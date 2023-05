TEDESCHIJEVA MJESEČNA PLAĆA VEĆA JE OD 50 TISUĆA EURA! Znate li za koliko rade djelatnici Atlantica?

Autor: Iva Međugorac

Godinama je prvi čovjek Atlantic grupe Emil Tedeschi na glasu kao jedan od naših najpoznatijih, i najuspješnijih poduzetnika, no svo to vrijeme javnost se pitala koliko to doista Tedeschi zarađuje na mjesečnoj razini. Nedavno je pak najavljena skupština dioničara Atlantic Grupe pa je ujedno javnost temeljem toga imala prilike saznati da je ova tvrtka samo u prošloj godini ostvarila neto dobit u iznosu od basnoslovnih 345 milijuna kuna dok prosječna plaća radnika u ovoj tvrtci iznosi oko 650 eura.

Koliko zarađuju šefovi?

No, premda tvrtka iza sebe ima respektabilnu dobit, podatak koji najviše privlači pažnju jamačno je onaj koji kaže da mjesečna plaća vlasnika kompanije iznosi oko 416 tisuća kuna, odnosno skoro 56 tisuća eura. članovi upravo i potpredsjednici kompanije Neven Vranković, Zoran Stanković, Lada Tedeschi Fiorio, Srećko Nakić i Enzo Smrekar zarađivali su oko 250.000 kuna mjesečno.

Treba međutim reći kako je ovo tek dio njihovih prihoda pa je tako primjerice samo Tedeschi ove godine dobio bonus u iznosu od milijun kuna, dok je članica Uprave Lada Tedeschi Fiorio dobola bonus u iznosu od 625 tisuća kuna. Ostalim članovima uprave bonusi su isplaćivani u dionicama pa je tako Nakić dobio dionice vrijedne 182.300 eura. Njegov kolega Smrekar dobio je dionice vrijedne 117.400 eura, a Stanković dionice u vrijednosti od 139.300 eura. Dionice vrijedne 143.800 eura pripale su pak Vrankoviću.





Inače je nedavno Atlantic grupa predaa obvezujuću ponudu za kupnju kompanije Strauss Adriatic koju je ujedno Strauss Grupa i službeno prihvatila. Obvezujuća ponuda bazirana je pak na ukupnoj vrijednosti transakcije u iznosu od 40,5 milijardi eura bez dugovanja i gotovine. Strauss je usput rečeno poznat po snažnim brendovima kave na srpskom tržištu-DOncafe i C kafa oji bi se akvizicijom trebali pridružiti regionalnim liderima Grand kafi i Barcaffeu. Pored poznatih predova Tedeschijeva grupacija preuzima i moderan proizvodni pogon u industrijskoj zoni Šimanovci nadomak Beograda gdje je ujedno i 220 zaposlenika.

Prijateljstva s političarima

Uz to što je poznat po svojim poduzetničkim akvizicijama Tedeschi je u javnom prostoru poznat i zbog svojeg dugogodišnjeg prijateljstva s predsjednikom Zoranom Milanovićem, ali i sa guvernerom Borisom Vujčićem. Govori se da je Tedeschi u bliskim odnosima i sa premijerom Plenkovićem, no zato zasigurno nije u korektnim odnosima sa sinjskim gradonačelnikom iz Mostovih redova Mirom Buljem koji se svojedobno propitkivao je li Tedeschi svoj prvi milijun uzeo upravo u Sinju.

-Pozivam Tedeschija, koji je postao i članom gospodarskog tima predsjednika Ive Josipovića, da kaže odakle mu prvi milijun. Je li ga uzeo u Sinju? Radi li se o novcu koji je općina Sinj 1990. dobila za otklanjanje posljedica od potresa, potom ga u iščekivanju velikosrpske agresije prenamijenila za kupnju oružja da bi umjesto oružja, novac krajem 1991. preko “Trgosirovine” završio u Tedeschijevoj tvrtki? Ako je o tome riječ, pozivam Tedeschija da, kada kupi “Podravku”, na Sinj prenese dio dionica koji bi nam pripadao na ime našega novca iz 1991. – govorio je Bulj svojedobno, no na takva govorkanja Tedeschi se nikada nije previše osvrtao. Oni koji ga poznaju reći će da se radi o tajkunu lijevo-liberalnih uvjerenja koji je blizak i sa pojedincima iz Možemo, a koji se aktivirao i tijekom pomalo zaboravljenog referendum o braku. Tedeschi je spomenimo usput rođen u Splitu.

Strelovit uspon mladog poduzetnika

Nakon kratkog rada u očevoj tvrtki ubrzo prelazi u Meteor holding London, tvrtku za trgovinu celulozom i papirom. S 22 godine postaje direktor milanske podružnice, a tvrtku Atlantic osnovao je sam 1991. godine, sa šest zaposlenika koje je uzeo iz zagrebačke podružnice Meteor holdinga. Njegova je tvrtka tada rasla od prodaje guma za žvakanje Wrigley i čokoladica Ferrero. Kasnije je proširio svoju ponudu robe široke potrošnje. Sredinom 1990-ih postaje suvlasnik sastava Ataco d.o.o. u Mostaru i Sarajevu, a već 2002. godine proglašen je menadžerom godine. Atlantic Grupa 2003. je imala tisuću zaposlenih i godišnji promet od 140 milijuna eura, a 2009. 1800 zaposlenih i 300 milijuna eura prometa.

Prosječan godišnji rast je 10 posto. Godine 2010. preuzima slovensku Drogu Kolinsku, a transakcija je bila vrijedna minimalno 200 milijuna eura. Kupio ju je kreditom Europske banke za obnovu i razvoj. Nakon širenja, njegovo poslovno carstvo s 4300 zaposlenika ostvaruje promet od 640 milijuna eura. U skladu sa širenjem svojega poslovnog carstva zalagao se za uspostavu Jugosfere. U upravi tvrtke je i njegova sestra Lada, a zanimljiv detalj iz biografije ovog poduzetnika jest taj da sve do 2012. nije završio fakultet. Tek tada diplomirao je na Zagrebačkoj školi ekonomije i mendažmenta te je pored svega toga ulagao i u sport pri čemu je zasigurno najpoznatija investicija u Košarkaški klub Cedevita.