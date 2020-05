TAJANSTVENA KRALJICA HRVATSKIH UHLJEBA: Je li dogovorena smjena Marije Hrebec iz DAB-a?

Dok se hrvatska javnost bavila pandemijom koronavirusa i sanacijom posljedica iste Državna agencija za osiguranje štedniu uloga i sanaciju banaka – DAB zajedno s tvrtkom SPV za sanaciju, koju je sama osnovala i u kojoj ima stopostotno vlasništvo, na krajnje neobičan način i bez natječaja prodala je preko 50 milijuna kuna vrijedna potraživanja bivše Jadranske banke prema Hotelima Vodice, nepoznatoj tvrtki osnovanoj prije nešto manje od pola godine.

Proces je ovo koji se odvijao sredinom travnja, a koji je doveo do prodaje imovine u državnom vlasništvu u ovom slučaju govorimo o obliku nenaplativih potraživanja, a koja je država u realnosti platila kroz proces sanacije, ali i prodaje šibenske banke prije nekoliko godina. no, potez je suspektan budući da ne postoje pismeni dokazi da su za otkup potraživanja bile zainteresirane i druge tvrtke kojima je poručeno da moraju sačekati javnu objavu, to je dovelo u pitanje legitimitet ove odluke te nametnulo pitanje jesu li DAB i SPV na ovaj način oštetile državu sklapajući izravan ugovor s privatnom tvrtkom, ali i odbacujući druge moguće ponuđače pa i eventualne izdašnije ponude. Ovaj slučaj zanimljiv je utoliko štoi su se državna agencija, ali i tvrtke i u ranijim prodajama potraživanja Jadranske banke ponašala sumnjivo, iako su tada, u tom ranijem slučaju bio objavljen poziv za prikupljanje ponude.

Postoje naznake da se pogodovalo jednom ponuđaču, a radi svih tih naznaka i peripetija u priču su se upleli i Uskokovi istražitelji reagirajući na podnesenu kaznenu prijavu. Isti su pak izgledno je na tragu toga da se ni u prvom, ali i u drugom slučaju nisu poštivali propisi koji proizlaze iz Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, što je prilično ozbiljan propust. Priča je problematična i utoliko što o ovim transakcijama nije bio upoznat niti ministar financija Zdravko Marić, no kako su sada te spoznaje ipak došle do njega postavlja se pitanje hoće li se vladajući riješiti samozatajne direktorice Državne agencija za osiguranje štetnih uloga i sanaciju banaka Marije Hrebac koja se na svojoj poziciji drži još od Linićeve ere. Mediji su svojedobno Hrebac proglašavali Linićevom kraljicom sukoba interesa, a 24 sata je pak svojedobno pisao i o njenom rastrošnom stilu života.

“Ona ima plaću višu od premijera Andreja Plenkovića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Na smještaj i putovanja u samo jednoj godini predvidjela je potrošiti 240.000 kuna.

Kad izađe s posla, sjeda u novi Volvo S60 koji je kupila Agencija koju vodi. Kad poželi dobar ručak, hotel ili treba nekoga počastiti, tu je službena kartica na kojoj je jedan mjesec napravila trošak od 18.759 kuna… samo na ručak u MM Boban Vinodol je u ožujku 2015. godine otišlo 5198 kuna.

A to je samo jedan od računa u tom mjesecu u kojem je sa službene kartice DAB-a otišlo 18.759 kuna. Za smještaj u hotelu Varšavi otišlo je 2148 kuna, za restoran Takenkoko u Zagrebu 818 kuna, u pizzeriji Paesano 1013 kuna, restoranu Kopun 1085 kuna”, pisalo se svojedobno u ovom mediju pa se spominjao trošak od skoro 2500 kuna u kavani Johhan Franck u Zagrebu iz prosinca 2015. godine ili 834 kune u beach baru Bonj Les Bains na Hvaru iz rujna 2014. godine, najveći trošak čine brojna putovanja direktorice Hrebac, osobito ona izvan Hrvatske.

Hrebac je tako primjerice posjetila karpinsku državu Trininad i Tobago, a za hotel Hyatt Regency potrošeno je više od 14.000 kuna. Direktorica je bila i u Londonu više puta, u korejskom Seulu, rumunjskom Bukureštu, Varšavi, Bruxellesu, Dubrovniku, Ateni, Pragu. I dok Hrebac ravna državnom agencijom s 20-ak zaposlenih još od 2012.godine Nacional je svojedobno problematizirao i njen neprimjeren odnos prema radnicima, a hoće li vladajući iznaći prostora za problematizaciju njenog rada ostaje za vidjeti.