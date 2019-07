TAJNI SVIJET HRVATSKIH POLITIČARA! Ovo su mjesta na kojima se u diskreciji donose najveće odluke

Osim što je Andrej Plenković u društvu predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, ministra policije Božinovića te Branka Bačića rekonstrukciju Vlade dogovarao u Banskim dvorima, sastanak s HDZ-ovom vrhuškom preselio se i u poznati zagrebački restoran Baltazar, a ondje su pak premijeru i njegovim suradnicima društvo pravili Milijan Brkić, Tomislav Tolušić, Darko Horvat te Tomislav Čuljak i mladi Josip Bilaver. Na sastanku se među ostalim HDZ-ovce upoznalo s planom o rekonstrukciji vlade, ali se ujedno potvrdila i činjenica da se hrvatska politika kroji po restoranima, baš kao što je to bilo u eri bivšeg premijera Zorana Milanovića, koji je također strastveni ljubitelj hrvatske ugostiteljske scene, bivši je premijer društvene mreže iz jednoga restorana zapalio i prije nekoliko dana kada je SDP-ov Željko Jovanović koji je na popularnom Facebooku objavio fotografiju svojih stranačkih kolega, koji su se ugodno podružili sa svojim nekadašnjim šefom Zoranom Milanovićem.

Ništa neobičnog u tome nema, jer Milanović je i inače ljubitelj restorana, u kojima mora da se šnite kruha ne režu na tanke šnite pa su mu tako premijersku karijeru obilježila druženja i tajanstveni sastanci u renomiranom zagrebačkom restoranu Tač, u čiji je skriveni separe rado zalazio s predstavnicima novinarske i političke scene, ta uostalom i svoju je Kukuriku koaliciju nazvao po restoranu iz koje je ta družina krenula u pohod na političku scenu.

Milanović koji po svemu sudeći krči put za predsjedničku kampanju, nedavno je u restoranu fotografiran i sa predstavnicima Hrvatskog generalskog zbora, a svojedobno je medijskim prostorom cirkulirala još jedna fotografija iz resotrana, ona koja je u Milanovićevom društvu prikazivala generale Gotovinu i Čermaka. Restorani su i bez bivšeg premijera, kojega inače opisuju kao elitista i ljubitelja dobre, ali zdrave hrane, i inače poprište gotovo svih ključnih političkih zbivanja u Hrvata.

Ta i nedavno je jedan restoran kumovao političkoj sudbini ministrice gospodarstva Martine Dalić koja se u zagrebačkom Fotiću sastajala s družinom s kojom je kreirala čuveni lex Agrokor. Bivši je premijer Sanader rado zalauzio u Marcellin, gdje se sastajao i sa šefom Uprave MOL-a Zosoltom Hernandijem. Bivši ministar turizma SDP-ov Darko Lorencin rado je u mandatu svraćao u pulski restoran Batelina, u kojem su mu društvo znale praviti i nepoznate dame. Jedan je ovo od omiljenih restorana bivšeg ministra što ne treba čuditi s obzirom na luksuznu ponudu koju isti nudi. Obrok u ovom objektu nije jeftin, a Lorencin tamo često naručuje škampe te skupa vina.

Kada su u pitanju restorani čista suprotnost Milanovićevoj ekipi jest general Rojs. On meso ne odbija, a najradije ga konzumira u Okrugljaku. Iz političke ere umirovljenog generala konobari ovog kultnog zagrebačkog restorana pamte prave pijanke i zabave do dugo u noć, koje dakako nisu mogle proći bez ovećih napojnica. Da voli kuhati prvi čovjek metropole Milan Bandić počesto ističe, a kada ne kuha tada kumove i prijatelje povede u restoran Kamanjo u kojem ga dugo nisu vidjeli, što ne treba čuditi s obzirom na situaciju koja ga potresa. No, iz toga restorana, tvrde upućeni, počelo se raspetljavati klupko najvrućih afera majstora Mile.

Kafane u po cijeloj Hrvatskoj rado obilazi i Stipe Mesić. A u rodnoj Orahovici rado zađe na Ergovićevo imanje gdje se druži s moćnicima uz pokoju bocu vina više. U svojem kraju ima i gospođu koja samo za njega spravlja sireve te ih redovito dostavlja na adresu bivšeg predsjednika. Mesić voli i birtije po Jadranu gdje omasti brke u skupim ribama. Kada ne jede tada pije i kavu i to u zagrebačkom Charileu.