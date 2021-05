TAJKUN KOJEMU JE VILIM MATULA PRODAO STAN! Dukatov vozač koji živi u dvorcu s imovinom teškom 415 milijuna eura

Autor: Iva Međugorac

”Ponio sam danas jedan papir. 1989. vaš suradnik Vilim Matula dobio je stan na korištenje u Bakačevoj. Kasnije je kupio taj stan od Grada Zagreba, taj stan je vrijedio puno novaca, kupio ga je po cijeni od oko deset tisuća maraka u to vrijeme, a onda ga je prodao poznatom poduzetniku za pet tisuća eura po kvadratu. To je puno novaca”, izjavio je Miroslav Škoro tijekom sučeljavanja s Tomislavom Tomaševićem s kojim se borio za poziciju gradonačelnika Zagreba u drugom krugu lokalnih izbora.

Nedugo potom za Jutarnji na kojem se sučeljavanje i odvijalo Škorine navode prokomentirao je i glumac Matula koji u dobivenom stanu ne vidi ništa sporno.

“Što se mog stana tiče, tu je sve jasno i čisto i ne vidim zašto bi to sada bila tema. U to vrijeme su glumci dobivali stanove i to je posve normalno, tu nema ničeg spornog”, rekao je Matula, dok Jutarnji doznaje kako je ‘sporni’ stan prodao poduzetniku Luki Rajiću.

Kao što je poznato Rajić je danas jedan od najbogatijih hrvatskih tajkuna, a o kakvom se bogatstvu radi možda ponajviše govori to što je Rajić danas vlasnik dvorca Château de Choully u selu Satigny pokraj Ženeve. Dvorac je to koji je upisan i kao krajobrazni spomenik kojega okružuje raskošan vinograd u kojem bivši vlasnik hrvatske mliječne industrije Lure proizvodi ekskluzivno crveno i bijelo vino.

Život “na visokoj nozi”

Dvorac s pratećim imanjem Rajić je kupio u gotovini, a bivšim vlasnicima za to je luksuzno zdanje izdvojio 17,7 milijuna švicarskih franaka. Nakon toga uložio je milijune u njegovu obnovu koju su vodili prestižni arhitektonski studiji, a danas u dvorcu organizira zabave za elitu te ondašnji mediji o njemu izvještavaju kao o uspješnom bogatašu.

Dok u Švicarskoj živi na visokoj nozi, Rajić se u Hrvatskoj odlučio rasprodati svoju imovinu pa je tako nedavno svoj stan u zagrebačkom Ban centru prodao nogometašu Mateu Kovačiću koji je za njega navodno iskeširao oko dva milijuna eura. Nije ta cifra nikakvo iznenađenje budući da se radi o peterosobnom dvoetažnom stanu od 332 kvadrata koji se sastoji od ulaznog prostora, prostora za odmor, dnevnog boravka s blagovaonicom, kuhinjom, spavaćom sobom, kupaonicom, garderobom, prostorijom za gospodarstvo, balkonima i sunčalištem te bazenom.

Ugovor o kupoprodaji dvojac je sklopio koncem 2019. godine. U medijima se nedavno izvještavalo i o tome da Rajić prodaje vilu na Tuškancu za 2,75 milijuna eura iz nepoznatog razloga. Kralj mlijeka koji godinama živi u Ženevi i ne komunicira s predstavnicima hrvatskih medija bez obzira na rasprodaju imovine s hrvatskog se tržišta nije povukao pa na njemu posluje uz ostalo i preko tvrtki PharmaS i Ralu Logistika.

Kako je “zgrnuo” Dukat?

U javnom se prostoru Rajića opisivalo kao ljubitelja starih građevina koji je pored dviju ladanjskih kuća u Zagrebu kupio tvornicu čokolade Favarger u Švicarskoj, izravno od obitelji Favarger u čijem je vlasništvu bila gotovo 200 godina. Da mu biznis cvijeta vidljivo je i iz toga što je prije desetak godina švicarski financijski magazin Bilan upravo Rajića uvrstio na popis 300 najbogatijih ljudi u njihovoj zemljji procijenivši njegovu imovinu na oko 415 milijuna eura.









Poznata je priča o Rajićevu uspjehu, golemo bogatstvo zgrnuo je kada je 2007. godine Dukat za 280 milijuna eura prodao francuskom Lactalisu. U to je vrijeme bio u braku s Bornom Rajić s kojom ima tri sina, supružnici su se u međuvremenu razišli, a premda se on odlučio na život u Ženevi njegovih investicija po Hrvatskoj ne manjka, vlasnik je Lura Ulaganja, Lura nekretnina, ali i tvrtki koje se nalaze pod Lura Grupom, sve njegove tvrtke ostvaruju zavidne prihode, no njegovom zlatnom kokom svakako se može nazvati Pharma S, u koju je davne 2009. godine investirao oko 300 milijuna kuna.

Da se ulaganje isplatilo potvrđuju podaci za 2018. godinu kada je tvrtka poslovala sa 160 milijuna prihoda i 16 milijuna kuna dobiti, preuzeli su i tvrtku Fidifarm od Tedeschijeve Atlantic grupe, riječ je o tvrtki koja je vlasnik brenda Dietpharm koje je ostvarivala preko 100 milijuna kuna prihoda pa je jasno da to nije bilo jeftino ulaganje. U Rajićevoj Pharma S danas radi preko 200 radnika zaposlenih u dva pogona, jedan se nalazi u Zrenjaninu u Srbiji, a drugi u Popovači.

Zanimljivo, upravo su Tomaševićevi kolege iz Radničke fronte svojedobno prosvjedovali pred Rajićevom vilom.

“Rajić se 1984. godine zaposlio se kao vozač kamiona u Dukatu, zagrebačkoj mliječnoj tvrtki. Trgovao je cementom, automobilima, hladnjacima. Zarađivao je na inflaciji. Potom je vrlo brzo kupio rabljeni tegljač i osnovao poduzeće Ralu. Počeo je pružati prijevozničke usluge za druga poduzeća, između ostalih i Dukat. Jedna od nerazjašnjenih stvari iz tog perioda su i priče da je sudjelovao u promjeni jugoslavenskih dinara za devize u Bosni i Hercegovini o čemu se on sam nikada nije izjašnjavao. Kako je Dukat početkom devedesetih bio u teškoćama, dvije i pol godine nisu ga plaćali u novcu, nego su mu davali dionice. Godine 1992. za 20 tisuća ondašnjih njemačkih maraka u pretvorbi je upisao na svoje ime dionice Dukata. Kasnije je dionice nastavio kupovati od Hrvatskog fonda za privatizaciju, ali i od malih dioničara. Većinski vlasnik postao je 1994. Nedugo nakon toga kupio je Sirelu iz Bjelovara te Mljekaru Zadar čime je formirana Lura grupa. Rajić je uskoro postao neokrunjeni kralj mlijeka i mliječnih proizvoda ne samo u Hrvatskoj nego i u regiji. Njegov put do uspjeha jedna je u moru nesretnih privatizacijskih priča koje su stvorile današnju, praktički nedodirljivu, okosnicu ekonomske i političke moći kako u Hrvatskoj, tako i u drugim zemljama regije”, tvrdili su tada iz RF-a u svojem priopćenju.









Njuh za biznis

Na Rajićevom računu kriju se danas milijarde. Zagledao se u mnoge poznate dame, pa se tako jedno vrijeme kazivalo kako simpatije prema njemu njeguje popularna Severina. Luka je rođen u Konjicu, u kojem ga nazivaju Goran. Njegova obitelj živjela je u selu Dubravice, nedaleko od Konjica. Njegov otac Ivan bio je lokalni majstor koji je gradio kuće i mostove. Kroz godine, dolazi u Sesvete kod Zagreba. U početku su bili podstanari, ali su ubrzo izgradili kuću u naselju Mala Bosna, u ulici Tita Brezovačkog u Sesvetama. Luka je kao dječak pomagao ocu u građevinskim radovima i kasnije na ciglani. Tijekom srednje škole počeo se baviti trgovinom. Držao je štandove na tržnicama na kojima je prodavao raznu robu, od božićnih drvaca do razne švercane robe iz Njemačke. Završio je srednju školu za strojobravara. Nakon odsluženja vojnog roka zaposlio se kao vozač kamiona u Dukatu, ali trgovinu cementom nastavlja i kao vozač u ovoj mliječnoj tvrtki. Zarađivao je na inflaciji, a osamdesetih kupuje prvi automobil.

Uskoro je u iznajmljenim prostorima u kući djeda nogometaša Darija Šimića otvorio samoposlugu, a nekoliko brojeva dalje u istoj ulici koja se danas zove Bartola Kašića, otvorio je kafić koji je solidno poslovao. Potom je vrlo brzo kupio rabljeni Mercedesov tegljač i osnovao poduzeće Ralu. Počeo je pružati prijevozničke usluge za druga poduzeća, među ostalim, i za Voće Jure Klarića. Potom je kupio hladnjaču i počeo uvoziti jeftine sireve iz tadašnje Čehoslovačke. Uz to je njegovo poduzeće Ralu obavljalo prijevozničke usluge za Dukat. Kako je Dukat bio u teškoćama, 2,5 godine nisu ga plaćali već su mu davali dionice. Kada je pripremljena privatizacija Dukata, elaborate o procjeni radio je Čačićev Coning. Rajić je ’92. za 20 tisuća maraka upisao u pretvorbi dionice Dukata, kasnije je dionice nastavio kupovati od Hrvatskog fonda za privatizaciju i malih dioničara. Većinskim vlasnikom postaje kroz dvije godine sa deset milijuna maraka. Nakon toga kupuje Sirelu, a zatim Mljekaru Zadar formirajući Lura grupu.

Rajić je uskoro postao vodeći proizvođač mlijeka i mliječnih proizvoda ne samo u Hrvatskoj nego i u regiji. Jedna od nerazjašnjenih stvari iz tog perioda su i priče da je sudjelovao u promjeni jugoslavenskih dinara za devize u Bosni i Hercegovini o čemu se on sam nikada nije izjašnjavao. Zbog novonastale situacije morao je roditelje preseliti na Pantovčak iako njegov otac to nije htio. Nedugo potom, oženio se ekonomisticom Bornom s kojom ima troje djece. Sele se u Švicarsku gdje ovaj kupuje malu tvornicu čokolade. Nakon svega dvije godine par se razvodi, a Borni pripada 40 milijuna eura.