TELIĆ BORNA OSVOJIO HRVATSKU! ‘Spasili smo ga nakon potresa, s majkom Šaravom sad je na sigurnom’

Udruga Prijatelji životinja iz dana u dan prati napredak malenog telića Borne kojeg je prošlu subotu na svijet donijela krava Šarava nakon što su je aktivisti Udruge Pobjeda i Farmica spasili nakon potresa iz sela blizu Petrinje. Osim Šarave, aktivisti su spasili i tri svinje, Belu, Lajku i Lunu te ih otkupili i pružili im doživotno utočište.

„Maleni Borna već je zasladio i rastopio društvene mreže svojim dražesnim dječjim licem s dva velika oka – jedno s bijelim trepavicama, a drugo s crnim”, kaže Ivana Varkonji iz udruge Farmica. Ona s radošću promatra kako se Šarava opustila kada je vidjela da joj nitko neće oduzeti Bornu i, kao svaka ponosna majka, prati svaki njegov pokret i lizanjem mu pokazuje veliku privrženost i ljubav.

„Borna, osim mame, ima na Farmici veliku obitelj koju čine i psi, mačke, svinje, kokoši, patke, koze, magarac, grlica i druge životinje. Potrudit ćemo se da ima život kakav u osam godina Šaravina života nije imalo nijedno od šestero djece koje je dosad rodila – doživjet će nježnost svoje mame čije će mlijeko, kao što je to priroda i namijenila, biti samo za njega. Osjećat će travu pod nogama i sunce na glavi te se družiti s drugim stanovnicima našeg utočišta i s posjetiteljima”, odlučna je Varkonji.

Iz Udruge Pobjede navode da ne vide razliku između pasa u osječkom azilu koji vode i krava, svinja, kokoši i drugih životinja u utočištu.

„Posebno je dirljivo što i majke krave nose djecu devet mjeseci kao i ljudske majke, a doje ih devet do 12 mjeseci. Zajedničko nam je i što su krave, osim ljudi, jedini sisavci koji plaču. Bol rastanka jednako izražavaju ljudskim suzama ili životinjskim zapomaganjem. No Šarava i Borna prvi su majka krava i tele u Hrvatskoj koji neće nikada plakati zbog razdvajanja”, kažu aktivisti.









Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja, koji je sudjelovao u premještanju trudne Šarave i tri svinje u novi dom, kaže da je Borna, iako ima tek nekoliko dana, već osvojio mnoga srca: „Rijetko je, čak i u svijetu, da tele može ostati uz majku kravu i da se ne mora bojati da će završiti svoj kratki život kao teletina.” Dodaje da su aktivisti za zaštitu životinja u Hrvatskoj svjesni da ne mogu spasiti sve životinje, ali spremno su se odazvali pozivu da promijene sudbine barem nekolicine njih.

„Borna ima sreću jer neće završiti kao teletina. To je, naime, tužna sudbina muških telića čije majke iz godine u godinu rađaju ili tele koje još u mladoj dobi od tri do četiri mjeseca otpremaju u smrt ili kravicu koju, kao i njezinu majku, iskorištavaju u mliječnoj industriji zato što je sposobna roditi i dojiti”, ističu Prijatelji životinja. Podsjećaju da krave proizvode mlijeko iz istog razloga kao i ljudske majke – da bi hranile svoju djecu. No milijuni krava izloženi su okrutnom ciklusu stalne trudnoće, često putem umjetne oplodnje, kako bi proizvodile mlijeko za ljudsku potrošnju, a potom skončavaju u klaonici.

Ukazuju i da odvajanje teleta od majke predstavlja izuzetan stres za ove emotivne životinje i popraćeno je međusobnim tužnim i uplašenim dozivanjem. Majke krave pokazuju izražene simptome tjeskobe i žalovanja nakon razdvajanja od djeteta, što se očituje kroz depresiju, apatiju i neuzimanje hrane. No Borna će odrastati uz Šaravu i imati priliku doživjeti i više od 25 godina, koliko mogu doživjeti krave, te razviti snažnu obiteljsku vezu sa svojom majkom i prijateljstva s drugim životinjama.