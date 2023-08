Tajkuni koji se sve rjeđe spominju: Luksuzne vile, tajne nekretnine, hoteli i uložene milijarde

Autor: Iva Međugorac

Nedavno su se mediji ponovno nakon dugo vremena raspisali o ruskom oligarhu s hrvatskom putovnicom koji se našao na popisu osoba pod sankcijama Europske unije zbog ruske agresije na Ukrajinu. Riječ je o Grigoriju Viktoroviču Berezkinu ulagaču u fondove i medijskom mogulu te energetskom konzulu bliskom ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, za kojeg se donedavno nije niti znalo da posjeduje hrvatsko državljanstvo. On je ujedno i druga osoba s hrvatskim državljanstvom na konsolidiranoj listi Europske unije osoba čije ja financijska imovina zamrznuta, a na njoj se nalazi i srpska pjevačica Aleksandra Nikolić koja je u braku s ruskim bogatašem Andrejem Meljničenkom.

Blizak Putinu, i bezobrazno bogat

Brezekin je inače jedan od vodećih ruskih poduzetnika koji živi u Moskvi, i koji je blizak Putinu, što i jest razlog radi kojega se ovaj predsjednik Upravnog odbora ESN grupe našao pod sankcijama, koje ga s obzirom na razmjere njegova utjecaja i imovine ne bi trebale pokolebati. Pored toga što upravlja privatnom tvrtkom za kapitalna ulaganja u raznim industrijama od energetike, infrastrukture do IT-a i petrokemijskog sektora Brezekin je vlasnik niza medija među kojima odudara Kosomolskaje pravda koja je na glasu kao prorežimski tabloid.





Dobro poznaje Ruse – bivši ministar Ivan Paladina – Foto: Damjan Tadic / CROPIXNjegova grupa ESN s tvrtkom Saudi Basic Industries Corporation te s Ruskim fondom za izravna ulaganja još je 2019. godine potpisala ugovor o ulaganju u projekt projektiranja, izgradnje i upravljanja tvornicom metanola u Amurskoj oblasti na istoku Rusije, a dvije godine iza toga krenula su ulaganja u istraživanje i razvoj plovila na metanol. Uza sve navedeno Brezekin je dioničar tvrtke Rusenergosbyt koja opskrbljuje energijom rusku željeznicu te kao takva ima presudnu ulogu u prijevozu vojske i ratne opreme.

Kada je o ruskim oligarsima s hrvatskim državljanstvom riječ, takvih prema tvrdnjama upućenih ne manjka, međutim treba napomenuti kako je zlatno doba ruskog ulaganja u našu zemlju krenulo prije više od deset godina otkako su krenula i njihova ulaganja uglavnom na Jadran.

Kao jedan od prvih ruskih ulagača u našoj zemlji spominje s Sergej Gladeljkin koji je blisko surađivao s donedavnim ministrom graditeljstva Ivanom Paladinom, koji je pod misterioznim okolnostima napustio Vladu premijera Andreja Plenkovića. Gladeljkinova ulaganja u Hrvatsku obilježio je suspektan slučaj Hodroelektre u kontekstu kojeg su spominjani izigrani vjerovnici i radnici te rasprodane nekretnine. Paralelno s ovim ruskim tajkunom u Hrvatsku je te 2004. godine stigao Viktor Vekselberg koji je kupio najskuplju dubrovačku nekretninu, a koji se nalazi na američkog listi sankcija.

Zlatna era ruskih investicija u Hrvatskoj

Oni koji prate ovu tematiku kažu kako se najviše nekretnina od strane ruskih biznismena u Hrvatskoj pokupovalo u razdoblju od 2006. do 2017. godine. U tom se periodu u Hrvatsku zaljubio i Aleksej Frolov koji je najavljivao da će u Tisnom izgraditi luksuzni resort u kojem je kanio uložiti preko stotinu milijuna eura. Posljednji se puta u javnom prostoru Frolov spominjao nedavno kada se saznalo da je u prvim danima sankcija njegova jahta Dream isplovila iz hrvatskih voda, što je izazvalo veliku pažnju hrvatske javnosti. Veliku pažnju u Đuri Đakoviću izazvao je Aleksej Mordašov koji je stopostotni vlasnik Đure Đakovića TEP, a osim ovog ruskog biznismena pažđnju privlaćči i vila koju na lošinju ima kći šefa energetskog diva Transnefta Nikolaja Tokareva. Supruga oligarha Alishera Usmanova posjeduje pak vilu na Orebiću.

Prije izricanja sankcija i samog rata u Ukrajini Rusi su. kako se to tvrdilo i u našim i u njihovim medijima. bili veliki ljubitelji hrvatske obale koju su smatrali dobrom, jeftinom i zanimljivom. Neki od njih u Hrvatsku su dolazili samo ljeti krstareći na svojim luksuznim jahtama s kojima su obilazili hrvatske otoke i uživali u ovdašnjoj gastro ponudi, a neki od njih u našoj su se zemlji trajnije nastanili i samozatajno ulagali u nekretnine. Ruski bogataš, oligarh Aleksandar Lebedev veliki je zaljubljenik u Dubrovnik, dok se Irina VIner Usmanova trenerica i ritmička gimnastičarka u Hrvatsku zaljubila čitajući poeziju zbog čega je godinama slavila rođendane na Pelješcu sa svojim prijateljima.

Sve u svemu interes Rusa za unutrašnjost Istre i Dalmaciji poremetio je rat u Ukrajini, a do njega po Jadranu su kupovali ne postavljajući pitanje koliko pojedina nekretnina košta. Rusi su poznati po ulaganjima u najskuplje vile za čije bi uređenje kasnije izdvajali desetke milijuna eura, a govorilo se da su se neki od ruskih tajkuna svojih vila i vrijednih zemljišta domogli uz pomoć istarskih političara. No, ne može se reći da su samo istarski političari koketirali s utjecajnim Rusima, činili su to i vodeći HDZ-ovci









Rusi su posljednjih godina ulagali i u splitsku Sjevernu Luku gdje je investitor bio Dmitrij Železnjak, a Gazpromov distributer u Hrvatskoj pokupovao je luke, željeznice, razne strateške kompanije te prema procjenama upućenih oni drže više od trećine hrvatskog portfelja pošto raspolažu tvornicama od Slavonskog Broda do Splita. Govorilo se i o Rosnjeftovom interesu za preuzimanje Ine o čemu je javno svjedočio Igor Sečin naglašavajući da Hrvatska zauzima centralno mjesto u njihovoj strategiji regionalnog razvoja. U mandatu bivšeg ruskog veleposlanika u Hrvatskoj Anvara Azimova Rusi su Hrvatskoj nudili plinofikaciju, a neslužbeni podaci kažu da su do rata u Ukrajini Rusi u Hrvatsku godišnje plasirali preko 400 milijuna eura.