitko nije educiran niti radio feticid, vjerujem da će ju uputiti ovaj put u Sloveniju, Feticid, fetus je plod, cid je ubojstvo, ubojstvo ploda, to je doslovni prijevod, radi se tako da se iglom ulazi u trbuh trudnice, traži se fetalno srce, gađa se kalij kloridom, zatim ide postupak laminiranja vrata maternice i komadanje ploda, nimalo ugodno za onoga tko to radi”.

Benčić je rekla da je pitanje dostupnosti i legalnosti pobačaja je jedno od rijetkih pitanja oko kojeg nismo podijeljeni.

“Više od 80 posto građana smatra da je to pitanje izbora žene, to pitanje nije ono na kojem se dijeli javnost, možda je pitanje podijeljenosti u nekim zdravstvenim ustanovama. Drugo, naš zakon kaže da je svaka zdravstvena ustanova koja ima kliniku ga ginekologiju i porodništvo dužna osigurati pristup pobačaju do 10. tjedna, nakon toga je pravo izbora žene sužena na tri slučaja, a jedan je koji gledamo već dva tjedna, kada se radi o teškom tjelesnom ili mentalnom oštećenju ploda. Sve bolnice osim Sv. Duha nisu utvrdile da se radi o teškom tjelesnom oštećenju. Rekli su da nemaju ljude za takav postupak, u Sloveniji su doktori odmah rekli da se radi o tumoru i teškim tjelesnim oštećenjima. Sve prije 2 tjedna su potvrdili u Sloveniji kao i danas drugostupanjsko povjerenstvo. To je postupak maltretiranja ove hrabre žene, učvrstila je pravo na pristup pobačaju. Beroš je, osim što je pozivao na nezakonitosti, to i činio. Mi ne znamo što je bilo povjerenstvo na čelu s Čorušićem”.

Ćorušić odgovara, ako je netko kriv, to je bolnica Sv. Duh.









“Zašto se nalaz magnetske rezonance očitavao devet dana, tada nije bilo naznaka hidrocefalusa i je li dijete sposobno preživjeti, tražili smo drugi magnet u KBC Zagreb, on je učinjen jučer i očitan u 18 sati, imali smo nalaz i vidjela se neočekivana progresija tumora s pojavom hidrocefalusa. Takva malformacija, s tim dijete vjerojatno ne bi preživjelo 4 ili 5 tjedana”.

Bauk je Ćorušića pitao je li se temeljem prve magnetske rezonance moglo zaključiti da se može očekivati da će plod imati teška tjelesna ili duševna oštećenja?

Ćorušić objašnjava, ovdje se radilo o ekspertnom timu.









“To je stručno medicinsko pitanje, temeljem nalaza koje smo imali, nas sedam je češljajući literaturu i temeljem iskustva zaključili na temelju dva slična slučaja da nismo sigurni koliko je tumor agresivan da bismo mogli reći da se djetetu ne bi moglo pomoći, zato smo tražili drugu magnetsku rezonancu”.

Bauk kaže, po njemu su u ovom slučaju bili zadovoljeni uvjeti članka 22 bez drugog nalaza, trebalo je tada odobriti trudnici prekid trudnoće, odluka je njezina.

“Nakon što se utvrdi da bi prekid trudnoće bio legalan, onda se može govoriti kako će se izvršiti. Pitanje priziva savjesti i onoga što se dogodilo je dovoljan razlog za javno saslušanje ministra u Saboru, za to treba odluka većine Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku jer Vlada ne predlaže zakon iako mora”.

Selak Raspudić smatra, bilo je institucionalnih propusta, ministar je javno navodio da ga se može nazvati do toga da jedna trudnica nije bila psihološki savjetovana pa do toga da se o njezinoj medicinskoj dokumentaciji javno raspravljalo, to se ne smije ponoviti.

“Što se tiče zakonske regulacije, stvar nije tako jednostavna. Članak 22 zakona govori o prekidu trudnoće, dogodila se greška da prekid trudnoće znači smrt ploda. U ovoj situaciji imamo prekid trudnoće koji je prijevremeni porod i plod može preživjeti. Ne postoji zakon koji regulira feticid”.

Što znači prekid trudnoće? Kada bi on bio izjednačen s feticidom, ako govorimo o prijevremenom porodu, smatram humanim da se pomaže živom biću, ne vidim drugi način, kaže Selak Raspudić

“Čuli smo niz bedastoća, kako bismo primjenjivali kazneni zakon, fetus u pravu nije osoba, osoba i čovjek se u Hrvatskoj i većini zemalja postaje rođenjem. WHO sama kaže, razlikuje što je preuranjeni porod, do 22 tjedna, no to je onaj porod kod kojeg je rođeno živo dijete, s time da je pobačaj i dalje pobačaj i ne može se smatrati porodom. Kako je moguće da po istom zakonu koji imamo mi se takav prekid trudnoće može izvršiti u Sloveniji, a ovdje ne. Radi se o tome da hrvatske institucije nisu sposobne provoditi zakon”, kaže Benčić.

Ćorušić kaže, to nije točno, uključila se i Selak Raspudić.

“Nesuvislo je bilo početno izlaganje Benčić kada je rekla da se u vrijeme pandemija zazivalo da se sluša medicinska struka, a sada se pozivate na pravo. Ne možete vi odrediti na koji način će se prekinuti trudnoća”, rekla je zastupnica Mosta.

Ćorušić je rekao da se radi o stručnom pitanju.

“Bitna je razlika što je pobačaj, a što prijevremeni porod, prije 36 godina je porođaj bilo ono što je težilo preko 1000 grama, zatim je spuštena granica na 24 tjedna pa na 22 tjedna, rađa se čovjek, ima realnu šansu preživjeti. Apsoultna zabrana pobačaja nikada nikome nije donijela ništa dobro”, rekao je.