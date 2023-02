TAJNI SVIJET PLENKOVIĆEVIH MINISTARA! Premijer je često na dijetama: Obožava gazirana pića i kavu

Autor: Iva Međugorac

Iako mnogi misle da je život političara prilično lagan i lagodan, to baš i nije tako. Užurban tempo, posao bez radnog vremena i intenzivna putovanja nerijetko ostave traga na njihovo zdravstveno stanje, a baš zbog toga i premijer Andrej Plenković često prolazi kroz različite faze.

”Plenković je veliki ljubitelj kave i gaziranih napitaka, ali i slatkiša, često poseže za nezdravom hranom pa je onda primoran odlaziti na dijete, stalo mu je do fizičkog izgleda, ali se on ne može posvetiti tjelovježbi, s obzirom na posao kojim se bavi vrlo se malo kreće pa se ponekad može primijetiti da je dobio koji kilogram više”, otkrivaju nam dobro upućeni sugovornici te dodaju da Plenković kada je odijevanje u pitanju poseže za klasikom.

”On uglavnom bira jednostavna, tamna odijela i bijele košulje, s vremena na vrijeme odnosno tijekom godišnjih odmora može ga se vidjeti u ležernijim odijelima, ali odjela su definitivno njegov zaštitni znak”, komentiraju naši sugovornici te kažu da Plenković modom i modnim kombinacijama nije previše opterećen, ali zato redovito posjećuje frizerski salon Neno te bi se moglo reći da mu je od početka prvog mandata frizura gotovo nepromijenjena, ali je zato premijer Plenković u posljednje vrijeme počeo sjediti što je nemoguće ne primijetiti.





Ministri koji biraju klasiku

Klasična tamna odijela i jednostavna frizura, bez previše brige o vanjskom izgledu zaštitni su znak ministra branitelja Tome Medveda koji fizičkim izgledom uopće nije opterećen. Za razliku od njega, veliku brigu vanjštini posvećuje ministar policije Davor Božinović.

”Medvedu je najvažnije da je uredno obrijan, a Božinović je klasičar i vodi računa o bojama odijela i košulja koje nosi, no on ponekad zna napraviti iskorak kada su u pitanju košulje”, otkriva naš sugovornik te dodaje da ministar zimi svoje odjevne kombinacije upotpunjava šalovima, ali i da vodi računa o tome da njegova brada bude uredna, no Božinović je navodno iznimno discipliniran i kada je u pitanju prehrana.

Veliku pažnju fizičkom izgledu i zdravoj prehrani posvećuje ministar vanjskih poslova Grlić Radman koji je veliki ljubitelj plavih odijela i košulja, a kada su u pitanju kravate on poseže za onim svijetlima te preferira nešto uža odijela.

”Radman vodi računa o detaljima, često se može primijetiti da u džepu sakoa drži maramicu, a oni koji ga poznaju mogu primijetiti i da se na njegovom meniju često nalazi povrće i riba”, komentira naš sugovornik.

Ministrica besprijekornog stila









Besprijekornu liniju njeguje pak ministrica turizma Nikolina Brnjac koja veliku pažnju posvećuje svojem izgledu, premda nije pretjerana ljubiteljica jake šminke, Brnjac je orijentirana na svoju plavu kosu, a zbog nje kada je odijevanje u pitanju poseže za svjetlijim bojama.

”Ministrica Brnjac jako voli naočale, one su njen svojevrsni modni dodatak, voli ih mijenjati i kombinirati. Strogo vodi računa o svojoj odjeći, obožava košulje i odjela”, priča naš sugovornik uz napomenu da je Brnjac zaljubljenica u sport i fizičku aktivnost što prati i zdrava prehrana. Bivši košarkaš Davor Filipović sportaš je u duši, a to se odražava na njegovu prehranu. Budući da je poprilično visok, Filipoviću odijevanje nerijetko predstavlja problem, no on u svakom slučaju voli biti dobro odjeven i uredan radi čega se nikada u medijskom prostoru ne pojavljuje bez frizure i brijanja.

Kada je o odijelima riječ plava i siva njegova su boja, s tim da Filipović često nastoji ostati ležeran pa se stoga povremeno pojavi u odijelu ispod kojega nema kravatu, ili pak ima samo majicu. Svoje odjevne kombinacije upotpunjuje maramama i bedževima, ali i satovima u koje je također veliki zaljubljenik, dok s druge strane kada su kravate u pitanju poseže uglavnom za onima koje na sebi nemaju detalja.









Beroš nije sklon zdravoj hrani

Iako se to od njega ne bi očekivalo ministar zdravstva Vili Beroš baš i nije pretjeran ljubitelj zdrave hrane, osim ako se iz toga izuzme riba. Kada su odijela u pitanju on je sklon onim klasičnima, i to uglavnom tamnijima, a klasici je sklon i kada je u pitanju odabir kravata i košulja. Osebujan imidž njeguje pak ministar obrazovanja Radovan Fuchs, kod njega ništa nije slučajno, iako tako djeluje, osebujna frizura i brada dio su njegova imidža, a kada je odijevanje u pitanju on definitivno nije klasičar.

Velika ljubiteljica mode je pak ministrica poljoprivrede Marija Vučković koja obožava dobre košulje, i klasične cipele, a osim toga Vučković je posvećena fizičkom izgledu, o njemu ozbiljno vodi računa, baš kao i o svojoj uvijek dobroj frizuri. Nešto drugačiji, pomalo neformalan stil njeguje ministar rada Marin Piletić koji voli eksperimentirati s odjećom, no on zdravom hranom nije opterećen.

Slavonac Mario Banožić danas izgleda neprepoznatljivo u odnosu na fotografije iz mladih dana, otkako je liniju doveo u red Banožić itekako vodi računa o zdravoj prehrani i svojim životnim navikama, obožava rekreaciju, a voli se i dobro odjenuti te vodi računa o bojama odijela i košuljama i kravatama koje moraju biti usklađene.

Malenica nije opterećen izgledom

Previše pažnje izgledu ne posvećuje ministar pravosuđa Ivan Malenica koji uglavnom bira plava odijela i bijele košulje, ne mareći previše za to kako će one izgledati. Tamnoplava i siva boja odijela najčešće bira ministar prometa Oleg Butković koji voli nešto uže košulje, a koji također nije previše opterećen zdravom prehranom. Ministrica kulture odjevna je klasičarka čije kombinacije se mogu opisati kao minimalizam po pitanju detalja, kombinacija boja, frizure i šminke. Minimalna količina šminke, i pomalo štreberski modni izričaj zaštitni su znak ministrice Nine Obuljen Koržinek koja nije pretjerano sklona eksperimentiranju s bojama, a nije previše sklona ni nekim pretjeranim friziranjima, ali zato prema tvrdnjama upućenih Obuljen strogo pazi na to što se nalazi na njenom jelovniku, te uglavnom bira riblja jela, puno voća i povrća.