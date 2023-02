TAJNA PISMA KOJE JE MILANOVIĆ DOSTAVIO PLENKOVIĆU! Je li ovo moguće? Kreće era velikih promjena

Autor: Iva Međugorac

Kada su u medijski prostor dospjele poruke koje su HDZ-ovke Josipa Rimac i Gabrijela Žalac razmjenjivale u vrijeme kada je nastajala afera softver, a u kojima se spominju inicijali AP, mnogi su očekivali da će predsjednik Zoran Milanović kao neformalni vođa oporbe nasrnuti na predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Iako Milanović doista jest prozvao Plenkovića, to nije bilo ni nalik ratnički raspoloženom predsjedniku i njegovim karakternim istupima u kojima ne birajući riječi vodi obračune s istaknutim HDZ-ovcima. Što se događa s Milanovićem, zapitao se tada, prije nekoliko tjedana i dobar dio članova vladajuće stranke koji su očekivali da će se Milanović pridružiti oporbenim saborskim zastupnicima koji su krenuli u rušenje premijera Plenkovića.

Milanović suzdržan prema Plenkoviću





Umjesto da ruši Plenkovića s ekipom iz oporbe, Milanović je ustuknuo te se primirio, što definitivno nije karakteristično za njega, no Milanović nikada Plenkovića niti nije napadao u vrijeme velikih afera. Kada se medijskim prostorom krenulo lamentirati o takozvanoj aferi Janaf, krenula je famozna predsjednikova transformacija, saznalo se da je i on baš poput članova Plenkovićeve vlade hodočastio u famozni klub u Slovenskoj, pa stoga niti nije mogao ratovati s HDZ-ovim ministrima. No njegovi ratovi sada se uglavnom mogu svesti na obračune s ministrom obrane Marijem Banožićem, te na poneku prozivku premijera Plenkovića koja se uglavnom odnosi na neusklađenu kadrovsku politiku.

Sada kada je vidljivo da Milanović nije nasrnuo na Plenkovića u trenutku kada je ovaj bio najranjiviji, moglo bi se reći da predsjednik polako, ali sigurno gubi status predvodnika oporbe.

”On je stao na loptu kada se saznalo da brigadir Burčul ipak nije nezakonito umirovljen, a kako je uvidio da nema ništa od rušenja Plenkovića i da se oporba ne može ujediniti na način na koji je on to zamislio shvatio je da mu je vrijeme da se počne povlačiti iz sukoba jer bi se oni njemu mogli obiti o glavu”, kažu naši sugovornici iz HDZ-a te dodaju da je predsjednik po svemu sudeći svjestan da će njihova stranka dobiti iduće parlamentarne izbore.

Milanović digao ruke od SDP-a

”Milanović se po svemu sudeći pomirio s propašću SDP-a. Od okupljanja velike šestorke na lijevo-liberalnom spektru nema ništa, niti to može ugroziti premijera Plenkovića pa je predsjednik digao ruke od sukoba, a sve odluke koje su već trebali donijeti njih će dvojica donositi nakon idućih parlamentarnih izbora jer Milanović time nastoji osigurati i vlastitu poziciju. On je po svemu sudeći kapitulirao pa zato i je utihnuo, jer mu i to pretjerano povezivanje s Rusijom ne koristi”, govori se po HDZ-u u kojem smatraju da je Milanović često svojim istupima koristio Plenkoviću.

”I njegovi posljednji istupi na temu Kosova kojima se dodvorio Srbima išli su u prilog premijeru Plenkoviću, jer su se odvijali baš u vrijeme te afere AP”, tvrde naši sugovornici te dodaju da se Milanović nije oglasio na temu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, niti je iznio svoja stajališta o najavljenim izmjenama Zakona o kaznenom postupku, no na tu temu Milanović šuti navodno radi toga što na ovom polju podržava premijera Plenkovića s kojim bi kako za sada stvari stoje uskoro ipak mogao izgladiti odnose, iako Plenković prema tome baš i nije pretjerano otvoren.









Plenkoviću koriste sukobi s Milanovićem

”Plenković na sukobu s Milanovićem može graditi imidž stabilnog, smirenog političara njemu su ti konflikti išli u prilog, i Milanović je to očigledno osvijestio zato se i je primirio. Njih dvojica zapravo imaju znatno više dodirnih točaka nego što bi se to nekome učinilo nakon ovog perioda sukoba, ali su obje vrlo karakterni, teški, političari velikih taština. Osim toga treba i tražiti razloge za njihove žestoke polemike, no one su sada već prerasle u opasnost koja dovodi u pitanje funkcioniranje države”, navodi se među HDZ-ovcima gdje se poseban naglasak stavlja na imenovanja veleposlanika.

No Milanović je navodno nedavno Plenkoviću dostavio pismo sa svojim popisom kandidata za diplomatsku službu, na što premijer nije reagirao jer vjerojatno želi da njegovi kadrovi u potpunosti preuzmu diplomatske pozicije. Predsjednik na to, unatoč ovom periodu primirja, vrlo izgledno neće pristati.









To je u startu Plenkoviću dao do znanja, a znajući za to pitanje upitno je do kada će period mira trajati, i koliko će dugo Milanovićevi savjetnici moći držati pod kontrolom njegov karakter, koji ga je doveo do toga da danas slovi za jednoga od najpopularnijih političara u državi. Mač je to s dvije oštrice, jer ako nastavi s pretjerivanjem i retorikom koja je daleko od one političke, Milanović bi i kod građana koji su mu naklonjeni mogao prijeći granicu strpljenja, što mu je na lijevom spektru polako, ali sigurno već počelo polaziti za rukom.