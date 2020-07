TALIJANI BJESNE! Hrvatskoj pripremaju nezapamćen udar: Spominju i Plenkovića

Talijanska udruženja ribara, ali i ondašnji političari prilično su burno reagirali na rad hrvatske policije pri hvatanju njihovih ribara koji sve učestalije upadaju u hrvatske teritorijalne bode, prilikom čega budu promptno sankcioniani od strane nadležnih sudova. Talijanski političari i parlamentarni zastupnici burno su reagirali na to što su posljednji ribari ulovljeni jer su u hrvatsko more ušli svega 236 metara, a smeta im i Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas čije je proglašenje za dio talijanskih političara jednostrani hrvatski čin protivan pravnoj legislativi EU.

”Talijanski ribarski brod Furore, registriran u gradu Viesta je zaustavljen, posada osuđena i kažnjena zbog prekoračenja od 236 metara”, upozorio je talijanski zastupnik u nacionalnom parlamentu iz stranke Fratelli d’Italia Andrea Delmastro. On ujedno drži da su posljedice toga čine naizbježne te upozorava da otkako su Hrvati jednostrano proglasili zaštićeno područje ovo postupanje postaje sve učestalije, no ono što ovaj talijanski parlamentarac nije spomenuo u svojem izlaganju jest to da talijanski brodovi ilegalno ulaze u hrvatske teritorijalne vode gdje vrše nedozvoljeni ribolov, dok u ZERP-u do hrvatske granice ribolove slobodno i svakodnevno u velikom omjeru. Delmastro drži da je ta situacija neodrživa pa se shodno tome obrušio na talijansku Vladu proglasivši je kukavičkom.

”Italija će jasno postaviti pitanje o jednostrano određenom zaštićenom ribolovnom području od strane Hrvata koja je u suptornosti sa stavom EU.Ukratko, Hrvatska prvo oduzima more, zatim oduzima ribarski brod i na kraju procesuira i osuđuje mornare. Stoga bi Italija, sedma svjetska gospodarska sila, trebala odmah postaviti pitanje, zatražiti reviziju hrvatskog zaštićenog ribolovnog područja i nadgledati njihovo ekskluzivno morsko područje radi zaštite nacionalnih interesa”, oštar je Delmastro čije stajalište dijele brojni drugi talijanski političari. On je uvjeren da Hrvati štite ribolovnu zonu jednostranu, ali i da granice nisu priznate u EU, svoje je stajalište potkrijepio u videu kojeg je prenijela Secolo d’Italia.

”Hrvati rade suprotno od odluka EU. Proširili su svoju zaštićenu zonu za ribaranje. Vjerujem da bi talijanska Vlada trebala verificirati granicu i s milimetarskom preciznošću se uvjeriti u svoje granice. Hitno se mora napraviti revizija i na taj način braniti nacionalne interese. Dosta nam je i previše takvog hrvatskog stava. Bilo bi dobro, ako je moguće, kad bi i naša ratna mornarica postupila isto prema hrvatskim ribarima, jer je s Hrvatima očito jedini način da razumiju stvari da ih uvjerimo da i mi možemo napraviti isto. Mi koji imamo tehnologiju da dođemo do njihove obale, da mi njih uzapćimo, procesuiramo i kaznimo jer je nedopustivo da se talijanski ribari kažnjavaju zbog ulaska 236 metara. Želim da Vlada do sutra ujutro postavi pitanje prema EU o jednostrano proglašenoj zoni, čemu se cijeli svijet smije. Da bi se precizno naznačile naše granice i da bi pljačkaši shvatili da i mi znamo braniti naše morske granice” poručio je ovaj talijanski političar, a osim toga oglasio se i blagajnik Europskog vijeća te član talijanskog Odbora za vanjsku politiku Eudomno Cirelli koji je poslao upit svojem ministru vanjskih poslova.

”Apeliram na ministra Di Maia da odmah pozove hrvatskog veleposlanika za pojašnjenja. Zapljena ribarskog broda ‘Furore’, na kojem su bila četiri Talijana, od strane hrvatskih patrolnih brodica je neprihvatljiva i podsjeća na najgore razdoblje “Hladnog rata”, kad je Hrvatska bila dio komunističke diktature. Sramotno je da se takvi incidenti događaju između dva saveznička naroda koja između ostalog pripadaju Europskoj Uniji. Nadam se da će Vlada odmah aktivirati sve diplomatske kontakte da se naši sunarodnjaci odmah vrate kući”, konstatira Cirelli dodajući da se Vlada kojom predsjeda Andrej Plenković mora ispričati Italii za ono što se dogodilo.