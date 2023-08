Tajne veze Zorana Milanovića i Čermaka: Što povezuje predsjednika i bogatog generala?

Autor: Iva Međugorac

Svega nekoliko tjedana nakon što se odrekao plaće i posao predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba nastavio raditi volonterski Joško Klisović pronašao je novi posao u kompaniji umirovljenog generala Ivana Čermaka koji je Klisovića angažirao kao savjetnika Uprave u svojoj tvrtci Delta-Oil International u kojoj će Klisović kao što je sam potvrdio u razgovoru za Jutarnji raditi za plaću, dok će dužnost u Gradu nastaviti obavljati volonterski.

Milanovićevi prijatelji angažirani kod generala

Ne bi ovaj novi Klisovićev posao bio ništa neobično da on nije drugi prijatelj predsjednika Zorana Milanovića koji se skrasio u poslovnom carstvu umirovljenog generala Čermaka s kojim je predsjednik Republike već dugo prijateljski povezan. Osim Milanovićeva kuma Klisovića nedugo nakon ministarske karijere posao je pronašao i Ante Kotromanović, no Klisović sada tvrdi kako njegovom angažmanu u Čermakovoj kompaniji nije kumovao predsjednik Milanović za kojeg se također nakon poraza na parlamentarnim izborima i osnivanja vlastite tvrtke govorilo da je dogovarao poslove s vlasnikom Croduxa generalom Čermakom.

Upućeni tvrde da Milanović i Čermak doista jesu dugogodišnji prijatelji te da jedan o drugom imaju vrlo dobra mišljenja. Prije ulaska u poduzetničke vode Čermak je također bio političar pa je tako početkom 90-oh bio savjetnik pokojnog predsjednika Franje Tuđmana, pomoćnik ministra obrane, ali i ministar trgovine, brodogradnje i energetike u nekadašnjoj HDZ-ovoj vladi. Odmah nakon oslobođenja Knina u kolovozu 95-te godine Čermak postaje zapovjednik Zbornog mjesta Knin, a oni koji su upućeni u ratna zbivanja smatraju kako predsjednik Milanović nije trebao povezivati Kotromanovića i Čermaka, već da je Kotromanović mogao biti taj koji je povezao Milanovića ne samo sa Čermakom već i sa generalom Antom Gotovinom.





Gjenero je spominjao ruske veze

Tko je koga povezao sa kime ostaje na razini nepoznanice, no ono što je poznato jest to da se Čermak dugi niz godina bavi naftnim biznisom te da je još u veljači 2013-te godine austrijskom OMV-u platio preko sto milijuna eura kako bi preuzeo 63 benzinske postaje. Svojedobno su bosanskohercegovački mediji progovarajući o Milanovićevim vezama s predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom također spominjali njegova prijatelja Čermaka pa je tada hrvatski politolog Davor Gjenero u autorskom tekstu za Radiosarajevo.ba tvrdio da Milanović radi na ruski pogon.

”Zbog ovog Zemanskog ponašanja koje je djelomice motivirano i time što predsjednik Milanović ima dugove prema ruskoj politici, koja je posredno sudjelovala u financiranju njegove kampanje, hrvatski predsjednik postaje uz Dodika, Čovića i Vučića ključni ruski agent koji destabilizira BiH”, tvrdio je još prije par godina Gjenero naglašavajući kako Milanović s jedne strane uživa potporu svoje bivše stranke – SDP-a koju je posve uništio, a sa druge strane desno-radikalnih organizacija. Kada govori o financiranju tih opcija Gjenero spominje Gazprom i ruski utjecaj na hrvatsku politiku. No, u istom se tekstu u navedenom mediju spominje i Crodux pa se tvrdi kako su sa hrvatskog teritorija, bez znanja BiH ispod rijeke Save koja razgraničava dvije zemlje pružene plinovodne cijevi duge oko 450 metara koje je temeljem sporazuma hrvatske Vlade i Vlade BiH položila tvrtka Crodux.

”Je li Milanović u ovome imao i osobni interes? Nakon što ga je 2011. oslobodio Haaški sud, upravljanje Croduxom preuzeo je hrvatski general Ivan Čermak koji je dovođen upravo u vezu, čak i poslovnu sa Zoranom Milanovićem”, pisalo se na bosanskohercegovačkom mediju, ali se Milanovića i bez ovog pisanja povezivalo s umirovljenim generalom pa se jedno vrijeme spominjalo kako bi Milanović uz financijsku pomoć generala Čermaka mogao osnovati vlastitu stranku koja bi konkurirala SDP-u što se doduše nije dogodilo. Događali su se zato česti susreti Milanovića i Čermaka, koji je s Milanovićem blizak preko Kotromanovića. Svojedobno se spominjalo kako u pozadini tih Milanovićevih sastanaka stoji Čermakov interes za preuzimanje INA-e.

I Denis Kuljiš pisao je o Milanovićevim vezama sa Čermakom

No ni to se nije dogodilo, a njih dvojica u međuvremenu su izgradili prijateljski odnos, što je naslućivao i pokojni Denis Kuljiš koji je svojedobno povezujući Čermaka i Milanovića tvrdio kako bivši premijer gradi populistički pokret uz podršku Čermaka i Rusije. Čermak inače surađuje s Janafom, ima odlične veze s Rusijom, a njegov Crodux doista jest dio projekta kojim se gradi plinovod do rafinerije u Bosanskom Brodu koja je u vlasništvu ruske državne kompanije. Svojevremeno je i novinar Boris Rašeta govorio kako se Čermak pojavio kao posrednik koji je uz pomoć ruskog kapitala 2018. trebao kupiti INA-u, ali je tadašnji američki veleposlanik Robert Kohorst izjavio kako bi svaki oblik ruske kontrole nad tom kompanijom bio velika pogreška i shodno tome ovi pokušaji nisu prošli.









Kada je nedavno izbila velika afera u Zagrebačkoj banci povezana s pranjem novca što je dovelo do ostavke većeg dijela uprave Nacional je pak Čermaka dovodio u vezu sa sumnjivim transakcijama ruskog novca, ali je ovaj sve to ubrzo demantirao. Ruski utjecaj na ovim prostorima od izbijanja rata u Ukrajini nastoji se srezati, ali veze još uvijek postoje, je li dio tih veza i predsjednik Milanović teško je reći baš kao što je teško reći ima li između njega i Čermaka doista bilo kakvih drugih poveznica osim onih prijateljskih, no u svakom slučaju i na političkoj sceni taj odnos nosi stigmu zagonetnog.