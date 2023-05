TAJNA PROJEKTA O KOJEM BRUJI CIJELI ZAGREB! Čudna pozadina misterioznog investitora: Tomašević mu ništa ne može

Autor: Iva Međugorac

Dugo se već u medijima i među kritičarima aktualnog zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića nastoji usporediti s njegovim prethodnikom, pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem. Oni koji Tomaševića uspoređuju s Bandićem ovih su dana dobili argument u projektu Jarun Panorama, radi kojega Tomaševića žestoko kritizira gradska oporba.

Treba napomenuti da se ovim projektom predviđa gradnja velikih stambenih nebodera kod rotora, međutim iz Grada Zagreba poručili su da im ne preostaje ništa drugo nego ispoštovati prethodno izdane dozvole jer bi zaustavljanje projekta stajalo desetke milijuna eura.

Prema tezama iz Grada urbanistički plan uređenja za taj projekt Gradska skupština izglasala je davne 2008.godine. Za njega su zatim 2017. godine izdane lokacijske dozvole, a godinu dana nakon toga privatnom investitoru Gradska skupština prodala je zemljište u gradskom vlasništvu. Time je ujedno prijašnja, odnosno Bandićeva gradska vlast omogućila investitoru da dobije pravo na gradnju te da realizira taj projekt. Mada aktualna vlast, kako sami kažu ovaj projekt ne bi podržala, oni imaju ugovorne obveze prema investitoru koje bi se u slučaju nepoštivanja penalizirale.





Ostavština pokojnog gradonačelnika

Investitor im se naime još u ožujku obratio s upozorenjem uz napomenu da će ukoliko se ne ispoštuju ugovorne obveze sudskim putem potraživati naknadu štete koja će obuhvaćati izravne troškove investitora od minimalno 5.623.801 eura kao i naknadu izgubljene dobiti te ostale nespecificirane troškove koji se mogu procijeniti na više desetaka milijuna eura.

Bilo kako bilo, u Tomaševićevom timu nisu oduševljeni time što su još jednom zbog Bandićeve ostavštine stjerani u kut, i što moraju popustiti pred nečim sa čime ni sami nisu suglasni. Koliko ih frustrira to što ovo nije prvi ovakav ustupak, toliko ih frustrira i to što vjerojatno nije jedini, a gradonačelnik je prema riječima dobro upućenih posebno iznerviran time što se radi Bandićevih projekata nalazi na meti kritika kako javnosti, i dijela medija, tako i oporbe u kojoj sjede i oni koji su godinama pokojnom gradonačelniku držali ljestve. Oni koji Tomaševića dobro poznaju svjedoče da on prezire usporedbe s Bandićem, no situacija mu u svakom slučaju ne ide na ruku.

Projekt koji se nije mogao izbjeći

Izgleda da je to nešto što naprosto ne može izbjeći baš kao što se po svemu sudeći ni ovaj projekt nije mogao izbjeći. Još je u travnju na 22. sjednici zagrebačke Gradske skupštine pod 29. točkom dnevnog reda na Tomaševićev prijedlog usvojen Prijedlog zaključka o sklapanju sporazuma o međusobnim pravnim obvezama u vezi s realizacijom Jarun Panorama Projekta, u njemu je Grad s trgovačkim društvom Rotor Jug sklopio sporazum o izgradnji navedenog kompleksa koji bi kako za sada stvari stoje uz stambene i poslovne prostore mogao imati i vrtić, i to onaj gradski.

Iza ovog za mnoge spornog projekta stoji dakle trgovačko društvo Rotor Jug, a prema onome što se navodi u zaključku o sklapanju sporazuma poslovni prostor za obavljanje djelatnosti vrtića trebao bi se nalaziti na prvom ili drugom od četiri pretežite stambena volumena na Kazeti M1 u sklopu Jarun Panoramskog Projekta te će biti u stanju dovršenosti sukladno građevinskoj dozvoli, korisne površine od 2.100 m2 s odgovarajućim dijelom vanjskog prostora nužnog za dječje vrtiće temeljem kriterija koje predviđa državni pedagoški standard.

Sporni projekt među prvima je kritizirao bivši šef SDP-a saborski zastupnik Davor Bernardić koji je na svojem fejs profilu ukazao na temu vrtića.

”Ne mogu vjerovati što vidim da predlaže gradska vlast pod točkom 29 dnevnog reda. Sporazum kojim se ugovara da će od društva Rotor jug kupiti 2100 m2 poslovnog prostora s vanjskim prostotom za vrtić, bez ikakvog natječaja ili drugog iskazivanja interesa i bez ikakvog određivanja konkretne ili okvirne cijene za taj prostor. U tekstu sporazuma i obrazloženju štoviše piše da je Grad Zagreb upoznao investitora s korisnim društvenim i drugim funkcijama izgradnje vrtića u sklopu projekta, dakle Grad je ponudio njima da izgrade vrtić i da će ga Grad kupiti.









Niz nelogičnosti oko vrtića

Tu ili je neki dogovor s investitorom Rotor jugom d.o.o., ili su toliko nesposobni da izlažu gradske financije potpunom riziku bez ikakvog osiguranja gornje granice cijene”, upozorio je Bernardić dodajući da u sporazumu stoji da će se cijena odrediti prema troškovnoj metodi. ”Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina kaže da je ta metoda u prvom redu primjerena za utvrđivanje tržišne vrijednosti izgrađenih građevnih čestica na kojima se nalaze zgrade javne namjene i druge građevine koje svojim oblikovanjem nisu izgrađene sa svrhom stvaranja prihoda, a posebno samostojeće, poluugrađene i ugrađene obiteljske kuće koje prema svojim obilježjima nisu usporedive te pri procjeni vrijednosti šteta i nedostataka na građevinama te naknadnih ulaganja u građevine (članak 24 zakona), dakle uopće neprimjerena za ovako nešto”, naveo je nadalje Bernardić koji se na tome nije zaustavio već je objasnio kako je razlog za ovakvo nešto jasan.

Investitor naime tako može prikazati troškove kako poželi, a on vjeruje da će u konačnici sve platiti građani Zagreba. Upravo je vrtić jedan od razloga radi kojega oporba upire prstom u Tomaševića te se pita je li to svjesno dogovoreno tako traljavo, a dok se oni propitkuju o vrtiću treba reći da je Robert Hagen osoba koja stoji iza tvrtke Rotor jug. Hagen je inače poznat kao vlasnik tvrtke koja je brisana iz registra poslovnih subjekata i koja je prošla kroz stečaj, riječ je o tvrtci Vedispar International koja je još 2011. godine trebala poslužiti za ogromnu investiciju od milijardu eura u ekološko naselje kod Klinča Sela.

Tko je poduzetnik s propalim projektima?

Ideja je bila da Zeleni grad nastani oko 5000 stanovnika koji su trebali živjeti u manjim objektima od kojih niti jedan ne bi prelazio tri etaže, pri čemu se spominjala i gradnja zelene poslovne zone, od čega na koncu nije bilo ništa osim što je Hagenova tvrtka uspjela kupiti dio zemljišta nadomak Klinča Sela. Tvrtka misterioznog Norvežanina Hagena Rotor Jug u 2021. godini ostvarila je ukupan godišnji prihod u iznosu od 1.041.547,55 eura što je inače pad od 306.557 eura u odnosu na prethodno razdoblje. Unatoč tome tvrtka je u zadnje dvije godine poslovala s dobiti, premda Rotor jug nema niti jednog zaposlenika.









Upućeni se pitaju ima li Hagenova tvrtka uopće novce za kretanje u ambiciozan zagrebački projekt, ali ne odbacuje se mogućnost za to da bi on mogao naći partnere u Norveškoj koji bi rado ulagali u hrvatsku metropolu. Podosta je toga oko ovog poduzetnika u najmanju ruku neobično. U Hrvatskoj je Hagen postao poznat preko norveške tvrtke Verdispar International koja je sagradila varaždinski trgovački centar Lumini, ali je unatoč tome iza nje ostalo podosta nezavršenih projekata među kojima je i neboder na Savskoj ulici u Zagrebu, kao i logistički centar u Benkovcu.

Hagen je u Verdisparu bio financijski direktor, a Verdispar International bio je u vlasništvu norveškog fonda EELD koji je imao oko 700 dioničara, mahom Norvežana koji su u njega uložili oko sto milijuna eura i krenuli ulagati u Hrvatsku. Kada je sagrađen centar Lumini našao se u problemima pa tako primjerice u njemu gotovo nije ni bilo trgovina pa se u restrukturiranje tog centra upustio nekadašnji šef Konzuma Dragan Munjiza koji je u tome relativno i uspio.

Ono što nije uspjelo jest poslovanje Verdispara koje je krenulo nedugo nakon što su pokupovali zemlju po Hrvatskoj pa se u međuvremenu saznalo da su dioničari fonda optužili njegova osnivača Halvora Olsena da je naplaćivao visoke naknade, a samo na isplatu njegovih tvrtki odlazilo je skoro četiri milijuna eura. Prozivalo ga se i da je pojedina zemljišta po Hrvatskoj kupovao bez odobrenja dioničara. U Hrvatskoj je jedno vrijeme direktor i prokurist Verdispara bio Erik Mohorović kojeg je uprava u Norveškoj optuživala za prijevaru tešku 16 milijuna kuna kod kupnje zemljišta u Županji od konzultanta Tomislava Radoša koji je široj javnosti poznat kao autor hrvatske industrijske strategije u vrijeme kada je radio za nekadašnjeg ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka. Zanimljivo je da se misterioznog Norvežanina povezuje i sa zagrebačkom tvrtkom Zaglođe koja je u procesu likvidacije, ali i sa tvrtkom Verdispara jugoistočna Europa, no ni jedna od tvrtki nema ni kontakt, ni internetsku stranicu.