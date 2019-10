TAJNI PAKT PLENKOVIĆA I VRDOLJAKA! HNS-ovci lete iz Vlade! Pravi razlog će vas frapirati

‘Mala stranka za velike karijere’ kolokvijalno se tako opisuje HNS kojim ravna Ivan Vrdoljak. No, premda mala stranka, HNS-ovci su ovih dana na premijeru Andreju Plenkoviću odlučili testirati svu svoju moć, koja proizlazi iz slabosti prvog čovjeka HDZ-a. Iako je Vrdoljak donedavno zagovarao prekvalifikacije profesora, sada naciji, umornoj od politike, nudi potpunu drugačiju retoriku najavljujuči da će, ukoliko se ne povećaju plaće prosvjetarima, izaći iz Vlade. Usto, Vrdoljak poručuje kako proračun u slučaju da se njihovi zahtjevi ne ispune neće podržati, a zbog toga su HNS-ovci održali i hitan sastanak odbijajući se pojaviti na sastanku koalicije održanom u Vladi. “U Vladu smo ušli zbog obrazovne reforme i da bismo riješili nestabilnost. Vodstvo stranke je na osnovu prethodno donesenih odluka na Predsjedništvu i Središnjem odboru zaključilo da ako ne bude izglasano povećanje od 4 posto HNS neće glasati za proračun i nemamo što raditi u toj Vladi”, kazao je Ivan Vrdoljak dodajući da se ne radi o ucjeni, već je eto, njihov fokus na reformi. No, svako onaj tko vjeruje Vrdoljaku, morao bi se zamisliti nad samim sobom. Jasno je da se iza ove ucjene, koja dolazi iz stranke na izdisaju, krije daleko kompleksnija pozadina, jer upravo je to srž hrvatske politike. Da je Vrdoljaku doista stalo do principa onda u konačnici nikada ne bi niti bio dio HDZ-ove koalicijske vlade, jer upravo je ta suradnja u javnom prostoru odjeknula poput bombe, budući da je riječ o političkoj trgovini kojom su pregaženi svi postulati zdravog razuma. ž

Promotrite li pomnije politička zbivanja u Hrvatskoj, nije teško zaključiti da premijer Andrej Plenković, ukoliko želi opstati na poziciji šefa Vlade, ali i prvog čovjeka svoje stranke, mora kreirati situaciju koja bi mu išla naruku. Pred vladajućom strankom predsjednički su izbori koje mnogi tumače sudbonosnima za Plenkovića, jer ako Grabar-Kitarović ne uspije postati predsjednicom, mogla bi se početi propitkivati i njegova pozicija na čelu stranke. No, baš taj dio priče Plenković će, tvrde upućeni, pokušati izbjeći, i iz te niše treba promatrati i novonastale sukobe s HNS-om. Naime, Plenković navodno čini sve da se parlamentarni izbori održe prije unutarstranačkih izbora, jer u tom slučaju on će osobno slagati liste za Sabor, a time će eliminirati svoje oponente i nastaviti vladati.

Sukobi s HNS-om nisu samo Plenkoviću prilika za preživljavanje. Ako žele imati minimalnu šansu za političko preživljavanje, tada i Vrdoljakovi liberali što prije moraju raskinuti suradnju s HDZ-om pa stoga i teže tome da se njihov odnos rasprsne na nekom važnom pitanju. Plaće prosvjetara posljednja su prilika da to učine. Drugim riječima, ovo je i za Plenkovićev HDZ i za HNS idealna prilika da se rastanu, i nije nemoguće da se ova saga, kao i sve prije nje, odvija po dogovoru, a dogovor dakako valja povezati i s predsjedničkim izborima. Rastanak Plenkovića s HNS-om prilika je da se on pokaže kao principijelan političar, ali i prilika da se predsjednica približi konzervativnom biračkom tijelu, koje je dosad bilo zbijeno na margine.