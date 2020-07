TAJNA ŽELJA GORDANA JANDROKOVIĆA! Nećete vjerovati na što se sprema

Predsjednik Sabora dva puta za redom – povijesni je to presedan koji je dopao HDZ-ova Gordana Jandrokovića, koji se na proteklim parlamentarnim izborima vrlo dobro snašao u ulozi voditelja stranačke kampanje.

S Jandrokovićem su u vladajućim redovima sve oduševljeniji te tvrde da je stasao u pravog, odmjerenog i izrazito kvalitetnog političara, koji svojom retorikom eliminira konkurente. Da je Jandroković jedna od najsnažnijih karika vladajuće stranke, vrlo dobro zna i njegov šef Andrej Plenković, kako i ne bi znao kada baš on u HDZ-u slovi za njegovu desnu ruku. Istini za volju, Jandroković je bio desna ruka svih šefova HDZ-a od Ive Sanadera, do Jadranke Kosor. Korektno je kotirao i u vrijeme Tomislava Karamarka, ali baš sa Plenkovićem, stasa u pravog političara te doživljava strelovit uspon.

Strelovit uspon doveo je i do toga da Jandroković u stranci ima mrežu svojih pristaša, i sve to stojeći uvijek negdje po strani.

I dok kritičari tvrde da je Jandroković pulen svih svojih stranačkih šefova, drugi kažu da ta teza uopće nije točna te da je čak pomalo nepravedna. Naime, Jandroković je uvijek stajao uz svoj HDZ ne mareći za to tko je na čelu stranke, što je prema njegovim pristašama odlika kvalitetnog političara. Ovaj HDZ-ov kvalitetan političar jedno je vrijeme pokušavao plivati poduzetničkim vodama, u sklopu čega je surađivao i sa SDP-ovim Ivanom Račanom, no zov politike bio je jači pa je danas tu gdje jest.

Iz ove fotelje mnogi mu predviđaju blistavu političku budućnost, a mnogi u HDZ-u vide ga u ulozi njihova predsjedničkog kandidata na narednim izborima za Pantovčak. Oni koji ga dobro poznaju svjedoče da je to njegova skrivena želja, a uz to oni koji se sa predsjednikom Sabora druže tvrde da je zapravo riječ o vrlo temperamentnom, ali nadasve ambicioznom čovjeku koji se tek u prošloj kampanji uspio približiti biračima i to zahvaljujući personalizaciji kampanje.

Nije Jandrokoviću u HDZ-u uvijek bilo ovako idilično, kroz karijeru je prošao uvrede, poniženja, kritike i prozivke, no nije se dao pokolebati čekao je svoje vrijeme, i sa Plenkovićem ga očito dočekao profilirajući se u političara koji se usudi iskomunicirati čak i ono što premijer u određenom momentu nije spreman. Tako je recimo baš on javnost upoznao s time da je Martina Dalić na kizlaznim vratima iz Vlade, on je bio taj koji se svađao sa nezasitnim koalicijskim partnerima, ali i onaj s kojim je Plenković nervozno ispijao kave tijekom rekonstrukcije Vlade.

S Jandrokovićem je Plenković sastavljao posljednje saborske liste, a na njegovu inicijativu u Vladi je ostao ministar Darko Horvat. Osim što je dobar sa Horvatom, Jandroković je u odličnim odnosima sa Marinom Pucarom iz Podravke, nije tajna da je on prijatelj i sa Čulom iz Hrvatske pošte, a osim toga njegovu mrežu tvori osječki HDZ-ovac Ivan Radić, a tu su još i Ante Plazonić, Frano Matušić, Mario Šiljeg, Miro Totgergelije, ekipa sa stranačkog terena, koja Jandrokovića u posljednje vrijeme sve više poštuje.