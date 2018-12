Tajanstvena šutnja u Kolindinim odajama: Predsjednica sprema potez kojim će ‘srušiti’ konkurenciju

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović po svemu sudeći strpljiva je i odmjerena žena, koja nije sklona izlijetanjima. Strpljivo i odmjereno promatra tako sve oštriju konkurenciju koja se nazire na političkoj pozornici, kada je o protukandidatima za šefa države riječ. Dok nova imena niču kao gljive nakon kišem, aktualna predsjednica u bitku koja je pred njom očito namjerava krenuti tek kada detaljno presloži svoj Ured. U skladu s time, ovih se dana razišla s Vladom Galićem savjetnikom za obranu i nacionalnu sigurnost koji je nakon što su u medije procurili detalji afere SMS osobno podnio ostavku. No, nakon Galićeva odlaska političkim se krugovima proširila priča kako predsjedničine redove napušta i Mate Radeljić, savjetnik predsjednice za unutarnju politiku. Vijest je to koju je i naš portal zaprimio u vrijeme kada se odvijala Sjednica vijeća za nacionalnu sigurnost, a koju smo odlučili provjeriti i u Uredu predsjednice. No, do okončanja ovoga teksta odgovor nismo dobili, što za djelatnike ovog Ureda nije uobičajena pojava, jer riječ je o ljudima koji u vrlo kratkom roku odgovaraju na dobivene upite.

Na stranu upiti, činjenica je da je Radeljić mnogima trn u oku, još otkako je zasjeo na svoju funkciju na Pantovčaku. Valja znati kako predsjedničine odaje napušta Dario Mihelin, odmjereni i diskretni predsjedničin savjetnik za vanjsku politiku koji odlazi na veleposlaničku poziciju u Kini. Znajući da je ovih dana šefica države pod pritiskom morala otpisati Galića, te imajući u vidu ovaj Mihelinov odlazak jasno je kako predsjednica u utrku za još jedan mandat ulazi s prilično oskvrnutim timom. Jer što god mislili o Galiću pa i Radeljiću, činjenica je da je ovaj dvojac predsjednici osigurao trenutni mandat. Iz te priče ne treba izostaviti niti drugog čovjeka stranke Milijana Brkića koji slovi kao HDZ-ov operativac i stručnjak za izborne pobjede, kojeg se predsjednica diskretno i polako odriče eliminirajući i mičući od sebe sve ljude koji su mu skloni, uključujući i Galića. Predsjednica je doduše bila prisiljena odreći se Galića zbog tereta afere SMS, iako svi koji ga poznaju tvrde da je riječ o čovjeku neupitne biografije, pritisak javnosti bilo je ono pred čime je i Grabar-Kitarović morala popustiti, jer je svjesna kako joj razvlačenje po medijima u ovom času ne ide u prilog. Galićeva smjena lako je dakle objašnjiva, no nameće se pitanje što je točno predsjednicu i izvore bliske predsjednici ponukalo da potenciraju priču o Radeljićevoj smjeni. A dobro upućeni tvrde da šefica države tim činom kani mijenjati strategiju te se približiti premijeru Andreju Plenkoviću i njegovom HDZ-u, a ujedno eliminirati i nove prozivke po medijima zbog Radeljićeva svjedočenja u sudskom procesu protiv nekadašnje ravnateljice Porezne uprave Nade Čavlović Smiljanec koja je optužena za stopiranje naplate poreznog duga osječkog tajkunu Željku Bilošu. Inače, u HDZ-u su izvori bliski Plenkoviću i ranije neizravno upirali prstom u Radeljića jer sumnjali su da je on taj koji unosi nemir u odnose između predsjednice i premijera pa stoga doista nije nemoguće da će ga se predsjednica odreći kako bi u utrci za šeficu države osigurala potporu vladajuće stranke koja je ključna. Iz predsjedničinih krugova može se čuti, i da razmišlja o tome da se odrekne i Mate Granića, svojeg posebnog savjetnika no nije jasno zašto bi to činila kada je on podjednako dobar kako s Grabar-Kitarović tako i s aktualnim HDZ-ovim rukovodstvom. Kao jedini potencijalni razlog mogao bi biti onaj da Granić drži leđa Radeljiću, o čemu se jedno vrijeme govorilo u političkim krugovima. A u istim tim političkim krugovima Radeljića se povezivalo i s bivšim predsjednikom HDZ-a Tomislavom Karamarkom.

Inače, na službenim stranicama predsjedničina Ureda može se pronaći Radeljićeva štura, ali nadasve zanimljiva biografija, jer riječ je o čovjeku koji je u 17 godina uspio promijeniti čak devet radnih mjesta. Zanimljivo, Radeljić je malo radnog vijeka proveo u privatnom sektoru pa se za njega može reći da je pravi HDZ-ov partijski čovjek. Nakon što 2001. završava splitski Pravni fakultet, pronalazi posao na HTV-u kao novinar-reporter i komentator, no iste godine prelazi na TV Slavonije i Baranje, gdje tri godine radi kao glavni urednik. Već 2004. godine prelazi u Ministarstvo obrane na mjesto načelnika Službe za odnose s javnošću, da bi već iduće godine postao pomoćnik ministra u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Ali, ni tu se ne zadržava dugo već iste godine postaje direktor Zavoda za stanovanje u Osijeku, da bi 2013. godine postao direktor Osječke televizije, a iste te godine postaje i pročelnik Ureda gradonačelnika Grada Osijeka, da bi 2014. postao savjetnik u Komori, odakle prelazi u Ured predsjednice, gdje se zadržao do danas. Radeljića je Grabar Kitarović navodno upoznala u jesen te izborne 2014. godine, kada je osvanuo u njezinu izbornom timu. Preporučio joj ga je osobno Karamarko, što je bilo veliko iznenađenje, s obzirom na to da je Radeljić prethodno uporno i javno lobirao da HDZ-ov kandidat za predsjednika države bude njegov tadašnji šef, gradonačelnik Osijeka Ivica Vrkić.

Navodno mu je zadatak u kampanji bio predstavljanje predsjedničina programa prema javnosti, a odmah po pobjedi na izborima Grabar -Kitarović povjerava mu savjetovanje za unutarnju politiku