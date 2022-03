TAJNI SAVEZ PLENKOVIĆA I MILANOVIĆA! Zaigrali su opasnu, riskantnu igru: Premijer je dirnuo u ‘osinje gnijezdo’

Autor: Iva Međugorac

Državno odvjetništvo nedavno je u Vladu poslalo zahtjev za odobrenjem kaznenog postupka protiv ministra rad Josipa Aladrovića kojega se u kontekstu istrage spominje još otkako je uhićen ministar graditeljstva Darko Horvat. Istragom protiv Horvata Uskok je obuhvatio potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića, no u Aladrovićevom slučaju spominje se nezakonito zapošljavanje u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, kojega je vodio prije nego što je došao na funkciju ministra.

Aladrović je izgleda sebi bliskim kadrovima osiguravao pitanja kako bi se pripremali za natječaje, preko kojih su tako pripremljeni dobivali posao. U godinu dana mandata Aladrović je u Zavodu zaposlio 68 novih djelatnika, uglavnom njegovih prijatelja kojima je namještao dobro plaćene poslove.

Radi posljednjih događanja u Vladi u sjeni je ostala afera iz 2013. godine čiji je glavni protagonist bivši ministar zdravlja SDP-ov Siniša Varga. Uskok naime odnedavno njega i inženjera Davora Dabinovića tereti radi kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te nezakonitog pogodovanja koja su se u Zagrebu odvijala od svibnja 2012. do početka 2013.godine, u vrijeme kada je Varga bio ravnatelj HZZO-a koji je s Dabinovićem i pokojnim Goranom Žonjom dogovorio izvlačenje novca iz HZZO-a ugovaranjem usluga za kojima nije bilo stvarne potrebe.

‘Godinama se čekalo na Varginu optužnicu’

Prema tezama Uskoka okrivljenici su posao realizirali kroz tri ugovorena posla za koja je Varga potpisivao ugovore s tvrtkama u Dabinovićevom vlasništvu, ne bi li stvorio dojam da su poslovi obavljeni Varga dogovara izradu lažne dokumentaciju na koju se potpisuje. Time je HZZO oštećen za 256 tisuća kuna, a njih trojica novac su podijelili među sobom. Ubrzo potom Varga s Goranom Žonjom dogovara da će njegovoj tvrtci namještati unosne poslove u Zavodu po za njega kreiranim uvjetima. Žonjina tvrtka je zahvaljujući tome dobila dva posla– prvi težak 634.227 kuna i drugi težak 686.586 kuna.

Nakon posla u Zavodu Varga ulazi u Vladu bivšeg premijera, aktualnog predsjednika Zorana Milanovića, a u HDZ-u sada nakon što su se njihovi ministri našli u središtu skandala podsjećaju na pojedinosti iz toga slučaja.

”Nevjerojatno je da se godinama čekalo na podizanje optužnice u slučaju Varga, a tu govorimo o daleko težim dijelima, nego ovima u slučaju Aladrovića. Očito se Plenković zamjerio nekome u Državnom odvjetništvu i Uskoku, gdje mjesecima traje rat između Zlate Hrvoj Šipek i Vanje Marušić”, kaže naš sugovornik iz HDZ-a te dodaje da bi problem po Plenkovićevu Vladu mogao biti i to što je premijer nedavno dao naslutiti da je vrijeme da se ‘stvarni vladar DORH-a’ Mladen Bajić umirovi.

Kućni prijatelj Milanovića i njegove supruge

”Time je Plenković očito dirnuo u osinje gnijezdo, preko Aladrovića mu je poslana poruka da se zaigrao i da igra opasnu igru, jer je kao što i sami znate ministar spominjan kao njegov potencijalni nasljednik, i Plenković je na Aladrovića ozbiljno računao”, navodi naš sugovornik te podsjeća da u slučaju Varga najveća priča nije niti istražena dok se aktualna Vlada i članovi iste na veliko provjeravaju.

Kada govori o najvećoj Varginoj priči tada naš sugovornik aludira na veze bivšeg ministra s nekadašnjim HSLS-ovim mladim lavom i menadžerom Hrvojem Vojkovićem, koji je svojevremeno vodio Croatia osiguranje. Osiguravateljskom biznisu Vojković se vratio preko tvrtke Gras Savoye iz Francuske čije je predstavništvo s partnerima pokrenuo u Hrvatskoj. Tu je Vojkovićevu tvrtku angažiralo Vargino Ministarstvo zdravstva za pripremu dokumentacije za javnu nabavu za osiguranje 42 zdravstvene ustanove uz minimalne uštede od 15 milijuna kuna na visini premija.

Problem je nastao kada je Euroherc podnio žalbu jer je Ministarstvo Vojkovićevu tvrtku angažiralo mimo javnog natječaja, a Varga je isticao kako to niti nije morao napraviti jer posrednika neće platiti Ministarstvo zdravstva već osiguravajuća kuća koja je navodno trebala namiriti posao težak sedam milijuna kuna. Varga je inače i kao ministar slovio za prijatelja premijera Milanovića i njegove supruge Sanje Musić Milanović, a da se danas oko DORH-a nešto događa jasno je i iz posljednjih predsjednikovih izjava u kojima je kritizirao Državno odvjetništvo.

‘U Americi je ovo nemoguće’

“Ali privesti ministra u marici, bez da je vlada rekla da se to može, to je problem. Ako to dopustimo, jedno tijelo dobiva ogromne ovlasti. Jednog ministra se može pokupiti iz kreveta, a zastupnika ne može. Je li vam to normalno? DORH može srušiti vladu, ja imam problem s tim. Ministar mora imati stupanj zaštite, pa nek vlada stane uz njega, pa nek padne. U Americi je ovo nemoguće. Član vlade je član vlade, DORH je DORH. Želiš ga optužiti kao Aladrovića, to je ok. Ali kad DORH daje nalog policiji da se uhapsi ministra, reći ću ovim riječima: Plenković je sljedeći. To znači da DORH može uhititi premijera, razmislite malo o tome”, kazao je Milanović dodajući da ministar mora imati imunitet i da mu se imunitet za sve treba ukinuti.

“DORH ima velike ovlasti, u redu. Neograničene ovlasti? Ne dolazi u obzir. To je kao da zapovjednik vojske može tenkom ići na kavu, ljudi bi se smrznuli od straha. Ja ne mogu izvesti tenk, to je složena procedura. Ali netko može uhititi koga želi. Ministar je ministar, mi smo država, mi nismo društvo mrtvih pjesnika, moraju postojati pravila i ograničenje u primjeni sile”, kazao je Milanović, a po kuloarima se šuška da je i on na Plenkovićevoj strani kada je u pitanju čistka Državnog odvjetništva od Bajićevih kadrova.