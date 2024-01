Tajna dugovječnosti Milorada Pupovca: Jedan detalj iz Tuđmanove vladavine potpuno zaboravljen

Milorad Pupovac na pragu je 70. godine života i polako se priprema za konačni odlazak iz političkog i javnog života Hrvatske koje je obilježio kao malo koja politička figura. Ovaj je lingvist i prekaljeni političar, dugugodišnji saborski zastupnik, od osnutka Srpskog narodnog vijeća 1997. godine bio njegov predsjednik, do 2019. kada je imenovan predsjednikom savjeta SNV-a.

Njegova je politička karijera bila burna i dugotrajna, a zbog specifičnosti da se godinama smatra predstavnikom srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, često je postajao glavna zanimacija javnosti. Aktivno se politički angažirao 1989. godine u Udruženju za jugoslavensku demokratsku inicijativu, nakon čega je osnovao Ligu socijaldemokrata. Tokom ljeta 1991., zajedno s četrdeset srpskih intelektualaca iz Hrvatske, osnovao je Srpski demokratski forum s navodnim ciljem sprječavanja rata i rješavanja konfliktnih situacija u Hrvatskoj mirnim putem.

Na jednoj konferenciji održanoj u Haagu u jesen 1991. javno je podržao odvajanje Hrvatske od SFRJ. Početkom 1995. sudjelovao je u osnivanju Samostalne srpske stranke, a potom i Akcije socijaldemokrata Hrvatske, preko čije je izborne liste na parlamentarnim izborima 1995. izabran u Hrvatski sabor. Godine 1997. inicirao je osnivanje Srpskog narodnog vijeća kao političkog, savjetodavnog i koordinacijskog tijela Srba u Republici Hrvatskoj. Na konstituirajućoj skupštini izabran je za predsjednika. Iste godine, njegova Samostalna srpska stranka se u Vukovaru pripojila novoosnovanoj Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci (SDSS) u kojoj je izabran za potpredsjednika.

Jednom nije uspio pa promijenio taktiku

Čak je četiri puta biran u Hrvatski sabor, s izuzećem 2000. godine kad je osvojio manje glasova od Milana Đukića iz Srpske narodne stranke. Sve odbor, zajednice i udruge kojima je član i predsjedavajući teško je i nabrojati, a povijest će ga pamtiti zbog približavanja ili nastavka suradnje HDZ-a i srpske nacionalne manjine.

Upravo je Pupovac bio taj koji je SDSS napravio iznimno važnim koalicijskim saveznikom vlade Ive Sanadera i tadašnjeg HDZ-a. Od tada svaka HDZ-ova vlada u velikoj mjeri ovisi o glasovima trojice zastupnika iz redova SDSS-a, a prema analitičarima je Sanader tim savezom uspio odmaknuti stranku od mračnog desničarskog imidža kakav je nosio do pobjede na izborima u studenome 2003. Pupovac je surađivao sa svim hrvatskim vladama, bilo onima HDZ-a ili SDP-a, a jedina je iznimka u tom nizu bila parlamentarna većina s nestranačkim mandatarom Tihomirom Oreškovićem. I u trenutnoj vlasti sudjeluje Pupovčev SDSS, a njegova stranačka kolegica Anja Šimpraga nalazi se na poziciji potpredsjednice Vlade od 2022. godine.

Njegov je savez sa Sanaderom 2003. godine i dan danas pun kontroverzi te se godinama u kuloarima govori o brojnim privilegijama koje su Pupovac i njegovi Srbi dobili kao nagradu za podržavanje HDZ-ove vlade. Govorilo se o brojnim zemljištima, a neki izvori išli su do te mjere da je Sanader plaćao školovanje i probitak Vesni Pisarović, snahi Milorad Pupovca. Ipak, iako se Pupovca i HDZ uglavnom veže uz ime bivšeg premijera koji danas na leđima ima brojne presude Ivom Sanaderom, ispod radara prolazi prva i stvarna veza HDZ-a i Pupovca.

“Predsjedniče, budite uvjereni…”

Sve je počelo još u vrijeme prvog hrvatskog predsjednika i šefa HDZ-a doktora Franje Tuđmana, koji je poslijeratnih devedesetih vodio važne pregovore i surađivao s Pupovcem. Večernji list je 2011. objavio transkript razgovora između Tuđmana i Pupovca koji se održao 97. godine u Predsjedničkim dvorima. U transkriptu se može iščitati, između ostalog, kako je Pupovac pružao apsolutnu podrške predsjedniku i osnivaču HDZ-a te nudio svoju ruku suradnje.

“Predsjedniče, budite uvjereni da ćemo mi to raditi. Ono što, osim ovog problema, vrlo je bitno. Mi imamo i dr. Stanimirović i ja i svi moji suradnici povjerenje u vas i vašu politiku i državnu politiku općenito. Mi hoćemo da ovaj narod naše povjerenje dijeli sa nama i da srpski živalj u Hrvatskoj ima povjerenje u državnu politiku, ima potpuni osjećaj povjerenja prema vama i vašoj politici.









Ovakvi postupci kao što su ovi koje vam spominjem, to je posebno problem u ovim sredinama Banije, Korduna, Like gdje pojedini čelnici lokalni se prema preostalom srpskom življu i onima koji se vraćaju ne odnose, oni se ne moraju odnositi prema njima sa ne znam kakvim osjećanjima, ali neka se odnose korektno”, rekao je na što ga je Tuđman zatražio konkretne primjere gdje dolazi do navedenih problema.

Zatim je Pupovac nastavio: “Predsjedniče, ja vam još jednom želim ponoviti, Vi i u meni i u drugim ljudima u cjelokupnoj srpskoj zajednici imate apsolutnog partnera u vašim nastojanjima stabiliziranja prilika u državi i novih demokratskih stremljenja”, rekao je. Tuđman ga je upitao: “Recite, jeste li u Saboru razgovarali o amandmanima?”

Pupovac je rekao da jesu pa je Tuđman nastavio: “Molim, ja mislim da se ide s amandmanina koji su autohtoni, jer ovo nabrajanje nema smisla. U svijetu nema manje-više nigdje, ali molim lijepo, kada su me pitali ja sam to odmah prihvatio”.

Pupovac je objasnio da će prihvatiti formulaciju oko autohtonih manjina: “Mi ćemo to prihvatiti, Vi ćete dobiti povjerenje od većine manjinskih predstavnika”.

Tuđman je zatim nastavio: “Govorio sam, htio sam sa srpskim predstavnicima u Hrvatskoj i govorio sam ovima u Srbiji i Miloševiću i Ćosiću, dajte ljudi moji, Hrvati su vam nametali jugoslavenstvo, Hrvati su vam nametali i komunizam, dajte međusobno da se priznamo i da živimo kao ljudi”, na što mu je Pupovac samo rekao: “Hvala i doviđenja, predsjedniče”. Kasnije je Pupovac u Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića govorio o tome da mu je Tuđman u tom razgovoru pričao kako Srba ne treba biti u Hrvatskoj više od 3 posto.

Intrigantan životni i profesionalni put

Inače, Pupovac je rođen u Ceranju Donjem kraj Benkovca u braku seoskog veterinara Obrada i Mande. Osnovnu školu je završio u Zadru, a gimnaziju u Zagrebu. Godine 1974. upisuje filozofiju i lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koje završava 1979. Otac je Ozrena i Tihane. Ozren je filozof i društveni teoretičar koji radi u Berlinu i u braku je s hrvatskom pjevačicom i zvijezdom dvijetisućitih godina Vesnom Pisarović.

Jedan je od inicijatora osnivanja Tesla štedne banke, prve srpske banke u Hrvatskoj, u kojoj je predsjednik Nadzornog odbora. Godine 1982. dolazi na Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu u svojstvu istraživača, a zatim postaje asistent. Bavi se sociolingvistikom, psiholingvistikom i lingvističkom pragmatikom. Magistrirao je u Ljubljani 1984. 1989, sa zvanjem docenta, postaje rukovodilac novoformirane Katedre za primijenjenu lingvistiku i orijentalne studije Filozofskog fakulteta u Zagrebu da bi potom doktorirao filologiju.

Autor je više radova i knjiga iz oblasti nauke o jeziku. Godine 1986. osnovao je časopis o jeziku “SOL” u kojem je bio glavni urednik do 1992. Godine 1996. boravio je kao istraživač u centru Woodrow Wilson i Washingtonu, (eng: Woodrow Wilson International Center for Scholars), a 1998. i 1999. na sveučilištu Cornell u New Yorku.