TEDESCHI JUNIOR ZALJUBLJEN PREKO UŠIJU: Brak o kojem je brujala cijela država

Sin poznatog hrvatskog poduzetnika Emila Tedeschkcija i očev imenjak, ovih se dana na naslovnice hrvatskih medija probio zbog konflikta sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem. No, premda je njegov otac sveprisutan u javnom prostoru mladi se Emil drži podalje od javnosti. Mladić je ovo koji znanje steče u obiteljskoj tvrtki, gdje ga je otac zaposlio kao trgovačkog putnika, kako bi se, tvrde upućeni s početne razine počeo uhodavati da jednoga dana preuzme obiteljski zanat.

No, osim što je posložio poslovni život, Emil junior , samouvjereno je i ne osvrćući se na negativne komentare, posložio ljubavni život, pa tako njeguje isti s jednom od najimućnijih Hrvatica Nikom Perenčević s kojom je nedavno uplovio u bračnu luku i to na Lošinju u Hotellu Bellevue, koja je dio njihove obiteljske korporacija Jadranka grupa. Kako to obično biva slavlje je bilo glamurozno, a feštu su uz ostalo začinili Gibonni, ali i Tony Cetinski.

Iako se nagađalo da bi povod za sklapanje braka moglo biti to što je samozatajna Nika trudna, to se do danas nije potvrdilo pa je sasvim jasno da je Tedeschki u svojoj Niki pronašao iskrenu ljubav i partnericu, jer kako je komentirao u uskom krugu prijatelja – ona je jedna od rijetkih koja na njega gleda kao na osobu te ga ne motri kroz prizmu njegovog imetka i novca.

Bilo bi to još jedno u nizu posve običnih i raskošnih imućnih hrvatskih vjenčanja, da Tedeschi i Nika i ranije nisu zapalili kuloare, dokazujući svojom pričom kako ljubav ne poznaje razlike. Naime mladom Emilu su u vrijeme sklapanja braka bile 23 godine, a njegovoj Niki 40. Ujedno, ova moćna poduzetnica iza sebe već ima brak iz kojega ima troje djece. No, njihova ljubav očito vrlo vješto prelazi prepreke i negativne komentare, što su odlučili pokazati sklapanjem braka.

Tedeschi mlađi, donedavno je bio u vezi s Lanom Jurčević, kćerkom poznatog hrvatskog trenera, no evidentno da tu nije pronašao sreću.

Nikin otac Mihajlo tajanstveni je hrvatski poduzetnik, a vlastiti posao razgranao je iz Rusije, preko Londona, pa sve do Los Angelesa, a mama Sonja Perenčević u svojem vlasništvu ima restorane, između ostalog, kultni restoran Dan Tana’s smješten u zapadnom dijelu Hollywooda. Ondje redovito dolaze Clint Eastwood, Kim Kardashian, Larry King, Benicio del Toro, Quentin Tarantino, George Clooney te Paris Hilton.