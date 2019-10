TEMPIRANA BOMBA ZA KOLINDU! Puše joj za vratom: Ovo je najveća opasnost za kampanju

Autor: Iva Međugorac

Iako se iz njezinih ranijih nastupa dalo naslutiti da će predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović krenuti u borbu za još jedan mandat, ona je tek ovih dana svoju kandidaturu objavila u javnosti. To što je bitka koja je očekuje postala službena, ni izbliza ne znači da su za nju problemi gotovi. Štoviše, nedaće se tek sada naziru, pa je ekipa, koja joj vodi kampanju, u proteklih nekoliko tjedana odaslana po HDZ-ovim ograncima diljem zemlje ne bi li ondje pridobili povjerenje što većeg broja članova, osiguravajući tako predsjednici glasove, a sve kako im se ne bi ponovio ‘crni labud’ s europskih izbora. Teren je najponavljanija riječ u predsjedničinom stožeru, a kako i ne bi bio, kad se baš na terenu poskliznuo Plenkovićev HDZ na posljednjim, europskim izborima. Situacija na terenu doista ne miriše na dobro, jer u podijeljenoj stranci, podjele se ponajviše zrcale u stranačkim ograncima koje je Plenković, drmajući državom, gurnuo u drugi plan i zanemario, zaboravljajući na njihovu značajnu ulogu. No, uspaničeni premijer, kojemu o predsjedničinoj pobjedi ovisi i nastavak karijere, na čelu stranke i Vlade, probudio se iz zimskog sna pa se odlučio pozabaviti analizama.

U HDZ-u su tako procijenili da su im, kada je o ograncima riječ, naslabije točke potpuno logično, Slavonija i Dalmacija u kojima bi im Škoro mogao odvući najveći dio birača. Slavonija je, kako svjedoče izvori iz vladajuće stranke, zapravo tempirana bomba, iz koje predsjednici prijeti najveća opasnost. To i ne čudi jer osim što tamo prevladava konzervativno biračko tijelo, Škoro je njihov. U Slavoniji ga cijene, odrastao je u Osijeku, i vrlo je izgledno da bi tamo mogao izdominirati bez obzira na to što će se u tom kraju za šeficu države zauzeti šef njezinog stožera Ivan Anušić. Upravo zato, predsjednica će i sama tijekom kampanje posjetiti još jednom Slavoniju, a ondje će se uz Anušića, ozbiljno angažirati i Milijan Brkić ne bi li pokušao motivirati HDZ-ovce da izađu na izbore. Kada je o Dalmaciji riječ, poseban se naglasak stavlja na Antu Sanadera bez čije privole Dalmacijom ne može preletjeti ni muha. No, dok Plenkovićeva družina organizira družinu po terenu, valja reći da ni Škorina ekipa ne spava. I oni djeluju na terenu, Škoro se druži s građanima i na tom polju sasvim mu solidno ide, pa zapravo nikoga niti ne iznenađuje tijesna bitka koja nas očekuje.